Rise of the Ronin: realtà vs gioco! Come cambia la storia del Giappone

Rise of the Ronin cala i giocatori nel tumultuoso epicentro del periodo Bakumatsu, anni di grandi sconvolgimenti che hanno avuto un ruolo essenziale nell'evoluzione politica, culturale e sociale del Giappone. Su questo palcoscenico "fantastorico", il destino del ronin senza nome si intreccerà con quello dell'intero paese e delle figure chiave dell'epoca, portando i giocatori a riviverne alcuni momenti chiave (qui troverete la nostra recensione di Rise of The Ronin). Ecco quindi a voi alcuni di questi eventi, raccontati sia con piglio storiografico che inquadrati nell'epopea guerresca di Team Ninja. Ovviamente, da ora in avanti troverete spoiler sulla trama.



L'incidente della porta Sakurada

Dopo aver firmato il "trattato di amicizia e commercio" con le delegazioni straniere, il reggente Naosuke Ii mise in atto una dura repressione ai danni degli espulsionisti, ovvero le fazioni anti-shogunato che invocavano la cacciata degli occidentali e l'annullamento dei succitati accordi. La linea dura adottata da Ii, già inviso a molti signori feudali del periodo, fu la causa scatenante di una cospirazione che, il 24 marzo del 1860, culminò nel cosiddetto "Incidente della porta Sakurada", quando il reggente e la sua scorta furono attaccati sulla soglia del castello di Edo da un gruppo di ronin appartenenti alla scuola di Mito (date un'occhiata anche al nostro speciale sui personaggi storici in Rise of the Ronin).

Le circa 60 guardie al servizio di Ii vennero sconfitte da un drappello di 18 armigeri, e l'uomo venne infine decapitato dal ribelle Arimura Jisaemon, l'unico legato al clan Satsuma. Sebbene in Rise of the Ronin le ragioni e le dinamiche dell'attentato siano più o meno coerenti con la storia, a patto di sorvolare sul ruolo romanzato delle forze di Choshu, la responsabilità della fine di Naosuke Ii ricade ovviamente sulle spalle del protagonista. Questi potrà infatti decidere se giustiziare o meno il daimyo, sebbene questa scelta non abbia reali conseguenze sulle sue sorti. Lasciando che Ii fugga con l'aiuto del "demone blu" Akikatsu Manabe, infatti, non faremo altro che posticipare la sua uccisione, che in questo caso avrà luogo qualche tempo dopo per mano della Lama gemella del ronin senza nome.

La ribellione della porta Proibita

L'11 marzo del 1863 l'imperatore Osahito promulgò un editto con il quale ordinava allo shogunato di procedere all'espulsione dei "barbari" occidentali, manifestando a chiare lettere la sua intenzione di tornare a rivestire un ruolo centrale nell'amministrazione del Giappone, e andando di fatto ad appoggiare le fazioni schierate contro il dominio dei Tokugawa. La mancata ottemperanza alle richieste di Osahito, sostanzialmente ignorate dall'allora shogun Iemochi Tokugawa, inasprì notevolmente le tensioni fra le fazioni espulsioniste ed il governo, che culminarono in un'insurrezione tesa a ristabilire la supremazia della casata imperiale.

Il 20 agosto del 1864, il clan Choshu e un piccolo esercito di ronin si scontrarono con le forze dello shogunato fra le strade di Kyoto, che nel furore della battaglia venne data alle fiamme. In pesante inferiorità numerica, complice l'importante dispiegamento delle armate di Aizu e Satsuma, i ribelli vennero rapidamente sopraffatti, e solo qualche giorno dopo lo shogun avviò una spedizione punitiva contro il dominio di Choshu. In Rise of the Ronin "l'incidente della Porta Proibita" segna il culmine del secondo capitolo della campagna, e permette ai giocatori di prendere le parti di uno dei due schieramenti in campo. Sebbene la presenza del ronin possa favorire l'una o l'altra fazione, la struttura della missione resta fondamentalmente immutata, così come il suo esito: dopo aver assistito alla debacle dei Choshu, il leader degli insorti Genzui Kusaka si toglie la vita fra le fiamme di una Kyoto in rovina. Una fine che, per quanto romanzata, non è particolarmente lontana da quanto realmente accaduto nell'estate del 1864 quando, dopo essere stato ferito da un colpo di fucile, Kusaka si suicidò per sfuggire alla cattura.

