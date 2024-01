Rockstar e i suoi mitici attori: voci e volti di GTA e Red Dead Redemption

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro Stadia

Quando pensiamo ai dettagliati mondi digitali creati da Rockstar Games (qui il nostro speciale conclusivo sulla storia di GTA), tendiamo spesso a focalizzarci su aspetti di indubbia importanza come grafica e gameplay. Bisogna però dare il giusto credito alle straordinarie voci e performance attoriali che hanno cotribuito a rendere questi prodotti dei capolavori senza tempo.



Da tradizione, Rockstar Games seleziona attori che si adattano alla perfezione ai personaggi e alle storie che vuole raccontare, a prescindere dalla notorietà degli stessi. Questa scelta consente agli sviluppatori di ottenere interpretazioni autentiche, evitando al contempo il rischio che le celebrità sovrastino i personaggi stessi (nel frattempo, recuperate la nostra anteprima su GTA 6).

Le voci di GTA IV e V

Cominciamo subito col Niko Bellic di GTA IV. L'interpretazione di Michael Hollick fu talmente pregna di carisma che gli sviluppatori non si limitarono a campionarne la voce ma ne registrarono anche le movenze per donare ulteriore personalità al protagonista. Nel corso della sua carriera, Hollick ha recitato in teatro e televisione, ricoprendo perlopiù ruoli minori in serie come Law & Order. Cugino di Niko e altro indimenticabile personaggio di GTA IV, Roman Bellic, è stato doppiato da Jason Zumwalt.

L'eclettico attore, comico e scrittore americano, ha dimostrato la propria versatilità artistica non solo in film e serie tv, ma anche in altre opere videoludiche. Jason difatti ha recitato anche in Saint's Row 2, Marvel: Ultimate Alliance 2, Mafia II e ha prestato la propria voce a diversi NPC nel primo Red Dead Redemption (qui lo speciale sul porting di Red Dead Redemption).



Cresciuto nel New Jersey, Timothy Adams ha iniziato la sua carriera come modello passando poi alla recitazione e apparendo nel primo Die Hard del 1995, ne Il giardino delle vergini suicide, in Bad Boys II e in The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro. In ambito videoludico, Adams è salito alla ribalta per aver doppiato Brucie Kibbutz in Grand Theft Auto IV e nel meraviglioso DLC The Ballad of Gay Tony. Il suo talento gli è valso la partecipazione, anche se con ruoli minori, in Grand Theft Auto V e Saints Row.

Come per il cast di GTA IV, anche nel seguito Rockstar scelse di scritturare attori emergenti o meno noti rispetto ai grandi nomi dei red carpet hollywoodiani. È il caso di Ned Luke, che ha portato alla vita Michael De Santa, il criminale in pensione in cerca di una vita da sogno destinata a precipitare. La variegata carriera dell'artista vanta ruoli a teatro e in televisione, dove ha partecipato a note serie come Sentieri, Un detective in corsia, Law & Order e Boardwalk Empire. Tuttavia, è diventato particolarmente famoso nel mondo dei videogiochi grazie al suo coinvolgimento in GTA V. La sua interpretazione di Michael è stata acclamata, del resto è riuscito a farci percepire tutte le sfaccettature caratteriali di questo padre di famiglia con una passione per le rapine. Steven Ogg è invece il responsabile della memorabile interpretazione del folle e imprevedibile Trevor Philips. Originario del Canada, l'attore ha avuto esperienze significative in televisione, partecipando a produzioni di successo come Law & Order e Better Call Saul. Tuttavia, è con la sua interpretazione di Simon in The Walking Dead che Ogg ha conosciuto il successo, che lo ha reso una figura piuttosto nota. Tornando all'ambito videoludico, prima di GTA V Ogg ha partecipato ad altri progetti come Alone in the Dark (2008) e Cursed Mountain (2009).



Terzo e ultimo membro della gang del quinto episodio di Grand Theft Auto, il mitico Franklin Clinton, è interpretato da Shawn Fonteno, che ha una storia personale affascinante: è stato nelle gang di Los Angeles prima di intraprendere la carriera di attore in produzioni minori. Un altro fatto curioso riguarda la sua parentela con il rapper americano Young Maylay, che ha doppiato il personaggio di Carl Johnson in Grand Theft Auto: San Andreas.



Oltre al suo ruolo in GTA V, Fonteno ha partecipato ad altri progetti in ambito videoludico, il più noto dei quali è probabilmente il primo Watch Dogs di Ubisoft. Altro volto indimenticabile di GTA V è l'amico di lunga data di Franklin, Lamar Davis, interpretato da Slink Johnson, il quale ha lavorato anche in produzioni tv e cinematografiche, si pensi a Space Jam: A New Legacy.

Il cast dei due Red Dead Redemption

La serie GTA è stata impreziosita da performance memorabili e lo stesso vale per i due Red Dead Redemption. Impossibile non iniziare da Roger Clark, a cui dobbiamo la meravigliosa interpretazione di Arthur Morgan. Nato in Germania e cresciuto in Irlanda, Clark ha lavorato principalmente a teatro e partecipato ad alcuni progetti di stampo videoludico. Shellshock 2: Blood Trails (2009) e Fort Solis (2023) sono solo alcuni esempi, ma l'apice della sua carriera è stato indubbiamente raggiunto con Red Dead Redemption 2, che gli è valso diversi premi, tra cui quello di Best Performance ai Game Awards del 2018.

Punto di contatto tra i due titoli western e protagonista del primo capitolo, John Marston è stato interpretato dal talentuoso Rob Wiethoff. Forse non tutti sanno che l'attore, inizialmente non interessato ai videogiochi, fu persuaso da un amico a partecipare al casting e, superato il provino, contribuì alla creazione di un personaggio diventato iconico. Benjamin Byron Davis ha interpretato invece Dutch van der Linde, il carismatico leader della banda di fuorilegge.



Davis vanta una carriera variegata che spazia dal cinema - coi più attenti che l'avranno riconosciuto in Ant-Man and the Wasp - alla televisione, con apparizioni in serie come Criminal Minds e Six Feet Under.

Ha inoltre dato voce a personaggi in altre produzioni made in Rockstar come Grand Theft Auto: San Andreas e LA Noire. Nei titoli di Rockstar abbiamo incontrato diversi personaggi femminili carimastici e splendidamente caratterizzati. Il merito chiaramente è anche delle attrici che hanno impersonato queste donne forti e indipendenti, a cominciare da Kimberly Irion, voce di Bonnie MacFarlane nel primo capitolo, e Alex McKenna, interprete di Sadie Adler nel seguito. Ultimo, ma non per importanza, Curzon Dobell è l'autore del doppiaggio di Hosea Matthews e ha avuto un ruolo anche nell'apprezzata serie House of Cards. A questo punto, vi lasciamo la parola: quali sono le vostre interpretazioni preferite nei giochi Rockstar? Ditecelo nei commenti!