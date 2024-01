Scomparsi: che fine hanno fatto questi giochi? Vogliamo rivederli nel 2024

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Di recente vi abbiamo proposto uno speciale sui cinque giochi che vorremmo veder annunciati nel 2024, un anno in cui speriamo di ricevere delle novità su altrettanti titoli molto ambiziosi e attesi, eppure spariti dalle scene da un bel po'. Da Marvel's Wolverine, fino a Perfect Dark e Kingdom Hearts 4 (qui il nostro speciale su Kingdom Hearts 4), i grandi nomi non mancano affatto, quindi non perdiamoci in chiacchiere ed entriamo subito nel vivo del discorso.

Marvel's Wolverine

Marvel's Spider-Man 2 è uscito e ha ricevuto le lodi unanimi di pubblico e critica (qui la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2). Ci ha chiamato a controllare non uno ma entrambi i Ragni e a combattere nemici formidabili nel corso di un'avventura memorabile. Adesso che il gioco ha fatto il suo debutto, è un altro eroe Marvel sotto l'ala di Insomniac Games a doversi mostrare al pubblico: stiamo chiaramente parlando dell'affabile Wolverine.

Il titolo è apparso al PlayStation Showcase del 2021 con un trailer in CG e da quel momento in poi ha affollato i pensieri di milioni di appassionati. Le parole del Creative Director Brian Horton, che ha parlato di un'esperienza dai toni maturi, hanno acquisito ancor più peso da quando Walt Williams, sceneggiatore di Spec Ops the Line, è diventato il Narrative Director del progetto, che come da conferme ufficiali è ambientato nello stesso universo di Marvel's Spider-Man. Speriamo insomma che il gioco di Wolverine si mostrerà con scene di gameplay nel corso del 2024, magari durante il prossimo grande appuntamento comunicativo di Sony.

Perfect Dark

Dal mondo Sony passiamo a quello Microsoft per parlare di Perfect Dark. Annunciato nel dicembre del 2020 ai Game Awards, il titolo targato The Initiative è letteralmente sparito dai radar. Il reimagining di questa IP importante sta venendo su anche grazie alla collaborazione con Crystal Dynamics, team che nel tempo ha accolto tanti veterani dell'industry e che è stato particolarmente apprezzato per il moderno filone di Tomb Raider.

Anche a seguito dell'acquisizione di Crystal Dynamics da parte di Embracer Group, la partnership con The Initiative non ha subito conseguenze e anzi pare che la gestazione di Perfect Dark stia procedendo bene, come confermato anche dal noto insider e giornalista Jez Corden. Non sono mancati però degli addii importanti in The Initiative e l'anno scorso alcune gole profonde di IGN hanno parlato di un possibile lancio a episodi per la campagna di Perfect Dark. Ci auguriamo che il 2024 possa rivelarsi l'anno giusto per ottenere nuovi dettagli ufficiali sulla produzione, perché solo così sarà possibile sondarne il reale stato di salute.

Hollow Knight Silksong

Col suo mondo misterioso e sinistro e la sua riuscita ricetta metroidvania, Hollow Knight è uscito nel 2017 e si è rivelato un grande titolo d'esordio per i ragazzi di Team Cherry (qui la recensione di Hollow Knight). Un paio d'anni più tardi il suo sequel è stato annunciato in via ufficiale, lasciando presagire l'arrivo di un'altra perla per i patiti del genere.

Nel 2022 la doppiatrice della protagonista Hornet ha svelato di aver terminato il proprio lavoro col gioco, che si è mostrato in un trailer pochi mesi più tardi (arriverà al day one su Xbox Game Pass). La pagina Steam del prodotto ha ricevuto degli aggiornamenti nel settembre 2023, ma i fan sono ancora in attesa di un nuovo video di gameplay e di chiarimenti sulla data d'uscita: speriamo che l'anno appena cominciato sia quello giusto per saperne di più su questo atteso progetto.

Metroid Prime 4

Potevamo non inserire Metroid Prime 4 in questa lista? L'annuncio dell'esistenza del gioco ha origini "antiche": parliamo del Nintendo Spotlight dell'E3 2017. A sorpresa, un anno e mezzo dopo il colosso di Kyoto ha deciso di far ripartire da zero i lavori sul titolo, stavolta sotto la guida del producer Kensuke Tanabe e di Retro Studios. Dopo questo importante aggiornamento, un lungo silenzio ha preceduto l'arrivo di una pagina dedicata a Metroid Prime 4 su Nintendo UK nel 2023.

Successivamente, la Grande N lo ha inserito tra i prossimi titoli in arrivo su Switch, seppur con data d'uscita da confermare. Lo rivedremo finalmente nel 2024? Non lo escludiamo affatto, anche perché in un momento non ancora precisato di questi 12 mesi la prossima console di Nintendo potrebbe approdare sul mercato e, si sa, una nuova piattaforma implica l'arrivo di una lineup di lancio: non abbiamo alcuna certezza in merito alla cosa, ma se Metroid Prime 4 ne facesse parte?

Kingdom Hearts 4

Chiudiamo in bellezza con Kingdom Hearts 4, nuovo titolo principale della serie annunciato nel 2022 durante un evento per celebrare il ventesimo anniversario delle avventure di Sora, Pippo, Paperino e compagni. Appartenente al Lost Master Arc, il gioco si è mostrato con un trailer, col guerriero del Keyblade impegnato a combattere con un gigantesco Heartless in un'area urbana nota come Quadratum. Nomura e i suoi si stanno servendo di Unreal Engine 5 per dar vita all'avventura che, stando ad alcuni leak, dovrebbe dar spazio a mondi Disney come Gli Incredibili, Frozen 2 e Star Wars Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi.

Come da tradizione, ci viene da dire, anche il quarto capitolo è sparito dai radar e per tutto il 2023 è rimasto in silenzio radio. Adesso che Final Fantasy XVI è uscito (qui la recensione di Final Fantasy XVI) e Final Fantasy 7 Rebirth è in procinto di fare il proprio debutto, è possibile che il gioco si mostrerà nel 2024, chiaramente a meno di eventuali intoppi sulla tabella di marcia. A questo punto, vi lasciamo la parola: quali sono i titoli scomparsi che volete assolutamente rivedere in questi 12 mesi? Ditecelo nei commenti!