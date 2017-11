Scandali corruzione: in Europa l'ESIC pubblica un'iniziativa per combatterli

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Oramai conosciamo bene la ESIC (Esports Integrity Coalition), organizzazione britannica che da un po' di tempo si occupa di vigilare sul movimento competitivo cercando di promuovere il fair play e combattendo le pratiche illecite. Abbiamo potuto raccontarvi dello storico incontro avvenuto a settembre in seno al Parlamento Europeo e dell'interessante intervento ad opera del relatore Ian Smith, commissario dell'ESIC, incentrato sui rischi legati alla mancanza di regole chiare e alla pericolosa deriva di episodi illegali. Abbiamo anche potuto parlarvi della prima, vera prova di forza della ESIC, la quale ha comminato due anni di squalifica ad alcuni giocatori di DOTA 2, scoperti a truccare i match. Uno scandalo scommesse in piena regola.



Un tutorial per educarli tutti?

L'organizzazione britannica sempre in prima linea concentrata a combattere fenomeni di questo tipo, ha pubblicato un tutorial per sensibilizzare ed educare tutti i giocatori e gli stakeholder del movimento affinché possano riconoscere e combattere i fenomeni corruttivi. Il tutorial, attualmente online, richiede circa trenta minuti per essere completato e tende, essenzialmente, a fornire un livello di "consapevolezza" di base su diversi argomenti riguardanti l'integrità sportiva e i rischi derivanti da condotte corruttive. Tutti coloro che decideranno di cimentarsi potranno acquisire nuove competenze relativamente alle norme che regolano diversi aspetti di questo mondo in continua ascesa. Ad esempio, le scommesse nel framework eSport, le implicazioni della crescita esponenziale del fenomeno legato al gioco d'azzardo e alle scommesse dei singoli incontri, la grande minaccia per l'integrità sportiva che ne può derivare colpendo di conseguenza l'intero movimento e, soprattutto, come riconoscere (e magari evitare) fenomeni poco limpidi come il match-fixing delle partite (e quali azioni intraprendere per bloccare tali fenomeni sul nascere).

Come abbiamo già ricordato, non è certamente la prima volta che ESIC si esprime in materia di anticorruzione, dato che la l'organizzazione ha più volte promosso, negli ultimi diciotto mesi, seminari in diretta online e incontri frontali a più di quattrocento professionisti di tutte le parti del mondo, principalmente focalizzati sui titoli maggiormente esposti al rischio come Counte Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends e Starcraft 2. La politica di ESIC è, in realtà, molto semplice: creare un portale online per far sì che tutti gli attori che operano nel settore possano acquisire, almeno a un livello basilare, la consapevolezza del fenomeno e fornire gli strumenti per contrastarlo. Creare una base comune, quindi, da cui partire per gettare le fondamenta di una regolamentazione chiara e limpida per tutti.

Dalla conoscenza deriva consapevolezza

Il raggiungimento di tutti gli stakeholder che operano nel settore eSport può rivelarsi estremamente costoso, richiede un mucchio di tempo per poter essere studiato e portato ad un livello accettabile e, da ultimo, bisogna saper comunicare e coinvolgere l'intera costellazione di organizzazioni ed eventi anche minori. Questi ultimi, peraltro, di solito, sono quelli che passano più sottotraccia e, dunque, maggiormente soggetti a infiltrazioni illecite. Quindi, è di vitale importanza raggiungere il più ampio range di soggetti possibile e dare a tutti le medesime opportunità informative. Dalla conoscenza dei rischi, insomma, deriva la consapevolezza del compito che ogni soggetto, partendo dal singolo giocatore sino ad arrivare al grande organizzatore di eventi, si trova a dover svolgere.

Il comunicato allegato alla pubblicazione ringrazia in special modo i membri dell'ESIC per aver fatto sì che il tutoria sia stato sviluppato e finalmente reso disponibile. Sono menzionati, in particolare, Sportradar, GameCo e tutti coloro che operano nell'ambito delle scommesse (e che già collaborano con ESIC) per aver contribuito con il loro know how.

Ian Smith, Commissario per l'Integrità ESIC, ha commentato: "La disponibilità di questo tutorial è un grande passo avanti nella protezione del movimento eSports e nella costruzione di una struttura legale che blocchi potenziali influenze illecite e corruttive. L'istruzione, come sempre, si pone come il miglior deterrente per il comportamento scorretto e illecito. Purtroppo, la maggior parte dei giocatori appartenenti al settore eSports non ha molta familiarità con i regolamenti sportivi, ciò perché non hanno mai fatto parte di un ambiente sportivo professionale organizzato allo stesso modo di quelli degli sport tradizionali, il che rende questo tutorial doppiamente importante per la stessa maturazione del movimento eSports e per porre un freno al florido mercato delle scommesse".



Smith ha continuato dichiarando che: "L'ambizione di ESIC è quella di avere tutti i giocatori eSports che partecipano a match "controllati" e sani, in cui il giro delle scommesse viene effettuato da soggetti che hanno completato questo tutorial. Lavoreremo con i nostri organizzatori di eventi e con i publisher per rendere obbligatorio il completamento di questo tutorial prima di poter competere in eventi che mettono in palio premi in denaro. Inoltre, a tempo debito, puntiamo ad aggiungere la parte relativa all'antidoping e a tradurre questo tutorial in più lingue, per renderlo fruibile a tutti. ESIC è costantemente impegnata ad aiutare l'intero movimento eSports a comprendere e combattere le minacce alla sua integrità e crediamo fermamente che questo tutorial possa davvero essere un punto di partenza fondamentale per i nostri sforzi".

L'affaire coreano

Mentre nella vecchia Europa si cerca di combattere fenomeni di questo tipo in tutti i modi, dall'altra parte del mondo - esattamente nella Mecca dell'eSport, la Corea del Sud - accade esattamente l'opposto. La KeSPA (Korean eSport Association) è stata recentemente travolta da uno scandalo senza precedenti che ne ha coinvolto i vertici e ha visto addirittura la polizia fare irruzione per sequestrare materiale sensibile e tradurre in arresto alcuni dei presunti responsabili. Tra questi compare Jeon Byung-Hun, ex presidente della KeSPA e personaggio politico di spicco il cui favore sarebbe stato comprato per favorire il rinnovo della licenza di broadcasting della Lotte Homeshopping, presunta società corruttrice già pesantemente coinvolta in due grandi scandali di corruzione in passato.

Lo scandalo, inoltre, fa seguito alle notizie del mese scorso secondo cui la KeSPA sarebbe passata dall'essere un "membro ufficiale" del Comitato Olimpico coreano Integrato ad essere espulso con formula definitiva, ovvero senza la possibilità di rientrare nel consiglio direttivo. Segno, questo, che nell'ambiente già serpeggiava già il sospetto che qualcosa di torbido aveva inquinato l'attività dell'associazione.

Purtroppo, sotto questo profilo, la Corea del Sud racchiude una potente contraddizione: dal lato "sportivo", può annoverare grandi campioni e squadre rispettate e temute in tutto il mondo, come abbiamo potuto vedere in occasione della Overwatch World Cup e della IeSF World Championship. Sotto il profilo gestionale e politico del movimento, invece, la nazione coreana è tra le più deboli e vulnerabili in assoluto. Vedremo se il giovane - ma già esperto - Kenneth Fok, nuovo presidente della Asian Electric Sports Federation, avrà la forza di riportare ordine nel caos, emanare regole da applicare uniformemente e combattere i fenomeni criminali di cui vi abbiamo parlato, molto diffusi nel momento attuale.