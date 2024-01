Robocop vs Predator: gioco gratis italiano che ci ha sorpreso

Se da un lato abbiamo software house che puntano sempre più alla realizzazione di prodotti dal gameplay complesso e dal comparto grafico realistico (a tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale su cinque FPS ultra realistici), dall'altro vi sono piccole realtà o addirittura gruppi di appassionati che ad oggi sviluppano titoli per le vecchie console. A far parte di questo genere di progetti troviamo anche RoboCop Vs Predator, una piccola perla tutta italiana che sta facendo il giro del mondo (a proposito, qui la nostra recensione di RoboCop Rogue City). Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Orgoglio italiano

Prima di iniziare a parlare di RoboCop Vs Predator è importante parlare di colui che ha dato vita al progetto. Il grosso dell'opera è frutto del lavoro di Oscar Celestini, che oltre ad essere un abile illustratore e fumettista colorista è anche uno sviluppatore di videogiochi. Lui ha curato la realizzazione e il comparto artistico dell'esperienza, collaborando con altre tre figure che gli hanno fornito supporto in alcuni aspetti.

Simone Granata si è occupato della componente narrativa del gioco, invece Gianluca Pappalardo ha composto l'accompagnamento musicale. Troviamo infine Piero Trabanelli, l'artista che ha realizzato la copertina alternativa del gioco che può essere visualizzata sulla pagina ufficiale Itch.io di Oscar Celestini, dove RoboCop Vs Predator può essere scaricato in via del tutto gratuita.

Un tripudio di icone degli anni ‘80 e ‘90

Fatta questa doverosa premessa, non ci resta che parlare del prodotto. RoboCop Vs Predator è una lettera d'amore ai vecchi videogiochi a 8-bit, ai quali si ispira sia sotto il profilo tecnico che ludico.

La trama alla base dell'esperienza è molto semplice: il nostro Murphy sta dando la caccia ad alcuni criminali e, durante la sua lotta al crimine, si ritrova invischiato in un'avventura che omaggia svariate leggende di film anni ‘80 e ‘90 e altri personaggi iconici di quel periodo che, per non rovinarvi la sorpresa, non vi sveleremo. Nel corso della caccia al Predator ci ritroveremo quindi a collaborare con Emmett Lathrop Brown (il Doc di Ritorno al Futuro), Rick Deckard (Blade Runner), John McClane di Die Hard, Rambo e molti altri, tutti rigorosamente riprodotti con uno stile grafico old school e protagonisti delle sequenze d'intermezzo visibili tra uno stage e l'altro. L'intreccio narrativo riesce a coinvolgere questa distesa infinita di nomi in maniera più o meno coerente, facendo sì che missione dopo missione il gruppo di ‘paladini della giustizia' raggiunga un numero consistente, con inevitabili interazioni bizzarre tra i combattenti.

Un action sorprendentemente vario

RoboCop Vs Predator è un action 2D vecchia scuola e propone meccaniche di gioco molto semplici che si adatterebbero alla perfezione ai controller delle console di una volta, dotati di soli due tasti e una croce direzionale. Il nostro giustiziere di latta può esclusivamente muoversi, accovacciarsi, saltare e sparare con la sua irrinunciabile Auto-9 che estrae dalla coscia all'inizio di ogni operazione. Per buona parte delle 15 missioni proposte, l'azione è quella degli action bidimensionali e bisogna raggiungere la fine del livello senza subire troppi danni dai criminali che proveranno a farci la festa a suon di piombo ed esplosivi.

A tal proposito, occorre precisare che alcune sezioni di RoboCop Vs Predator non sono affatto semplici e richiedono una certa maestria nei movimenti, così da schivare i colpi in arrivo e far fuori tutti i malfattori con la pistola, le cui munizioni sono infinite e la cui cadenza di fuoco dipende dalla rapidità con cui si preme il tasto: in sostanza, le dita più veloci possono trasformarla in una letale mitragliatrice.



Queste porzioni del gioco sono piacevoli e in generale gli addetti ai lavori sono riusciti nell'impresa di sorprendere l'utenza a più riprese. Al fianco delle missioni tradizionali troviamo stage non lineari in cui possiamo muoverci liberamente alla ricerca di obiettivi, ma anche livelli a scorrimento automatico in cui RoboCop utilizza i razzi propulsori per volare, porzioni di gioco in cui si utilizza un'arma pesante e persino un bonus stage nel poligono di tiro che ricorda gli intermezzi del glorioso Dick Tracy per il SEGA Master System.

Insomma, l'azione scorre via che è un piacere e l'unico difetto, se proprio dobbiamo trovarne uno, risiede nelle oscillazioni del livello di sfida. Le boss fight sono tutte semplicissime, mentre un paio di stage (soprattutto il penultimo) sono davvero tosti se paragonati a tutti gli altri.

Grafica e filtri

Sul fronte tecnico, RoboCop Vs Predator è un prodotto fedele alle opere di riferimento e, in quanto tale, si presenta con una grafica in bianco e nero semplice ma efficace. Il poliziotto di latta è animato davvero bene e, oltre alla già citata animazione attraverso la quale tira fuori la pistola, si muove restituendo quel senso di pesantezza che è tipico del personaggio.

Discorso simile vale per i nemici e gli scenari, che sono belli da vedere e anche ben differenziati tra loro. Abbiamo apprezzato molto anche la qualità delle sequenze d'intermezzo con tutte le leggende al centro della storia, che appagano gli occhi e anche le orecchie, grazie al sottofondo musicale. A chiudere il cerchio troviamo un paio di opzioni video che permettono di alterare l'aspetto visivo dell'esperienza. Ad ogni avvio è infatti possibile decidere se attivare il filtro CRT e la colorazione verde per lo schermo, così da modificare la resa dell'immagine in base alle diverse combinazioni dei due effetti. In conclusione, si tratta di una produzione piccola ma ben confezionata e, visto che viene distribuita gratuitamente e gira praticamente su qualsiasi configurazione, vi consigliamo di provarla assolutamente.