L'incidente della Locanda Omi

Il 10 dicembre del 1867, ad appena un mese dalle dimissioni ufficiali dello shogun Yoshinobu Tokugawa, Ryoma Sakamoto e il suo sodale Shintaro Nakaoka si stavano godendo una serata di riposo presso una locanda nelle vicinanze del fiume Kamo, non lontano dal palazzo imperiale di Kyoto. Mentre i due stavano conversando placidamente, un manipolo di uomini si fece strada nella struttura e assaltò la loro stanza armi in pugno.

Colti impreparati, Sakamoto e Nakaoka non riuscirono a respingere gli assassini, che dopo una breve ma intensa colluttazione li ridussero in fin di vita. Stando alle cronache, Sakamoto morì quella stessa sera rammaricandosi - con le sue ultime parole - di non aver potuto reagire adeguatamente all'attacco, mentre Nakaoka perì due giorni dopo, senza riuscire ad identificare chiaramente i suoi assassini. Parlando di questi ultimi, dapprima la responsabilità venne attribuita a Isami Kondo, il leader della shinsengumi presente tra i personaggi di Rise of the Ronin, e successivamente ad alcuni membri della mimawarigumi, un altro corpo di polizia attivo nella Kyoto del periodo Bakumatsu. Al netto di accuse e confessioni, ad oggi la reale identità degli aggressori resta in dubbio, almeno agli occhi degli storici.

Nel gioco di Team Ninja, invece, a guidare l'assalto contro Sakamoto e Nakaoka è la Lama gemella del protagonista, determinata a minare ogni tentativo di sedare i conflitti al centro del rinnovamento Meiji. Un altro importante cambiamento, direttamente connesso alle azioni del ronin senza nome, riguarda la sorte di Ryoma: completando tutte le missioni legame di Sakamoto prima dei fatti della locanda Omi, è infatti possibile fare in modo che il comprimario sopravviva al tentato assassinio. In questo caso, l'uomo deciderà di lasciare il Giappone nelle mani dei suoi compagni e attraversare l'oceano alla volta degli Stati Uniti.

La battaglia di Toba-Fushimi

Nei primi giorni del 1868, il dimissionario Yoshinobu Tokugawa aveva formalmente accettato il ritorno al potere dell'imperatore, sebbene alcuni conflitti in seno alla corte avessero già cominciato a minare la solidità di questo nuovo equilibrio. Uno dei più influenti signori dei Satsuma, Saigo Tagamori, pretendeva ad esempio che Tokugawa rinunciasse ad ogni suo possedimento e privilegio, e anche diversi feudatari del dominio di Choshu non concordavano sul fatto che l'ex shogun continuasse a rivestire un ruolo di autorità nel nuovo ordine del Giappone.

Preso atto dell'opposizione, il 17 gennaio Yoshinobu Tokugawa rinnegò il suo supporto alla "restaurazione Meiji", e il 24 dello stesso mese iniziò a preparare un attacco a Kyoto, con la scusa di liberare l'imperatore dalla malsana influenza di Satsuma e Choshu. Convinto che i numeri del suo esercito avrebbero facilmente messo in rotta gli avversari, l'ex shogun affrontò la concertazione dell'assalto con un certo lassismo, a cui le forze congiunte di Choshu, Satsuma, Tosa e Tsu risposero con grande fermezza e una ben superiore organizzazione. Pur avendo a disposizione un terzo dei soldati dell'armata dello shogunato, i difensori potevano contare su un migliore equipaggiamento e su una più solida strategia, che nel giro di tre giorni li portò a conquistare la vittoria, complice il caos causato dall'improvvisa fuga di Tokugawa.

La successiva resa di Yoshinobu, unita alle incresciose circostanze della sua ritirata verso Edo, spostò in via definitiva gli equilibri del potere in favore dell'imperatore, segnando la fine del periodo Bakumatsu. Dal canto suo, Rise of the Ronin "riassume" la battaglia di Toba-Fushimi con un singolo conflitto in campo aperto, permettendo al giocatore di decidere quale delle due compagini supportare nella contesa, in un susseguirsi di scontri all'arma bianca e bordate di cannone. Va da sé che l'esito della guerra Boshin resta immutato, ma in base alla sua scelta il giocatore si troverà ad attraversare il terreno di scontro in una direzione o nell'altra, ovviamente affrontando nemici e boss della fazione opposta alla propria.