Saldi di Gennaio sul PlayStation Store: i migliori giochi PS4 in offerta

I Saldi di Gennaio sul PlayStation Store sono ora disponibili e andranno avanti fino al 21 gennaio: Sony ha deciso di scontare migliaia di giochi (letteralmente, sono oltre 1.500 al momento i titoli in offerta) per PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation 3 e Vita. Abbiamo selezionato dieci produzioni per PS4 particolarmente meritevoli e vendute a prezzo scontatissimo, da Resident Evil 7 Biohazard a Bloodborne, passando per GTA V e The Witcher 3 Wild Hunt, solamente per citarne alcuni. Come di consueto, lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a vostra disposizione per eventuali suggerimenti, inoltre ricordiamo che i giochi per PlayStation VR non sono presenti poichè le offerte PSVR verranno prese in esame in un secondo articolo dedicato che verrà pubblicato su queste pagine nei giorni successivi al Natale.

Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition a 49.99 euro

Non potevamo non partire con Marvel's Spider-Man, il videogioco sui supereroi venduto più rapidamente di sempre negli Stati Uniti, vero e proprio dominatore delle classifiche degli ultimi mesi.

La Digital Deluxe Edition include anche il DLC La Città che Non Dorme Mai, diviso in tre atti: La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining, tutti già disponibili per il download.

GTA V Premium Online Edition & Carta Great White Shark a 19.99 euro

Un pacchetto ricchissimo per iniziare ad esplorare il mondo di GTA e GTA Online. Include Grand Theft Auto V, una carta Great White Shark con 1.250.000 di GTA$ da spendere in GTA Online e il Criminal Enterprise Starter Pack.

quest'ultimo offre 1.000.000 di GTA$ in omaggio e numerose proprietà come uffici, bunker, clubhouse e una fabbrica di banconote false, veicoli (Pegassi Vortex, Obey Omnis, Maibatsu Frogger e Coquette Classic, per citarne alcuni) e armi come il lanciagranate compatto, il fucile da tiratore e il fucile completo, senza dimenticare abbigliamento esclusivo e tatuaggi. In alternativa è possibile acquistare solamente GTA V Premium Online Edition al prezzo di 14.99 euro, rinunciato alla Great White Shark Card.

Spyro & Crash Bundle a 49.99 euro

Questo bundle include Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro ReIgnited Trilogy, per un totale di sei diversi giochi: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex, Crash Bandicoot 3 Warped, Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon.

Sei platform che hanno scritto la storia del genere, ora riproposti con migliorie grafiche e, nel caso di Crash Trilogy, anche con contenuti bonus, come i due livelli inediti Future Tense e Stormy Ascent.

Bloodborne Game of the Year Edition a 19.99 euro

L'edizione Standard di Bloodborne (collana PlayStation Hits) costa attualmente 19.99 euro sul PlayStation Store, allo stesso prezzo è però possibile acquistare anche la più completa Game of the Year Edition che include anche il DLC The Old Hunters, incentrato sui cacciatori.

Inutile dire come questa edizione sia assolutamente quella consigliata per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al gioco di Miyazaki...

The Jak and Daxter Collection a 19.99 euro

La collection definitiva per i fan di Jak & Daxter, che da troppo tempo aspettano un nuovo gioco dedicato a questa irresistibile coppia di eroi. Il pacchetto include quattro titoli, ovvero Jak and Daxter The Precursor Legacy, Jak II Renegade, Jak 3 e lo spin-off Jak X Combat Racing, quest'ultimo non particolarmente apprezzato all'epoca dell'uscita ma rivalutato nel corso degli anni.

Quattro giochi al prezzo di uno, sicuramente una raccolta consigliata per gli amanti del genere che hanno spolpato questi classici su PS2 o che al contrario non vedono l'ora di imparare a conoscere questo folle duo.

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition a 24.99 euro

La Gold Edition di Resident Evil VII Biohazard vi permetterà di apprezzare al massimo uno dei survival horror più acclamati degli ultimi anni.

Questa ricca edizione include il gioco originale con tutti i contenuti del Season Pass, tra cui i DLC Filmati Confidenziali Volume 1 e 2, l'epilogo End of Zoe e il contenuto aggiuntivo Nessun Eroe, incentrato sul personaggio di Chris Redfield. Davvero niente male, in attesa di mettere le mani sul non ancora annunciato Resident Evil 8...

Yakuza Kiwami & Yakuza 6 The Song of Life

Il primo e l'ultimo capitolo della saga di Yakuza, ora in vendita a prezzi incredibilmente ridotti.

Yakuza Kiwami costa solamente 9.99 euro mentre Yakuza 6 The Song of Life può essere acquistato a 29.99 euro, in entrambi i casi con un notevole risparmio rispetto al listino. Si tratta di versioni Standard prive di contenuti extra ma il costo ridottissimo compensa ampiamente la mancanza di bonus.

Sonic Mania a 9.99 euro

Un platform vecchia scuola che riprende lo stile dei giochi di Sonic in 2D usciti su SEGA Mega Drive tra il 1990 e il 1995. Sonic Mania offre decine di livelli da superare correndo a perdifiato tra giri della morte e trampolini che vi permetteranno di raggiungere velocità supersoniche, proprio come nell'epoca delle console a 16-bit.

Oltre al porcospino blu sarà possibile giocare anche nei panni di Tails e Knuckles, assenti invece i due personaggi bonus presenti nell'edizione Plus, che può essere sbloccata al costo aggiuntivo di 4.99 euro.

The Witcher 3 Game of the Year Edition a 19.99 euro

Nonostante sia stato lanciato nel lontano 2015, The Witcher 3 Wild Hunt è ancora oggi una pietra miliare, un vero e proprio punto di riferimento per il genere di appartenenza.

Impossibile lasciarselo sfuggire a questo prezzo, soprattutto in versione Game of the Year con incluse le espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone. Gioco completo e due contenuti extra a meno di 20 euro, impossibile chiedere di più.

Persona 5 Ultimate Edition a 34.99 euro

Persona 5 Ultimate Edition è l'edizione consigliata per godere appieno del gioco Atlus: include tutte le Personas aggiuntive, tutti i costumi, i DLC Healing Item e Skill Card, il livello di difficoltà Merciless e la traccia audio originale giapponese.

Il prezzo attuale sul PlayStation Store è pari a 34.99 euro (anziché 99.99 euro) con uno sconto pari al 65% sul costo di listino, il più basso mai visto per questa edizione.