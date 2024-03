Sul ring con i giganti del wrestling: dagli arcade anni '80 all'era 2K

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Con la nostra recensione di WWE 2K24 vi abbiamo parlato di un titolo pieno di contenuti e capace di divertire genuinamente, costruito sulle solide fondamenta del predecessore. Ma come siamo arrivati fino alla produzione di Visual Concepts? La storia dei giochi di wrestling è avvincente, attraversa decenni di sviluppo e le varie epoche di questa spettacolare forma di intrattenimento. Saltiamo dalla terza corda e proiettiamoci verso un affascinante viaggio.

Anni '80: l'era degli arcade

Verso la metà degli anni '80, il wrestling professionistico cominciò a conquistare il pubblico d'oltreoceano grazie soprattutto all'intraprendenza di Vince McMahon, che contribuì in modo significativo a conferire allo show un appeal mainstream. L'ascesa dell'Hulkamania e gli accordi dell'allora WWF con MTV e Hasbro fecero sì che il wrestling divenisse sempre più popolare, al punto da spingersi oltre il ring grazie alla distribuzione di action figure, cartoni animati e, ovviamente, videogiochi.

I prodotti di quell'epoca facevano perlopiù parte del panorama arcade, con alcuni porting per le console domestiche come il NES. Uno dei titoli più iconici di questo periodo è Tag Team Wrestling di Technos Japan, che nonostante le limitazioni grafiche ebbe il merito di introdurre meccaniche estremamente accessibili. Tramite la singola pressione di un tasto al momento opportuno era infatti possibile eseguire straight jab, karate chop, body slam e altre mosse iconiche. Nonostante i solo due personaggi giocabili, Tag Team Wrestling riuscì a ritagliarsi una discreta fetta di appassionati e, grazie anche al successo nel mercato giapponese, ispirò una lunga serie di concorrenti oltreoceano.



Grazie a Wrestlemania, sviluppato da Rare e prodotto da Acclaim Entertainment, vennero finalmente introdotti lottatori mitici come Andre the Giant, 'Macho Man' Randy Savage e Hulk Hogan. Furono inoltre aggiunte meccaniche più approfondite, come le mosse fuori dal ring.

Di grande importanza era anche la "rabbia" che, una volta subito un quantitativo di danni ingente, permetteva al personaggio che la sfruttava di infliggere più danni per un limitato periodo di tempo, consentendo anche di ribaltare le sorti di un incontro.

Anni '90: L'età dell'oro

Negli anni '90 il wrestling e l'industria dei videogiochi condivisero una crescita parallela, imponendosi come fenomeni culturali con l'obiettivo di raggiungere platee sempre più vaste. Quelli furono gli anni della celebre "Monday Night War", un momento in cui la WWE (WWF al tempo) e la WCW affrontarono un'intensa competizione non solo in TV, ma anche nel mercato videoludico.



WWF Wrestlemania The Arcade Game

Uno dei prodotti più rilevanti di quel periodo è senza dubbio WWF WrestleFest, considerato ancor oggi uno dei migliori arcade di wrestling di tutti i tempi. Il motivo è presto detto: l'opera di Technos Japan migliorò letteralmente tutti gli aspetti del predecessore, introducendo nuove funzionalità come il multiplayer a squadre, ulteriori mosse finali e la leggendaria Royal Rumble. Tali aggiunte gli valsero anche numerosi premi tra i quali quello come Miglior picchiaduro di quegli anni.



Per capitalizzare il successo di WrestleFest, nel 1995 venne lanciato nel mercato WWF Wrestlemania: The Arcade Game. Sviluppato da Midway, il titolo traeva ispirazione da mostri sacri come Mortal Kombat, offrendo un'esperienza frenetica più simile a un picchiaduro che a un tradizionale gioco di wrestling. Con personaggi leggendari come Bret Hart, Shawn Michaels e The Undertaker, riuscì a distinguersi dai predecessori anche grazie a finisher ed effetti di sanguinamento volutamente esagerati.

Il nuovo millennio e il successo planetario

L'avvento del nuovo millennio e la potenza delle console di sesta generazione coincisero con una crescente popolarità dei giochi di wrestling, con numerosi publisher decisi a prendersi il mercato, tra cui pesi massimi come Electronic Arts e THQ. Durante gli ultimi anni della WCW, la federazione tentò un ultimo colpo di coda con la pubblicazione del brawler Backstage Assault. L'interessante idea alla base del gameplay fu quella di spostare l'azione al di fuori dei celebri ring, grazie a 14 ambientazioni diverse tutte collocate, appunto, nei backstage.

The Simpsons Wrestling Def Jam Vendetta

Nonostante le critiche al sistema di collisioni e alla marcata ripetitività, Backstage Assault ebbe il merito di anticipare un filone di titoli non convenzionali nel decennio successivo, come The Simpsons Wrestling o il mitico Def Jam Vendetta.



Nel frattempo, la WWE continuava a prosperare. Nel 2000 venne pubblicato No Mercy per Nintendo 64, ancor oggi considerato uno dei migliori giochi di wrestling professionistico di tutti i tempi, con una fanbase appassionata e ad oggi attiva nell'ambito del modding. Sviluppato da AKI Corporation e pubblicato da THQ, il titolo portò sul ring molti wrestler dell'allora World Wrestling Federation, tra cui Stone Cold Steve Austin, Triple H e The Rock, ognuno con le proprie finisher e mosse uniche. Anche dal punto di vista delle modalità l'offerta era incredibilmente variegata, con opzioni come i Tag Team e la Royal Rumble affiancate da una ricca Carriera.



