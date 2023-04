Rivoluzione GameStop: apre il primo Flagship Store a Milano, tante novità

Abbiamo partecipato all'inaugurazione del primo Flagship Store Gamestop Italia. Situato a Milano, a pochi passi dal Duomo e precisamente in Via Torino 49, il negozio punta a rivoluzionare l'esperienza d'acquisto dei propri clienti. Poco prima dell'apertura ufficiale, Gamestop ci ha invitato a dare uno sguardo al nuovo allestimento, di cui vi raccontiamo le tappe fondamentali nelle prossime righe.

Il nuovo negozio GameStop

Il Flagship Store è strutturato su tre livelli. Al piano terra, a cui corrisponde l'ingresso, è presente un androne composto interamente da pannelli LED a 270°, che sin dall'entrata introduce i consumatori in un modo piacevolmente immersivo tra colori, luci ed onomatopee.

Lo scopo di Gamestop è indubbiamente quello di raggiungere i giocatori con un'esperienza d'acquisto impreziosita da una cornice visiva piena di stile: dagli innesti LED targati Twinkly che illuminano l'intero locale al design moderno e luminoso dell'arredamento, con un bel tocco di classe offerto da un soffitto decorato da splendidi artwork a tema gaming.



Il primo piano comprende il negozio, strutturato in tre differenti sezioni dedicate alle svariate tipologie di prodotti che possiamo trovare ormai regolarmente in vendita da Gamestop. Dai gadget alle action figures, il tutto è a tema videogioco, cinema, serie TV e fumetto, con una selezione tra i principali brand rivolti al merchandise di stampo "pop" - come Funko, Banpresto, LEGO, Nintendo e via dicendo.

Dalla sezione pensata per il mercato mainstream si passa ad una seconda area in cui sono presenti gli scaffali dedicati a titoli e accessori da gaming: edizioni retail di giochi PlayStation si affiancano a quelli della famiglia Xbox, senza escludere ovviamente la sconfinata galassia Nintendo. Ciascuna sezione ospita videogiochi, controller e oggetti collaterali di riferimento divisi per categorie e brand differenti.

L'esperienza

Infine, al piano sottostante troviamo un locale che, insieme al coloratissimo ingresso, fungerà da Hub per gli eventi che Gamestop Italia punta ad ospitare durante tutto l'anno, con ulteriori scaffalature concepite per il Pro Streaming e il Pro Gaming tra pad d'élite e kit di base per chi desidera dedicarsi al live streaming. Questo spazio è occupato anche da due postazioni utili ad effettuare i vari test, con console e PC di ultima generazione che verranno messi a disposizione di chi desidera provarne il funzionamento.

Al di là degli spazi comuni in cui i clienti potranno partecipare alla programmazione di eventistica che Gamestop ospiterà nel locale, la diversa esperienza rispetto ad un negozio classico risiede principalmente nell'interazione tra il consumatore e l'ambiente circostante. Grazie a degli scanner posti in prossimità di ogni scaffalatura potrete ad esempio visualizzare il prezzo dell'articolo sui rispettivi pannelli, dotati a loro volta di ulteriori schermi che aggiornano in tempo reale i costi dei prodotti. Le cifre visibili sul pannello si aggiornano di giorno in giorno a seconda delle variazioni di prezzo o di eventuali sconti che Gamestop Italia metterà a disposizione del pubblico durante l'anno. Uno store insomma molto diverso in confronto a quello cui gli abituali clienti sono stati abituati finora, che potrà rappresentare anche un futuro luogo di ritrovo sia per tutti gli appassionati di videogiochi e cultura pop, sia per chi è in cerca di gadget e merchandise esclusivi. Tra set LEGO a tema Marvel, Star Wars e Super Mario, action figures dedicate agli anime più amati e accessori brandizzati, siamo abbastanza sicuri che il Flagship Store di GameStop sarà un'occasione per dedicarvi a piacevoli spese da nerd.