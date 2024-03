Rise of the Ronin: i senza padrone, tutto sui samurai dell'antico Giappone

In Rise of the Ronin vestiremo i panni di un temibile guerriero senza padrone, intenzionato a opporsi alla sete di potere dello shogunato e a regalare al Giappone la speranza di un nuovo futuro. Ma che cosa è esattamente un ronin? Quali vicende e personaggi storici hanno contribuito a far entrare questa figura nell'immaginario collettivo? Ci pare opportuno soffermarci su queste questioni, in attesa di immergerci nella terra del Sol Levante dell'era Bakumatsu su PS5.

La figura del ronin

"Ronin" sta letteralmente per "uomo onda", un accostamento questo che ben ne sottolinea la natura. Erano liberi di dirigersi ovunque volessero, come l'acqua, o perché avevano perso il loro signore, o perché avevano consapevolmente deciso di voltargli le spalle. In entrambi i casi, il ronin rinunciava a seguire i dettami del Bushido Shoshinshu, il Codice del Guerriero, che prevedeva il seppuku per un samurai senza padrone.

Eseguendo il suicidio rituale, questi infatti avrebbe preservato il proprio onore, e in realtà si trattava di una regola con fini specifici: la morte dei guerrieri significava ridurre i casi di vendette e ritorsioni, al pari del numero di vagabondi potenzialmente pericolosi. Scegliendo di evitare il seppuku, il combattente si ricopriva di vergogna, e poteva subire le discriminazioni degli altri samurai e dei daimyo (i signori). Nella severa gerarchia feudale inoltre ai ronin era preclusa la possibilità di diventare artigiani o mercanti, ecco perché spesso si reinventavano come mercenari o guardie del corpo.



Altri abbracciavano il crimine, tra la gestione di bordelli, scommesse clandestine e l'imposizione di pagamenti ai civili in cambio di "protezione" per le loro attività commerciali. Personaggi ed eventi storici hanno attorniato la figura del ronin con un'aura di leggenda, si pensi al grande scrittore Miyamoto Musashi, considerato uno dei più grandi spadaccini della storia giapponese.

Le informazioni su questo guerriero viaggiano a cavallo tra realtà e mito e si dice abbia avuto il suo primo duello mortale a 13 anni. Nella battaglia di Sekigahara, nel 1600, si batté per il daimyo dell'Ovest, poi sconfitto, e da quel momento in poi Musashi diventò un combattente errante. Tra i tanti confronti vinti dallo spadaccino ricordiamo quello con Kojiro Sasaki, che ha messo in mostra una volta di più le tattiche psicologiche adottate da Musashi prima ancora di raggiungere il luogo del combattimento. Era solito infatti presentarsi in ritardo ai duelli e nel caso di Kojiro venne trovato a dormire profondamente da un emissario, tre ore dopo l'appuntamento prefissato. In questo modo il ronin faceva spazientire gli sfidanti, che spesso perdevano calma e concentrazione, diventando più vulnerabili ai suoi attacchi. Il risultato? Il furibondo Kojiro è stato abbattuto con un singolo colpo alla testa, infertogli da Musashi con un bokken (spada di legno) ricavato dal remo di una barca.



Impossibile poi non citare i leggendari 47 ronin, che hanno scelto di restare in vita a seguito dell'assassinio del loro signore, così da poterlo vendicare. Una volta portato a termine il loro compito, questi hanno praticato il seppuku, diventando un esempio di lealtà incondizionata capace di attraversare i secoli. A seconda del momento storico di riferimento, quella del ronin poteva essere una condizione di grande disagio, non sempre connessa all'immagine del fiero samurai senza padrone.

Durante il periodo Edo, essere un ronin in un mondo in pace equivaleva a diventare un senzatetto. Di contro, durante le sanguinose lotte dell'era Sengoku si poteva ottenere più facilmente del lavoro presso un nuovo daimyo: Todo Takatora, per fare un esempio, ne ha serviti ben dieci nell'arco della sua esistenza.



Nel diciannovesimo secolo l'imperatore Meiji ha abolito la classe dei samurai, e con essa è tramontato anche lo status di ronin. Curiosamente, e forse non tutti lo sanno, parliamo di un termine che viene ancora utilizzato nel moderno Giappone, magari per identificare gli studenti che hanno fallito l'esame di ammissione all'università, o i lavoratori che hanno lasciato una compagnia e sono ancora in attesa di trovare un nuovo impiego.

