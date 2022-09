Saints Row: le armi speciali e le abilità del boss

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

I leader criminali di Saints Row hanno mille volti - qui il nostro speciale sui migliori boss creati dall'utenza di Saints Row - così come innumerevoli sono i modi in cui possono porre fine alla vita di coloro che vogliono mettere loro i bastoni tra le ruote. Nella nostra recensione di Saints Row abbiamo già parlato delle tante e buffe finisher eseguibili per spedirli sotto terra ma ci siamo soffermati un po' meno sugli strumenti di morte più assurdi e le abilità di maggiore efficacia a disposizione del protagonista. Ebbene, è arrivato il momento di concentrarci su quest'aspetto dell'esperienza, tirando in ballo diavolerie come il Thrustbuster o una sorta di Keyblade in versione Volition. Senza indugiare oltre, ecco alcuni modi per fare arricchire le agenzie funebri di Santo Ileso con una certa dose di stile.

Portatori di morte... per tutti i gusti

Uno dei migliori amici di qualsiasi manigoldo intenzionato a farsi strada nel sottobosco criminale di Santo Ileso è certamente il Thrustbuster, uno strumento di morte scambiabile, a un'occhiata distratta, per un semplice pallone da football. In realtà si tratta di un seminatore di distruzione dotato di retrorazzi, che si appiccica ai nemici e li spedisce tra le stelle del firmamento dopo una sana dose di grida disperate.



Il bello di quest'arma è che tutto ciò che è in grado di fare coi malcapitati in carne e ossa può replicarlo coi veicoli, che cominceranno a schizzare da una parte all'altra degli scenari e a causare catene di esplosioni. Non ci credete? Provate a fare una partitina a football in mezzo al traffico con gli agenti della Marshall. A tal proposito, il colosso guidato da Atticus Marshall è un coacervo di uomini e donne senza scrupoli, a capo di un esercito formato in larga parte da individui asserviti al dio denaro, delle pedine sacrificabili che il folle vestito da cowboy high tech non esita a spedire in missioni suicide. Al contempo - e anche questo è un fatto - la Marshall produce delle diavolerie niente male, dalle pistole ai fucili a pompa ad alta efficienza, fino a strumenti ben meno convenzionali. Il primo della lista è di certo l'MDI 68 Focus Rifle, un'arma che concentra l'energia fino a sparare un raggio ad alta precisione, che quasi sempre spazza via il suo bersaglio senza che questi possa far nulla a riguardo. Appartenente a Padre Salazar, il fondatore della chiesa di St. Thomas Corvacho, il Pugnus Sanctus Dei è un altro di quei giocattolini che non dovrebbe proprio scapparvi, visto che è anche molto facile da ottenere.



Basta infatti completare due specifici percorsi che espongono parte della storia di Santo Ileso, a partire proprio da quello situato nei pressi della chiesa. Ad ogni modo, una volta ottenuta la coppia di guantoni speciali, perché dotati di dispositivi capaci di estendere i pugni fino alla media distanza. Trattandosi di un'arma corpo a corpo, non bisogna preoccuparsi di esaurire i proiettili o di qualsivoglia attività di ricarica: i cazzottoni saranno sempre pronti a spazzar via sgherri e persino veicoli.

Sorvolando sullo spara-patate esplosive, la skin alternativa del lanciarazzi ad alta potenza che rivela tutta la sua "importanza strategica" nelle fasi finali dell'ascesa criminale in quel di Santo Ileso, passiamo all'ultima e di certo insolita arma di cui vogliamo parlarvi. In primis, Saints Row è un gioco che cita continuamente prodotti iconici d'ogni sorta, pensiamo ad esempio alle camminate di soppiatto in stile Looney Tunes. Il titolo di Volition non disdegna nemmeno i riferimenti ad altri videogiochi famosi e l'esempio più lampante in tal senso è la skin alternativa del piccone: la Saintsblade. Parliamo a tutti gli effetti di un Keyblade di Kingdom Hearts, con tanto di simbolo della gang applicato alla spada e... molto di più. Nel colpire i nemici infatti la spada emetterà suoni specifici e rilascerà stelline e simboli dei Saints colorati, citando in modo ancor più evidente le celebri avventure di Sora.

Le tante abilità di un criminale

Tra uccisioni in puro stile John Wick, presunte sconfitte che si trasformano in vittorie - con calci in faccia a sorpresa - e micidiali scariche di schiaffi, le finisher riescono e più volte a strappare sorrisi compiaciuti ma sono le tante Abilità sbloccabili a rendere il boss dei Saints una vera forza della natura.

Impossibile a tal proposito non citare Ananas Express, che vede il criminale inserire una bella granata nella mutanda di un nemico per poi lanciarlo via e assistere alla sua trasformazione in "succo e polpa" di malvivente. Passiamo quindi al Pugno Infuocato sulla falsa riga di Liu Kang di Mortal Kombat, un cazzotto fiammeggiante che provoca un'esplosione quando incontra il volto o il corpo di un avversario.

Con la Trappola a Impulsi, un ingegnoso dispositivo antigravitazionale, è possibile spedire in aria un gruppo di manigoldi, così da regalar loro una bella scarica di proiettili. Per finire i nemici a la Arthur Morgan invece bisogna ricorrere a Grilletto Rapido, che vede il boss scaricare un caricatore di revolver sui corpi di quattro sfortunati membri di gang. In cima alla catena alimentare delle mortifere Abilità messe a disposizione dal reboot di Saints Row, troviamo un vero gioiello, che non a caso siede tra i talenti più potenti del gioco. Ci riferiamo a Death Blossom, una rapida ma spettacolare piroetta con cui il protagonista scatena una pioggia omnidirezionale di proiettili in grado di abbattere un intero manipolo di nemici dei Saints. Le armi e le Abilità da noi citate costituiscono solo una parte delle possibilità offensive dell'ultima iterazione della serie, che grazie ai suoi tanti eccessi riesce a far chiudere un occhio sugli aspetti meno brillanti del combat system.