Rise of the Ronin: i personaggi storici che incontreremo nell'esclusiva PS5

A differenza di quanto fatto in altri dei suoi grandi giochi, legati a una dimensione più fantasy, Team Ninja vuole condurci in un Giappone devastato dalle lotte intestine e sconvolgimenti politici noto come Era Bakumatsu. Nei panni del ronin al centro dell'avventura ci imbatteremo in tre fazioni differenti, tra le forze a favore dello shogunato, quelle leali all'imperatore e la minaccia proveniente dall'occidente. In attesa di mettere le mani sul gioco (qui la nostra prova di Rise of the Ronin prima della recensione), soffermiamoci un po' sulle figure di spicco di questi tre gruppi, visto che hanno scritto pagine importanti nei libri di storia.

Obei: le forze occidentali

Il nostro approfondimento deve necessariamente partire dai personaggi storici occidentali, e nello specifico dal commodoro Matthew Perry, per motivi che saranno presto chiari. Figlio di un capitano della marina degli Stati Uniti, Perry ha prestato servizio su molte imbarcazioni nel Mar Mediterraneo e in Africa e ha contribuito alla repressione della pirateria nelle Indie Occidentali. Raggiunto il grado di suo padre, ha poi supervisionato la costruzione della USS Fulton, una fregata a vapore, perché desiderava fortemente la modernizzazione della marina, non a caso è stato definito "il padre della marina a vapore".

È in qualità di commodoro invece che si è distinto nella guerra tra Stati Uniti e Messico, in particolare quando ha assemblato una flotta costituita da navi a vapore e brigantini (due erano lo Stromboli e il Vesuvius!) per attaccare la città di San Juan Bautista con quasi 1200 uomini. Vista l'esperienza di Perry, in altre parole, non sorprende che il presidente Fillmore in persona abbia affidato proprio a lui il compito di forzare l'apertura dei porti giapponesi al commercio statunitense. Gli eventi che seguono, di fatto, hanno portato all'alba dell'era Bakumatsu.



Nel luglio del 1853, le navi dallo scafo nero di Perry hanno raggiunto l'entrata della baia di Tokyo (al tempo Edo), coi cannoni puntati verso la città di Uraga. I giapponesi hanno chiesto al commodoro di andar via o di dirigersi a Nagasaki, l'unico porto del paese aperto agli stranieri, ottenendo però un rifiuto accompagnato da azioni piuttosto eloquenti. Per dirne una, Perry ha fatto sparare colpi a salve da 73 dei suoi cannoni, per - a suo dire - celebrare il giorno dell'Indipendenza Americana.

Era invece una chiara dimostrazione della soverchiante potenza militare degli Stati Uniti, che ha spinto lo shogunato a siglare con gli USA il Trattato di Pace e Amicizia del 1854. A seguito dell'accordo, alcuni porti nipponici sono stati aperti agli americani, con le baleniere che potevano rifornirsi, i naufraghi occidentali forti di nuove tutele, e l'arrivo di un console statunitense nella Terra del Sol Levante. Molti consideravano il trattato come una imposizione al Giappone, nonché un segno della debolezza dello shogunato, ed è così che si è aperto il periodo di guerre e instabilità che vivremo in Rise of the Ronin. Passiamo quindi al londinese Rutherford Alcock, che neanche trentenne ha preso parte alla prima guerra carlista in qualità di chirurgo, distinguendosi per il suo operato. Trasferitosi in Cina ha ricoperto anche il ruolo di console a Shangai, dando un contributo significativo nella gestione dei rapporti tra il governo del paese e la comunità britannica.



È sulla base di queste esperienze che nel 1858 si è trasferito in Giappone, per ricoprire i ruoli di agente consolare e ministro plenipotenziario e conoscere sempre meglio un paese incredibilmente affascinante, ma - soprattutto in quel periodo - anche pericoloso per i "gaijin" (stranieri) come lui. Nel 1860 l'interprete di Alcock è stato assassinato di fronte al cancello della legazione a Edo (Tokyo), edificio che peraltro è stato attaccato da un gruppo di ronin l'anno successivo, poi scacciati dallo stesso Rutherford e dal suo staff.

Da sinistra, Perry, Alcock e Brunet

Piccola curiosità, è stato il primo uomo non giapponese a scalare il Monte Fuji. Dal diplomatico britannico, che nel gioco dovrà valutare il ruolo dell'integrazione del Giappone nell'economia globale, ci spostiamo a Jules Brunet, un ufficiale dell'esercito francese dalla storia molto particolare. Durante l'invasione francese del Messico il giovane soldato ha fatto sfoggio di tutte le sue qualità militari, ricevendo un encomio da Napoleone III in persona.



Nel 1866 è stato scelto dal governo francese per partecipare a una missione in Giappone, il cui scopo era quello di supervisionare la modernizzazione dell'esercito dello Shogun. Anche quando le cose si sono messe male per il bafuku, e i francesi hanno ricevuto l'ordine di tornare in Europa, Brunet ha scelto di dimettersi dall'esercito per restare in Giappone e aiutare le forze dello Shogun nella guerra Boshin, combattuta contro le truppe dell'imperatore Meiji. Le azioni di Brunet hanno ispirato il personaggio di Nathan Algren, protagonista del film l'Ultimo Samurai.