L'era Bakumatsu e Rise of the Ronin

In Rise of the Ronin cammineremo per le strade di Yokohama, Edo e Kyoto, così come apparivano nell'era Bakumatsu. Parliamo di un periodo di profondi stravolgimenti sociali per il Giappone, con vari gruppi di potere impegnati in guerre intestine, e i grandi paesi occidentali che esercitavano pressione sullo shogunato.

A tal proposito, "Bakumatsu" significa fine del bakufu (termine che indicava il governo militare dello shogun), ed è un periodo che ha aperto alla fase di modernizzazione della terra del Sol Levante. Rispetto a giochi come Nioh (qui la recensione di Nioh 2) e Ninja Gaiden, Team Ninja ha lavorato alacremente per realizzare un mondo all'insegna della fedeltà storica, inserendo nella vicenda diversi personaggi di spicco del periodo, non solo nipponici. Ci riferiamo ad esempio al commodoro della marina statunitense Matthew Perry, che con le sue "navi nere" è giunto nella baia di Edo nel luglio del 1853, un evento questo che avrebbe portato i due paesi a siglare il trattato di Kanagawa nell'anno successivo. Così ebbero fine oltre due secoli di politica isolazionista del Giappone, con alcuni porti che vennero aperti al commercio con gli Stati Uniti d'America e l'arrivo di un console statunitense nella Terra del Sol Levante. Considerato da molti come un accordo svantaggioso e imposto al Giappone (Perry minacciò di bombardare la capitale Edo nel 53), il trattato instillò il seme del malcontento nei daimyo e nell'aristocrazia del paese, portando alla guerra civile e al periodo della restaurazione Meiji e al tramonto dello shogunato.



Le vicende di Rise of the Ronin sono ambientate nel pieno di questo periodo tumultuoso, tra il caos della guerra e il fermento politico. Non molto sappiamo del protagonista dell'avventura, se non che dovrebbe appartenere a un misterioso gruppo noto come Veiled Edge. In generale, nel diciannovesimo secolo molti samurai si fecero catturare dall'idea di scacciare gli stranieri dal paese e di riportare la famiglia imperiale al posto che le spettava di diritto, ossia al comando del Giappone.

Fu così che diventarono ronin e parteciparono ai moti di rivoluzione prima della restaurazione Meiji, assassinando studiosi e potenti favorevoli all'influenza occidentale sulla terra del Sol Levante. A proposito dei ronin dell'era Bakumatsu, nel titolo di Team Ninja ne incontreremo uno molto famoso: Ryoma Sakamoto. Parliamo di un samurai di rango non elevato del dominio di Tosa, diventato oppositore dello shogunato proprio a seguito delle aperture dei governanti nei confronti delle potenze occidentali. Il dominio del Tosa però era alleato dello shogun, cosa che spinse Ryoma ad abbandonarlo, ma senza aver prima ricevuto l'autorizzazione per farlo.



Fu così che il guerriero divenne un ronin, imboccando un cammino che lo avrebbe portato a raggiungere obiettivi ambiziosi, anche di natura politica. Nel 1866, in posizione di mediatore neutrale, spinse i due potenti domini di Satsuma e Choshu a stringere un'alleanza segreta, in opposizione allo shogunato Tokugawa. Con l'aiuto degli occidentali, Ryoma ha procurato a Satsuma e Choshu una vera forza navale in grado di tenere testa a quella dello shogun.



Nella descrizione ufficiale a lui dedicata in Rise of the Ronin vengono sottolineati il carisma e la franchezza di questo ronin, definito anche un abile tiratore con le pistole occidentali e un maestro della scuola di spada Hokushin-Itto-ryu. Questo perché a neanche 20 anni Ryoma si recò a Edo per diventare un vero spadaccino al Chiba-Dojo e infine riuscì a ottenere la pergamena che attestava la sua maestria.



Sempre in questa scuola insegnò il kenjutsu, un'arte marziale basata sulle tecniche di katana. Assassinato mentre si trovava in una locanda a Kyoto, il ronin non ha potuto apprezzare appieno il frutto dei suoi sforzi per cambiare il paese. Eppure resta un personaggio storico di indiscutibile fascino e non ci sorprende il fatto che i ragazzi di Team Ninja gli abbiano conferito uno spazio d'importanza negli eventi di Rise of the Ronin, che siamo ben curiosi di vivere in prima persona.