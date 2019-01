Saldi di Gennaio: 5 giochi PS4 da comprare assolutamente

Continuano i Saldi di Gennaio sul PlayStation Store: Sony ha aggiunto nuovi giochi in promozione, lanciando così il secondo round di offerte, attive fino al 19 gennaio. Dopo avervi proposto 10 giochi PS4 imperdibili prima di Natale, adesso vi segnaliamo altri cinque titoli in vendita a prezzo scontato, da Shenmue 1&2 a Far Cry 5, passando per Detroit Become Human e Tekken 7. Come di consueto, aspettiamo i vostri suggerimenti ed i consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Shenmue 1&2 HD a 19.99 euro

Shenmue III arriverà ad agosto 2019, quale miglior occasione che acquistare Shenmue 1&2 per prepararsi al terzo atto dell'epopea di Ryo Hazuki?

Le riedizioni dei primi due episodi della serie (usciti rispettivamente nel 1999 e 2001 su SEGA Dreamcast) presentano un comparto tecnico migliorato, interfaccia grafica rivisitata, sistema di controllo riprogettato (con la possibilità di selezionare i comandi classici o moderni), migliorie estetiche ai modelli poligonali, ai fondali e all'illuminazione, senza dimenticare la presenza del doppiaggio giapponese, disponibile per la prima volta in assoluto anche nell'edizione occidentale. Peccato per la mancanza di contenuti extra di alcun tipo, ma a questo prezzo è davvero difficile chiedere di più...

Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 29.99 euro

Detroit Become Human è l'ultimo acclamato titolo targato Quantic Dream, studio autore di produzioni come Heavy Rain e Beyond Due Anime.

La Digital Deluxe Edition costa 10 euro in più rispetto all'edizione Standard ma possiede al suo interno numerosi contenuti extra tra cui artbook digitale, colonna sonora, avatar e due temi dinamici per PS4 (Protagonisti e CyberLife), senza dimenticare la versione completa di Heavy Rain, giocabile su PS4. Bastano 29.99 euro per portarsi a casa due delle più belle avventure firmate dalla mente creativa di David Cage... impossibile resistere!

Far Cry 5 Gold Edition a 49.99 euro

Far Cry 5 è lo sparatutto più venduto del 2018, oggi proposto con il 44% di sconto in versione Gold Edition, in cui sono inseriti il gioco completo, il Season Pass e il pacchetto Digital Deluxe. Il Season Pass offre l'accesso a tre espansioni (Dannati Luridi Zombie, A Spasso su Marte, Ore di Tenebra), alla versione completa di Far Cry 3 Classic Edition, al fucile da cecchino MBP e al Care Package, DLC che include a sua volta i pacchetti Doomsday, Potenza Americana, Fuorilegge, Caos e Detonazione.

I contenuti bonus però non finiscono qui perché nella Gold Edition è presente anche il Digital Deluxe Pack con i DLC Caccia Grossa, Asso dei Cieli e due skin per le armi. Sicuramente un gustoso antipasto in attesa di Far Cry New Dawn, sequel stand-alone di FC5 in arrivo il 14 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tekken 7 Ultimate Edition a 49.99 euro

Anche in questo caso vi segnaliamo una "Ultimate Edition" proposta con il 50% di sconto. Tekken 7 è uno dei picchiaduro più apprezzati e venduti (oltre tre milioni di copie) degli ultimi anni e questa edizione completa vi permetterà di mettere le mani anche su tutti i contenuti del Season Pass 1&2, sul personaggio di Eliza e sui pacchetti Taiko No Tatsujin e Artist Collaboration Character Panel Set.

Un bel risparmio considerando che i due Season Pass avrebbero un costo complessivo di oltre 30 euro. Il Season Pass 1 contiene due personaggi aggiuntivi, una nuova modalità e centinaia di costumi, tra cui 30 outfit metallici esclusivi. Il Season Pass 2 darà invece accesso a quattro personaggi extra (tra cui Anna Williams e Lei Wulong) e un set di oggetti bonus come i pacchetti Summer Lesson e Tekken World Tour, oltre al Set Effetti, tutti dotati di elementi utili per personalizzare i propri lottatori.

Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Deluxe Edition a 39.99 euro

L'edizione definitiva di Call of Duty Black Ops III include il gioco base, il Season Pass, l'espansione Zombies Chronicles e numerosi contenuti bonus, tra cui il Contratto Mercato Nero (mazzetta per armi, 10 lanci di rifornimenti rari, 10 fiale di Liquid Divinium), tre pacchetti di personalizzazione con mimetiche per le armi, mirini e biglietti da visita, e cinque temi dinamici per PS4.

L'espansione Zombies Chronicles vi darà invece accesso a otto mappe classiche di COD Zombies in versione rimasterizzata, 2 nuove GobbleGum, 20 fiale di Liquid Divinium e una mimetica arma Pack A Punch con cinque varianti di colore. Il Season Pass contiene a sua volta quattro espansioni multiplayer e Zombie: Awakening, Salvation, Descent ed Eclipse, con in aggiunta la mappa Zombi The Giant e il tema dinamico esclusivo Der Eisendrache.