Rocket League Championship Series: la competizione eSport targata Psyonix

A distanza di quasi tre anni dal rilascio, Rocket League è un gioco che non ha bisogno di grandi introduzioni. Tutti, in qualche modo, abbiamo giocato o visto una partita del celebre gioco di Psyonix, lo studio americano che ha portato delle stravaganti macchinine radiocomandate su un altrettanto particolare campo da calcio. L'arrivo della versione per Nintendo Switch, il supporto di una community sempre attiva e il costante rilascio di nuovi contenuti confermano la vivacità che contraddistingue Rocket League, un titolo che non sembra destinato ad invecchiare con il tempo.

C'è un momento, però, in cui i più grandi fan di Rocket League ripongono le proprie macchinine nei rispettivi garage e si recano in massa sul canale Twitch ufficiale del gioco. Il motivo è semplice: c'è la Rocket League Championship Series (RLCS), la rombante competizione di Psyonix che proietta il gioco nel mondo degli eSport. I numeri che accompagnano la trasmissione di questo evento, giunto ora alla Season 5, sono un'ulteriore conferma di quanto detto in precedenza. Mentre le fasi preliminari del torneo riescono a radunare un pubblico di circa 80.000 spettatori per giornata, le finali sono in grado di toccare picchi che superano i 200.000 spettatori connessi in contemporanea, facendo volare il titolo di Psyonix tra i contenuti più seguiti su Twitch.

Non a caso, Rocket League porta con sé due caratteristiche molto comuni a tutti i più grandi titoli dell'universo esportivo: se da un lato è molto semplice intuire le meccaniche del gioco o distinguere una bella giocata da un grande errore, dall'altro il gioco nasconde un livello di complessità non indifferente. La componente strategica legata al gioco di squadra e le "skill" dei singoli giocatori sono in grado di trasformare una semplice partita tra macchinine in un autentico spettacolo, caratterizzato da azioni mozzafiato, gol acrobatici e salvataggi sulla linea di porta. Proprio la componente relativa allo spettacolo viene messa in risalto dall'ottima regia che contraddistingue le dirette su Twitch, in grado di coinvolgere gli spettatori con grafiche e contenuti accattivanti, degni dei classici eventi sportivi americani.

Regolamento

La RLCS è una competizione a squadre che consiste principalmente in due campionati regionali, uno in Nord America e uno in Europa. E' inoltre presente un terzo campionato, indipendente dagli altri due, gestito da terze parti e giocato in Oceania. Le migliori 10 squadre delle competizioni regionali (rispettivamente la top 4 dei gironi Nord America ed Europa e la top 2 del girone Oceania) potranno accedere alle World Championship Finals, l'evento che decreterà la squadra campione del mondo. Ogni stagione, inoltre, si conclude con un Promotion Tournament, nel quale le peggiori due squadre di ogni campionato regionale sono chiamate a difendere il proprio posto nella lega maggiore contro le migliori due squadre della Rocket League Rival Series (RLRS), ovvero la seconda divisione della RLCS. Il montepremi complessivo per la competizione ammonta a 550.000$, che vengono ripartiti nel corso dell'intera stagione. Nello specifico, per la Season 5, la squadra che vince le World Championship Finals si porta a casa la bellezza di 100.000$, senza contare i premi accumulati nel corso della "regular season".

Squadre partecipanti

In ogni competizione regionale partecipano 8 squadre, ognuna composta da 3 giocatori più un'eventuale riserva. I team protagonisti della Season 5 sono i seguenti:



· Nord America: G2 eSports, Ghost Gaming, Cloud9, NRG eSports, Rogue, Out of Style, Counter Logic Gaming, Evil Geniuses.



· Europa: Flipsid3 Tactics, Gale Force eSports, Team Envy, Excel, PSG eSports, Renault Sport Team Vitality, Fnatic, Complexity Gaming.



· Oceania: Chief eSports, Jam Gaming, Legacy eSports, Tainted Minds, Retirement Home, Dark Sided, Love Decks, Legs Are Silly.



Tra le squadre partecipanti possiamo distinguere diversi nomi ben noti nell'universo degli eSport, come Rogue, Cloud9, Fnatic e Complexity Gaming per citarne alcuni. Gli appassionati di calcio, inoltre, avranno sicuramente notato la presenza della squadra del Paris Saint-Germain eSports, realtà sempre più attiva sul fronte esportivo. Sempre nel girone europeo, troviamo i campioni della Season 4, ovvero i Gale Force eSports, la "squadra da battere" di questa nuova stagione.

Appuntamenti settimanali

Tutte le partite della RLCS vengono trasmesse ogni weekend sul canale Twitch di Rocket League. Sullo stesso canale, è anche possibile trovare le partite della Rival Series (ovvero la seconda divisione della competizione), in diretta ogni Venerdì. Il calendario degli appuntamenti settimanali è reperibile sul sito ufficiale della competizione, mentre gli highlights e le ultime news possono essere consultate tramite la pagina Twitter. Non dimenticatevi, qualora siate in possesso di una copia del gioco, di collegare il vostro account alla piattaforma Twitch, in modo da sbloccare ricompense in-game esclusive guardando le dirette della RLCS. Per farlo, vi basta seguire le istruzioni al seguente link. Con quest'ultimo incentivo, non avete più scuse per rimandare l'appuntamento con il campionato mondiale di Rocket League, un evento in grado di coinvolgere appassionati e non nel dinamico mondo degli eSport!