Tobaku: anti-shogunato

Tra le figure in opposizione allo shogunato che incontreremo nel titolo di Team Ninja c'è in primis Ryoma Sakamoto, un samurai che ha abbandonato il dominio del Tosa alleato dello Shogun, diventando un ronin temuto e rispettato. Di lui e della figura del ronin abbiamo parlato nel nostro precedente speciale dedicato a Rise of the Ronin, ecco perché vogliamo soffermarci su altri personaggi storici che giocheranno un ruolo negli eventi narrati.

Al pari di Ryoma, anche il personaggio di Genzui Kusaka ha una controparte reale: è stato infatti un vero samurai del dominio di Choshu, nonché un sostenitore del movimento Sonno Joi, nato con l'obiettivo di porre fine allo shogunato Tokugawa e di restituire il potere all'Imperatore.



Genzui è stato anche di Shoin Yoshida, un riverito intellettuale nipponico che ha dato un importante contributo al radicale cambiamento sociale e politico rappresentato dalla Restaurazione Meiji. Veniamo infine a Kogoro Katsura, nato col nome di Kogoro Wada (che ha cambiato quando è stato adottato dalla famiglia Katsura) e allievo all'accademia Shoka Sonjuku, quella di Yoshida Shoin, che ha ospitato diverse figure poi rivelatesi importanti per la Restaurazione Meiji.

È proprio all'accademia che Kogoro si è avvicinato maggiormente alle idee lealiste, che lo avrebbero portato a giocare un ruolo importante nella formazione dell'Alleanza Satcho, resa possibile anche da Ryoma Sakamoto. Stretto dai domini di Choshu e Satsuma, questo accordo ha permesso al primo gruppo di sopravvivere a una spedizione punitiva voluta dallo shogunato Tokugawa, che anzi ha subito una pesante sconfitta.



Nel corso della già citata guerra Boshin, la maggior parte dell'esercito imperiale che ha combattuto e sconfitto le truppe dello Shogun era costituita proprio da samurai dell'Alleanza Satcho. Tornando a Kogoro Katsura, da uomo di stato si è impegnato fortemente per mettere in pratica l'abolizione del sistema han, con l'istituzione di prefetture per soppiantare le centinaia di domini feudali prima in mano ai daimyo. Ha inoltre contribuito alla stesura del Giuramento dei Cinque Articoli nel 1868, con l'ultimo che recava quanto segue: "si cercherà la conoscenza nel mondo per rafforzare la base del potere imperiale". Era l'alba di un Giappone forte di nuove consapevolezze e lanciato verso la modernizzazione.

Sabaku: i fedeli allo Shogun

Guardando a questa fazione, il primo personaggio storico su cui bisogna concentrarsi è certamente Naosuke Ii, non solo perché è stato il signore del clan di Hikone, ma anche perché è stato reggente dello shogunato Tokugawa, con poteri secondi solo a quelli della massima carica. Era del resto un uomo scaltro, che nel 1853 - ai tempi del trattato siglato con Matthew Perry - aveva subito compreso l'emergenza militare in cui si trovava il Giappone, da qui le sue idee per ritardare le trattative e intanto costituire un esercito in grado di resistere a un tentativo di invasione da parte degli stranieri.

Celebre non solo per la firma del Trattato di Harris con gli Stati Uniti, Li ha dato inizio anche alla Purga Ansei tramite un decreto shogunale, colpendo duramente i funzionari del bakufu a lui avversi e i nemici del movimento Sonno Joi, incluse varie figure storiche di primo piano. Naosuke insomma era un uomo risoluto, alla bisogna capace di azioni feroci, eppure era anche un fiero praticante della tradizionale cerimonia del tè e un amante della poesia.



Le informazioni a nostra disposizione su Taka Murayama sono scarse, ma la geisha aveva un aspetto malinconico ed era certamente molto intelligente. Durante il periodo della Purga Ansei, a quanto pare, ha agito da spia, fornendo importanti informazioni al bakufu sui suoi nemici. Per questo è conosciuta come la prima agente femminile del governo giapponese di cui si abbia memoria. Siamo ad ogni modo molto curiosi di incontrarla in Rise of the Ronin, e lo stesso vale per Kaishu Katsu, samurai, scienziato e politico che da ragazzo, alla prima vista di un planisfero, ha capito di voler girare il mondo.

Naosuke Ii Taka Murayama

Nel 1860, in qualità di capitano della nave da guerra Kanrin-maru, ha portato la prima delegazione giapponese sino a San Francisco, in California, per la ratifica del Trattato di Harris, come pure per mostrare all'Occidente la rapidità con cui il Sol Levante si stava evolvendo in campo militare. Rimasto quasi due mesi negli Stati Uniti, Kaishu è stato profondamente colpito dalla società, la cultura e la tecnologia del paese, e una volta tornato in terra natìa non ha fatto che intensificare gli sforzi per velocizzarne la modernizzazione.



Inizialmente convinto di volerlo assassinare, persino Ryoma Sakamoto si è poi avvicinato a Katsu, che d'altra parte stava traendo lezioni importanti dall'assetto bellico occidentale a beneficio del Giappone. Seppur simpatizzante della causa anti-shogunato, Kaishu è rimasto fedele al bakufu, facendo da negoziatore tra le due fazioni, anche nel delicato passaggio all'era della Restaurazione Meiji.