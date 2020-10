Rogue Company passa al free to play e diventa gratis: novità dell'Open Beta

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Pochi mesi fa vi abbiamo parlato di Rogue Company, ennesimo tactical shooter competitivo squad based creato dal team di sviluppo First Watch Games, neonato studio di sviluppo in forza a Hi-Rez, compagnia già conosciuta per Paladins, SMITE e Realm Royale. L'occasione per dare un'occhiata alle feature più importanti di Rogue Company, all'epoca, ce la diede l'avvio della closed beta, avvenuto in contemporanea su tutte le piattaforme. Dalla fine di luglio ad ora, i server hanno ospitato più di due milioni di giocatori. Dato interessante, a cui gli sviluppatori guardano con grande fiducia visto che l'accesso alla beta chiusa era a pagamento (poteva infatti esser sbloccato solo attraverso l'acquisto del Founder Pack). Oggi torniamo sul titolo per un altro motivo: il passaggio ufficiale al free to play (in open beta) e l'arrivo di alcune novità di rilievo. Per l'occasione abbiamo anche scambiato quattro chiacchiere con il lead designer del progetto: Scott Zier.

Mercenari impazziti

Per chi non ha ancora avuto modo di approcciarsi a Rogue Company, possiamo riassumerne le caratteristiche salienti.



Dunque, cos'è Rogue Company? Come dicevamo in apertura è sostanzialmente un tactical shooter in terza persona squad based, interamente fondato sull'esperienza multiplayer. La prima fatica dei First Watch Games spicca sull'ormai affollato panorama dei tactical shooter con alcune peculiarità decisamente interessanti, come il cross-play e la cross progression tra tutte le piattatorme, anche Nintendo Switch. L'ibrida della grande N, tra l'altro, non è citata a caso perché la modalità handheld di Rogue Company garantisce addirittura i 60 fps.

Per quanto riguarda il gameplay invece, i combattenti (chiamati Rogue) ricalcano essenzialmente i ruoli che già abbiamo imparato a conoscere in molti altri titoli del medesimo genere: breacher, support, intel gatherer, fighter, flanker e così via. Il match, poi, si svolge con un numero di partecipanti più contenuto rispetto agli shooter tradizionali: solamente otto giocatori.



Questo perché la modalità 4vs4 garantisce round dalla breve durata, maggior tatticismo, comunicazione e competitività. La partita, normalmente, si divide in quattordici round (variabili a seconda della modalità di gioco prescelta); ognuno di questi inizia per entrambi i team all'interno delle rispettive navette, le quali rappresentano zone sicure in cui preparasi ed equipaggiarsi per lo scontro, acquistando l'arsenale in base ai risparmi nelle proprie tasche.

La componente "economica" non si distanzia molto da quello che avviene in altri shooter che presentano il medesimo elemento distintivo (come Valorant e CS:GO). Ogni azione, dalla semplice uccisione al disinnesco di una bomba o al completo annientamento della squadra nemica, fa aumentare i fondi in possesso del giocatore che li può sfruttare per l'acquisto, tra un round e l'altro, di bocche da fuoco più potenti, utility e perk più efficienti.



Tutti i Rogue possono ovviamente contare su un arsenale unico e personalizzato in base al ruolo che ricoprono. La particolarità del gameplay di Rogue Company è che, anche se si incappa nella morte durante il round, l'equipaggiamento acquistato in precedenza non va perso. Il denaro guadagnato turno per turno, dunque, viene utilizzato unicamente per il potenziamento dell'arsenale in possesso del giocatore.

Le novità di settembre...

Rogue Company, nel corso dei mesi in closed beta, ha ricevuto una gran quantità di aggiornamenti che hanno aggiunto un bel po' di novità. Uno dei più importanti update, "Desert Rose", è arrivato proprio qualche giorno fa, in vista del passaggio all'open beta. La nuova versione ha aggiunto una nuova mappa, denominata Lockdown, il cui setting è una prigione di massima sicurezza nel cuore della giungla venezuelana, ideale per scontri a fuoco ravvicinati e per chi si diletta a sorprendere il nemico ai fianchi.

L'update ha introdotto anche il cosiddetto "Rogue Mastery", ovvero un nuovo sistema di progressione che permette ai giocatori di aumentare il livello del proprio Rogue preferito sbloccando così inediti spray, emote e così via. La meccanica è molto semplice e si basa sull'esperienza guadagnata in base alle prestazioni nei match. A ogni livello di maestria corrisponde una ricompensa e, al momento, tutti i combattenti ne prevedono una decina e verranno rimpolpati da successivi aggiornamenti che andranno a introdurre nuove skin e altri cosmetici.



Infine è arrivato un nuovo sistema di ping per velocizzare la comunicazione non verbale tra i giocatori e hanno finalmente fatto la loro comparsa i custom game, aggiunta fondamentale in ottica esport. I custom game, inoltre, permettono ai giocatori di familiarizzare con le mappe, esercitarsi nel piazzamento degli ordigni ed elaborare tattiche di difesa e attacco sempre più efficaci.