La profondità della modalità storia di No Mercy si manifestava nella ramificazione delle trame che si sviluppavano in base ai risultati ottenuti nelle partite del giocatore. Il vero punto di svolta arrivò però con Smackdown!, sviluppata dai ragazzi di Yuke's e pubblicata da THQ. Complice una grafica che cercava il realismo (per l'epoca), modalità di gioco inedite e un profondo editor dei personaggi, questa serie conquistò rapidamente la simbolica cintura di campione del mondo dei videogiochi di wrestling. Vero marchio di fabbrica di questo filone fu l'accessibilità delle meccaniche di combattimento: semplici per i neofiti e al contempo capaci di accontentare i fan di lunga data.



L'accuratezza con cui vennero riprodotte le finisher e le movenze di ogni wrestler a roster fu una vera rivoluzione per l'epoca e in particolare nel mai dimenticato Here Comes the Pain vennero inseriti un perfetto sistema di grappling, la possibilità di interrompere le sottomissioni afferrando le corde e attributi individuali dei personaggi che consistevano in statistiche come forza, resistenza e velocità.



Anche la vasta offerta ludica, con modalità come la carriera, il Bra and Panties, il First Blood e l'Elimination Chamber, assicurò la longevità dell'esperienza. La popolarità di questi prodotti e l'acquisizione da parte della WWE sia della WCW che dell'ECW portarono sostanzialmente ad un monopolio della serie Smackdown! in questo specifico segmento. C'erano però dei titoli che esploravano altre dimensioni rispetto al classico gioco di wrestling.

Pensiamo ad esempio proprio al già citato Def Jam Vendetta, caratterizzato dalla presenza di diversi rapper famosi, tra cui DMX, Ludacris, Ghostface Killah, Funkmaster Flex, Method Man, Scarface e altri. Def Jam Vendetta riscosse un bel successo, grazie al suo stile sopra le righe, una colonna sonora di alto profilo e una modalità storia che ci vedeva scalare le vette del panorama underground statunitense a suon di sottomissioni e schienamenti: è ad oggi ricordato come una valida commistione tra mondi e generi diversi.



Anche la nota emittente MTV si gettò nella mischia, pubblicando nel 2003 Celebrity Deathmatch. Il gioco, basato sul noto show televisivo, portò in scena personaggi del calibro di Busta Rhymes, Carmen Electra, Justin Timberlake, Mr. T e molti altri. Seppur ognuno di essi fosse dotato della propria fatality, come da tradizione del programma TV, il gameplay risultò però essere piuttosto piatto e poco rifinito.

Anni 2010: la sperimentazione e l'avvento dell'era 2K

Anche il decennio successivo vide una prosecuzione di questa tendenza, con miriadi di prodotti diversi intenti a ritagliarsi la propria fetta di mercato, dai giochi di carte a turni, agli ibridi come WWE Immortals o il puzzle RPG WWE Champions, passando per manageriali come Total Extreme Wrestling. Al contempo, però, il piatto principale è sempre stato rappresentato dalla fedele riproduzione degli idoli e degli scontri visti in TV. Nel 2012 la prestigiosa licenza WWE venne affidata a 2K (la partnership è ancora in vigore).

WWE 2K13

È innegabile come l'andamento della saga da quel punto in avanti sia stato altalenante. La causa principale di ciò è da ricercarsi nella mancanza di un'innovazione tangibile tra un capitolo e l'altro, con un gameplay che avvicinandosi sempre di più alla simulazione ha finito un po' col sacrificare accessibilità e parte del divertimento che i giochi precedenti riuscivano a offrire. Dopo un solido WWE 2K19, il suo successore ha lasciato i tanti appassionati con l'amaro in bocca, presentandosi all'appuntamento col pubblico in una forma tutt'altro che smagliante (per rinfrescarvi la memoria, qui la recensione di WWE 2K20).

Le sfide degli ultimi anni

Dopo 2K20 la serie si è presa una giusta pausa, con gli sviluppatori di Visual Concept decisi ad operare una ricostruzione totale, nonostante gli appassionati abbiano potuto ingannare l'attesa con diversi titoli mobile o col discreto WWE 2K Battlegrounds (qui la recensione di WWE 2K Battlegrounds).

Fortunatamente, le aspettative dei fan sono state complessivamente soddisfatte da WWE 2K22, un prodotto divertente e in grado di porre delle solide basi su cui costruire le future iterazioni 2K. Nel frattempo, però, la AEW (All Elite Wrestling) è emersa come un credibile concorrente della WWE, minacciandone il predominio come non accadeva dai fasti della WCW. Forte anche della presenza di personaggi come Chris Jericho, Jeffy Hardy, Kenny Omega e Jon Moxley, la federazione è infatti da poco entrata sul ring videoludico, col divertente, seppur non privo di spigoli AEW: Fight Forever. Tutto ciò in concomitanza con quello che è forse il periodo più florido dal punto di vista dell'attenzione al settore videoludico da parte delle acclamate star del wrestling. Il noto Xavier Woods della WWE, ad esempio, ha avuto un enorme successo con il suo canale di giochi UpUpDownDown, mentre Kenny Omega è diventato una sorta di celebrità di Street Fighter.



Allo stesso tempo, le star del wrestling come Paige e Miro hanno guadagnato un seguito enorme su Twitch. Oggi, mentre la AEW vuole rafforzare la sua ascesa entrando nello spazio dei videogiochi con l'aiuto dei leggendari sviluppatori AKI al timone, la WWE sta cercando di consolidare la sua posizione dominante con la serie 2K e le sue novità incrementali.

Insomma, la lotta per il titolo di campione mondiale dei giochi di wrestling è ben lungi dall'essere finita e, per noi fan, questa non può che essere una buona notizia.