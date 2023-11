Rigiocabilità incredibile: questo è Star Ocean The Second Story R

Una delle caratteristiche peculiari della saga di Star Ocean, se non la principale, è la grande rigiocabilità che l'ha sempre contraddistinta. Ad eccezione del quarto e del quinto episodio della serie principale, infatti, sin dagli albori il franchise di Square Enix e tri-Ace ha saputo incentivare i giocatori a completare più volte le sue iterazioni, allo scopo di arruolare i numerosi personaggi reclutabili di volta in volta e, ove possibile, esplorare la narrazione da più punti di vista (ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale sulle cinque cose da sapere su Star Ocean: The Divine Force).



Con un centinaio di finali sbloccabili, a seconda delle scelte compiute durante il viaggio, Star Ocean: The Second Story / Second Evolution è stato il capitolo che, più di ogni altro, promuoveva la rigiocabilità, introducendo per l'appunto una meccanica che negli anni avrebbe ispirato il recente Star Ocean: The Divine Force.

Legami e Azioni Private

Per poter analizzare lo straordinario fattore rigiocabilità proposto dalle varie incarnazioni di Star Ocean 2, occorre tornare al capostipite della saga, ossia il primissimo action RPG confezionato nel 1996 da uno studio tri-Ace appena fondato.

Avanti nei tempi su molti aspetti, il prodotto si distinse non solo per la bontà del canovaccio narrativo e del gameplay, ma anche e soprattutto grazie alla grande customizzazione dei personaggi e al sistema di affezione che, attraverso le cosiddette "Azioni Private", giocava un ruolo chiave nel loro sviluppo. Pur essendo interamente facoltative, queste tendevano del resto a rivelare interessanti retroscena sui membri del party e non di rado avevano degli effetti anche sul sistema di combattimento. Una volta entrato in una nuova città, l'utente poteva sciogliere provvisoriamente il gruppo e, controllando soltanto il leader, setacciare le strade del centro abitato per assistere a una carrellata di eventi con protagonisti i suoi compagni di avventure. Giacché la maggior parte di questi prevedevano domande a risposta multipla che, a seconda del risultato, potevano incrementare o ridurre l'affinità tra i vari membri del gruppo, le Azioni Private influenzavano persino il finale della campagna, modificando, aggiungendo o addirittura eliminando determinate sequenze conclusive.



Il suddetto sistema venne ovviamente ripreso e ampliato dall'ancor più apprezzato Star Ocean: The Second Story, che per mezzo delle Azioni Private consentiva di intervenire sui legami tra i vari personaggi ed esplorarne le dirette conseguenze subito dopo la battaglia col boss finale.

Laddove il primo episodio proponeva un massimo di due o tre finali diversi per ciascun personaggio, i due protagonisti di Star Ocean: The Second Story ne ebbero rispettivamente sedici e tredici, cui andavano aggiunti quelli speciali, quelli individuali e quelli incentrati sugli innumerevoli abbinamenti effettuabili, per un totale di 86 sequenze conclusive differenti. Un numero notevole che sarebbe salito a quota 99 con l'avvento di Star Ocean: Second Evolution, il port potenziato e pubblicato su PSP che introduceva un ulteriore personaggio reclutabile e una valanga di accorgimenti volti a migliorare l'esperienza dell'utente.

Realizzato dai ragazzi di Gemdrops, il rifacimento intitolato semplicemente Star Ocean: The Second Story R ha ereditato tutti i contenuti della versione PSP, introducendo nel menu Database una voce che permette all'utente di tener traccia dei finali sbloccati e puntare alla raccolta dei mancanti. Un'impresa tutt'altro che impossibile, se consideriamo che in un singolo playthrough è possibile sbloccarne diversi e che la sola campagna può essere completata in appena 15 ore.

Due protagonisti, tanti compagni, un'unica avventura

L'inconsueta rigiocabilità vantata da Star Ocean: The Second Story va però attribuita in buona parte all'impossibilità di reclutare tutti i compagni in una sola partita e soprattutto all'introduzione del "Dual Protagonist System".

Ripreso in tempi recenti da Star Ocean 6 (qui trovate la recensione di Star Ocean: The Divine Force), il suddetto sistema consente -all'inizio dell'avventura- di selezionare il protagonista da impersonare e di vivere un'unica epopea da due diversi punti di vista, spalancando le porte a ogni nuova partita a retroscena diversi ed eventi assolutamente unici. Per quanto Claude C. Kenny e Rena Lanford viaggino assieme per il 90% del tempo, vi sono momenti in cui i due eroi si separano temporaneamente, ragion per cui non è affatto esagerato asserire che per sviscerare la trama di Star Ocean: The Second Story nella sua totalità siano necessari almeno due completi giri di giostra, similmente a quanto accade in action RPG del calibro di Tales of Xillia e Scarlet Nexus (siete a un click di distanza dalla recensione di Scarlet Nexus).



Anche perché, come accennato poc'anzi, in una sola run è possibile reclutare soltanto otto combattenti su tredici. A parte Rena e Claude, che sono membri fissi del gruppo, è infatti il giocatore a scegliere i sei compagni cui destinare gli altri sei posti disponibili nel party, seppur con qualche limitazione. A tal proposito occorre specificare anzitutto che, dopo aver invitato un potenziale alleato a unirsi al gruppo, al giocatore non è permesso sostituirlo con un'altra recluta disponibile, né gli è concesso di arruolare un compagno precedentemente rifiutato.

Ogni scelta è insomma definitiva e può essere annullata soltanto caricando un vecchio salvataggio o cominciando una nuova partita. A questo va poi aggiunto che svariati personaggi non sono compatibili tra loro, e che il reclutamento di un determinato eroe preclude immediatamente la possibilità di arruolarne altri. Se per esempio l'incantatrice Celine Jules, arruolabile nelle prime battute dell'avventura, non ha requisiti particolari né influenza il reclutamento degli altri comprimari, invitare nella banda lo spadaccino Ashton Anchors impedisce di accogliere la fuciliera Opera Vectra e viceversa. Tenendo poi presente che il miglior mago può essere arruolato solo nella route di Claude, mentre lo spadaccino più potente del gioco è reclutabile soltanto in quella di Rena, è consigliabile studiare anzitempo i pre-requisiti e le condizioni necessarie per aggiungere alla squadra i beniamini desiderati, destinando magari gli eroi rimanenti a un'eventuale seconda partita.



Considerando infine che tutti gli attori principali di Star Ocean: The Second Story sono caratterizzati da personalità uniche e spesso bizzarre, le diverse interazioni ottenibili a seconda degli alleati invitati in squadra possono quindi spronare il giocatore a completare più volte la campagna e a visionare i tanti futuri alternativi che il destino potrebbe riservare ai suoi personaggi preferiti.