...e il nuovo Rogue, Dahlia

Contestualmente con l'open beta e il passaggio al modello free to play, il team di sviluppo ha deciso di aggiornare nuovamente il titolo facendo debuttare una nuova combattente: Dahlia, ex ufficiale dell'esercito con spiccate doti da squad leader.



La ragazza sembra essere decisamente una scelta per chi predilige uno stile dominante e aggressivo. Dotata di una mitaglietta e di un fucile semi- automatico, Dahlia sembra poter contare anche su granate fumogene e granate a frammentazione. Inoltre, il rateo di danno dell'arma da fianco della Rogue appare abbastanza alto da poter essere sfruttato nei round in cui si renda necessario risparmiare denaro.

Per quanto concerne le abilità uniche a disposizione di Dahlia, queste sembrano voler rimarcare il suo ruolo da team leader.

Danger Close, da un lato, consente alla combattente di "connettersi" con un alleato per la durata del round, permettendole di rianimarlo ogni volta che viene atterrato. A differenza del drone di Saint, però, Dahlia deve essere in prossimità del compagno per usare l'abilità di rianimazione. Buddy System, invece, permetterà a a Dahlia di ereditare la passiva dell'alleato scelto per tutta la durata del round, conferendole un'enorme versatilità.

L'interesse per l'esport e i content creator

Come abbiamo anticipato poco fa, l'aggiunta dei custom game rappresenta qualcosa di molto importante in ottica futura, soprattutto per ciò che concerne l'esport. Come ci ha detto lo scorso luglio il lead designer del progetto, Scott Lussier (tra l'altro, ex campione del mondo di Halo), il team guarda con molto favore al competitivo (tanto che ci sarà una task force dedicata esclusivamente allo sviluppo della scena esport futura). I custom game permetteranno di supportare e favorire non solo i tornei organizzati dalla stessa Hi-Rez ma anche quelli delle terze parti, già in programma.

Inoltre, comprendendo la crescente influenza dell'esport e dei content creator in fase di promozione, i ragazzi di First Watch Games hanno avuto la lungimiranza di stringere interessanti partnership. La prima con Dr. DisRespect, il quale si è impegnato a realizzare addirittura una mappa. La seconda, invece, con l'organizzazione 100 Thieves di Nadeshot. In particolare, la org losangelina ha messo a disposizione il proprio brand per la realizzazione di skin dedicate ai combattenti e alle armi.

Quattro chiacchiere con...

Abbiamo avuto l'opportunità di scambiare due chiacchiere con il creative director di Rogue Company, Scott Zier, il quale ci ha raccontato delle aspettative e dei progetti per il futuro.



Parlando del futuro, siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti in beta. Rogue Company ha avuto oltre due milioni di giocatori e ora che sta per diventare free to play ci aspettiamo che il numero aumenti considerevolmente. Per questo ci siamo preparati, intervenendo sulla stabilità dei server. Inoltre, essendo un game as a service Rogue Company avrà il proprio "servizio" di update dedicato con nuovi Rogue, mappe inedite, modalità a tempo limitato, nuove skin, battle pass e così via. Ovviamente non ci sarà alcun boost a pagamento, gli acquisti saranno solo ed esclusivamente per i contenuti cosmetici. Per quanto riguarda i Rogue, abbiamo in programma una road map che ci permetterà di aggiungerne circa otto ogni anno.



EE: Quali difficoltà vi siete trovati a dover risolvere dal lancio della closed beta? Problemi con il bilanciamento di eroi e mappe?

Scott Zier: Principalmente riguardo ai server. Dovevamo cercare di prepararci a sostenere l'arrivo di una grande quantità di giocatori, in vista dell'uscita. Poi, ovviamente, ci siamo dedicati a dare la caccia ai bug e, soprattutto, a rifinire gli update e a bilanciare l'esperienza di gioco.

In generale, comunque, siamo stati estremamente soddisfatti della risposta dei giocatori e della stabilità del gioco. Per quanto riguarda i Rogue non abbiamo riscontrato fortunatamente grossi problemi di sbilanciamento; siamo semplicemente andati a intervenire sulle criticità più evidenti con buff e nerf.



EE: Riguardo alle versioni per le console di nuova generazione avete già pensato a un'uscita?

Scott Zier: Al momento non possiamo dire nulla. Quello che è certo è che stiamo concentrando tutti i nostri sforzi nella realizzazione della migliore esperienza possibile per le console di questa generazione. Di sicuro la next gen è nei nostri piani ma non ora. Guardiamo a questa generazione, intanto.



EE: Dato l'interesse per il competitivo, vedremo a breve l'introduzione della spectator mode, della replay mode?

Scott Zier: Sì, sono in previsione, ma non a breve. C'è ancora troppo da fare e vogliamo che l'esperienza dei giocatori sia perfetta, prima di giungere a introdurre feature così importanti.