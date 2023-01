Da Rival Schools a Bloody Roar: i picchiaduro che vorremmo rivedere subito

Nel variopinto mondo dei picchiaduro a incontri è capitato, non di rado, di incontrare gemme di rara bellezza: ardite sperimentazioni che purtroppo non hanno incontrato il favore del pubblico, non sono state pubblicizzate nel modo corretto o, semplicemente, risultavano "troppo avanti" per il periodo in cui sono approdate sul mercato. Il mondo dei fighting game, negli ultimi anni, si è espanso a dismisura, e questo potrebbe convincere alcune software house a riportare in auge vecchi franchise che hanno fatto la storia degli anni '90 o, perché no, ripristinare sodalizi che qualche anno fa sarebbero risultati quantomeno azzardati.



Ecco alcuni dei titoli del passato che, grazie alle proprie idee innovative, porterebbero una ventata di aria fresca nel panorama fighting game moderno. Prima di proseguire, sappiate che la nostra classifica abbraccia le IP di cui manca una incarnazione current gen, e su cui gli sviluppatori non forniscono aggiornamenti da oltre un decennio. Non parleremo quindi di picchiaduro come Virtua Fighter o Killer Instinct, che hanno ricevuto un update o una nuova versione nel recente passato.

5 - Power Stone

Questo dimenticato franchise Capcom, di cui è stata realizzata anche una serie animata, è un titolo talmente sperimentale che avrebbe potuto creare un filone picchiaduristico a sé stante, ma purtroppo si è legato a stretto filo alla sfortunata console Dreamcast, con tutte le conseguenze del caso in termini di diffusione. Si tratta di un ibrido tra un arena fighter e uno smash like. I personaggi si muovono in uno stage tridimensionale dalla grande interattività, raccogliendo oggetti, potenziandosi ma anche eseguendo manovre e combo che non sfigurerebbero affatto in un picchiaduro tradizionale.



Il gioco infatti dispone di un contatore di "hit" per permettere di stabilire con precisione quali sequenze di colpi eseguire, al contrario di Smash Bros in cui il tutto è lasciato all'esperienza del giocatore. Questo equilibrio tra serio e faceto ha regalato ore di divertimento a un massimo di quattro giocatori ed è ancora oggi uno dei titoli Capcom più amati. Purtroppo la serie è stata abbandonata dopo il secondo capitolo, e non ci sono elementi che facciano presagire un interessamento dello sviluppatore giapponese a un remake o un sequel.



Altri titoli, come Destrega o Unholy War, hanno provato negli anni a dare una propria lettura di questo sotto-genere, senza però riscuotere un gran successo.

4 - Rival Schools

Anche in questo caso parliamo di un franchise storico di Capcom, di un picchiaduro dal carattere spiccatamente nipponico che ha fatto la felicità di appassionati di anime e manga di tutto il mondo. Ambientato nella fittizia cittadina di Aoharu, il titolo ha per protagonista Batsu della Taiyo High School e ruota attorno a misteriosi rapimenti di studenti a opera della elitaria Justice High e del suo preside.



Rival Schools è un delizioso omaggio alla tradizione degli anime shonen ambientati in un contesto scolastico, e prevede sfide tra i rappresentanti di diverse scuole in un contesto tag team, con super, combo aeree e attacchi combinati. Potremmo definirlo la perfetta sintesi tra un esponente della serie Street Fighter e Marvel vs Capcom.

Il contesto narrativo è ottimamente delineato e i personaggi, seppur stereotipati, risultano ben caratterizzati e divertenti. Dal riflessivo Kyosuke alla pallavolista Natsu, il roster è un tripudio di citazioni agli anime più celebri degli anni '90. Non c'è niente di più spassoso che vedere un professore di lingue eseguire uno Shoryuken o recuperare punti vita in seguito a degli speciali massaggi dell'infermiera della scuola.



La presenza di storyline specifiche per ogni istituto scolastico garantisce una notevole longevità e una mole di dialoghi e interazioni inusuale per un fighting game. Con una colonna sonora tra le migliori mai realizzate da Capcom e una splendida opening cantata da Isao Bito, le scazzottate tra studenti hanno appassionato innumerevoli giocatori dell'era PlayStation. All'interno del roster è presente anche la liceale più famosa del mondo dei picchiaduro: Sakura Kasugano, guest character della ben più nota serie Street Fighter.

Purtroppo il secondo capitolo della saga, chiamato Project Justice, ha spinto troppo sull'assurdità made in Japan, rendendo quasi macchiettistiche certe tecniche e non incontrando il favore del pubblico occidentale.



Tuttavia, al contrario di Power Stone, la serie Rival Schools non è mai stata dimenticata da Capcom. Batsu è entrato a far parte del roster di lancio di Tatsunoko vs Capcom, mentre Akira - una delle studentesse giocabili - è stata uno degli ultimi personaggi aggiunti a Street Fighter V, segnando di fatto la fusione dei due universi in un unico canon (come era già accaduto con Final Fight). Con l'enorme flop di Marvel vs Capcom Infinite (qui la recensione di Marvel vs Capcom Infinite) la community è rimasta quasi orfana di picchiaduro tag team. Quale miglior occasione per rispolverare uno dei titoli più iconici del passato?

3 - Capcom vs SNK

Riconosciuto universalmente come uno dei fighting game più profondi e variegati e supportato da una nutrita schiera di fan che chiede a gran voce un terzo capitolo o una remaster dotata di rollback del secondo, questo indimenticabile crossover era sicuramente troppo avanti per l'epoca in cui ci ha fatto divertire.

Oltre all'indubbio fascino nell'assistere a scontri tra Kyo Kusanagi e Ryu, Ken e Terry Bogard, Rugal e Akuma, il combat system del gioco racchiudeva tutte le acquisizioni tecniche delle due case di sviluppo e concedeva al giocatore piena libertà attraverso il proprio sistema di "Groove". I sei Groove disponibili erano ispirati ad altrettanti picchiaduro di SNK o Capcom. Era quindi possibile, ad esempio, utilizzare un personaggio di Fatal Fury e dotarlo di una parry alla Street Fighter Third Strike, o ancora sfoggiare un Ryu a base di schivate e roll come nel miglior King of Fighters. Le combinazioni di stili di lotta e personaggi erano innumerevoli, nonostante la soverchiante predominanza di certi Groove all'interno dei circuiti torneistici. Il leggendario crossover presentava alcuni problemi di bilanciamento, ma niente che non potesse essere risolto attraverso una patch o una versione 2.0.



La recente ripresa di SNK potrebbe renderla nuovamente un partner appetibile per la casa di Ken e Ryu, e il pubblico sicuramente esulterebbe davanti a una terza iterazione di questa saga così amata.

2 - Bloody Roar

Sviluppato dalla ormai defunta Hudson Soft (ora integrata in Konami), Bloody Roar è ancora presente nell'immaginario collettivo per una semplice caratteristica, che però non è stata mai più riproposta altrove: i personaggi avevano la possibilità di trasformarsi in animali, mutando non solo il proprio aspetto ma anche il moveset. Al contrario di Tekken o Virtua Fighter, la bestiale creatura Hudson poteva vantare uno stile meno realistico e quindi più dinamico e arcade.

Le combo presenti in questo titolo sono infatti ancora oggi tra le più spettacolari in ambito fighting game, mentre la gestione delle trasformazioni aggiungeva un'inedita pennellata di strategia e resource management agli scontri. Un vero peccato insomma che la serie sia naufragata dopo i primi due, ottimi, capitoli, perché le idee su cui si poggiava la differenziavano in modo consistente da qualsiasi altro picchiaduro sulla piazza.



Un ritorno della saga, teso magari a sfruttare le meraviglie tecniche dell'Unreal Engine 5, potrebbe dare al franchise la gloria che merita e aggiungere finalmente un contendente alla pluriennale egemonia della serie Tekken in ambito 3D (qui lo speciale sulla storia di Tekken). Tuttavia, nonostante il rinnovo del copyright nel 2020, riteniamo che Konami abbia altre priorità, tra il ritorno in forma massiccia di Silent Hill e, stando agli ultimi rumor, persino di Metal Gear Solid.

1- Darkstalkers

L'assenza di questa serie seminale per i fighting game dalle lineup moderne è praticamente inspiegabile. Con un sistema di gioco a metà tra l'anime fighter e il picchiaduro 2D tradizionale, Darkstalkers è il titolo che ha dato i natali alla maggior parte dei pro player giapponesi odierni, impegnati a padroneggiare combinazioni difficilissime e sequenze offensive devastanti nelle sale per cabinati più rinomate del Sol Levante.



Grazie ad un combat system inattaccabile, frenetico ma ragionato allo stesso tempo e a un roster che riprende e reinterpreta in chiave cartoonesca alcune delle creature più popolari del folklore occidentale e orientale, questa trilogia rappresentò il picco più alto raggiunto da Capcom nei suoi anni d'oro, ma non è sopravvissuta alla crisi degli arcade avvenuta alla fine degli anni '90. In realtà, il picchiaduro a base di mostri, vampiri e succubi di casa Capcom è stato quello che, tra le produzioni citate, è stato più vicino a ricevere un ulteriore sequel. Yoshinori Ono, infatti, era all'epoca una delle figure più influenti all'interno della casa di sviluppo nipponica. Da grandissimo fan della saga, riuscì a convincere i piani alti a ipotizzarne un seguito, arrivando persino a realizzare un bellissimo teaser in computer grafica, proiettato durante il New York Comic Con e seguito dalla dicitura "Darkstalkers are not dead".



Tuttavia, in seguito al flop di Street Fighter x Tekken e alle insufficienti vendite di Darkstalkers Resurrection (compilation dei vecchi titoli creata per sondare l'interesse in un eventuale nuovo capitolo), il progetto sfortunatamente naufragò, e la presentazione newyorkese resta l'unica testimonianza di qualcosa che probabilmente non vedrà mai la luce.

In questi ultimi dieci anni la struttura di Capcom è cambiata radicalmente: con l'allontanamento di Ono dal team di sviluppo si sono notevolmente affievolite le speranze di rivedere Demitri, Morrigan e Lord Riptor combattere sui nostri schermi nella gloria della current gen. Ma chiunque abbia vissuto i picchiaduro degli anni '90 conosce la grande rilevanza di questa storica saga e continua ad auspicarne un ritorno. "Darkstalkers are not dead", almeno nel cuore degli appassionati.