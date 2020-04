Sconti giochi PS4: migliori offerte a meno di 20 euro

Ultimissima occasione per approfittare dei saldi di primavera del PlayStation Store: le offerte andranno avanti fino al 30 aprile, e resta ancora qualche giorno di tempo per ricaricare il portafoglio e beneficiare delle promozioni dedicate ai grandi titoli per PS4. Dopo avervi presentato i migliori giochi a meno di 5 euro e una selezione di videogiochi in offerta a meno di 10 euro, adesso è il momento di dare uno sguardo ai prodotti imperdibili proposti a meno di 20 euro. Si tratta di una fascia di prezzo che permette di recuperare giochi mediamente recenti con un esborso piuttosto contenuto e con un risparmio che arriva in alcuni casi fino all'80% sul costo di listino.

Dying Light Enhanced Edition - 19.99 euro

Aspettando Dying Light 2 (atteso per la primavera e poi rimandato a data da destinarsi) potrebbe essere una buona idea quella di recuperare la versione completa del primo capitolo.

La ricchissima Enhanced Edition presenta non solo migliorie tecniche e ottimizzazioni legate al gameplay ma anche tutti i DLC, tra cui i pacchetti Come uno zombi, Cucina e Magazzino, Superstite Definitivo e Orda Bozak. In aggiunta, è inclusa anche l'espansione The Following che introduce un nuovo arco narrativo, armi, missioni aggiuntive e le Dirt Buggy!



La recensione di Dying Light Enhanced Edition

Bloodborne Game of the Year Edition - 14.99 euro

Difficile non consigliare Bloodborne: in precedenza vi abbiamo già invitato ad acquistare la versione standard (in vendita a 9.99 euro), tuttavia adesso anche la Game of the Year Edition è in offerta, proposta a soli 14,99 euro. Un affare praticamente irrinunciabile!

Questa versione del gioco di FromSoftware e Japan Studio include in aggiunta l'espansione The Old Hunters incentrata sui vecchi cacciatori di Yharnam, un contenuto capace di aggiungere tante ore di gameplay in più ad un progetto già longevo e completo.



La recensione di Bloodborne per PS4

Devil May Cry V - 19.99 euro

Il ritorno della serie Capcom ha messo d'accordo pubblico e critica, tanto che Devil May Cry V è uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni, un must assoluto non solo per i fan della saga ma anche per tutti gli appassionati di giochi d'azione.

Lo stile di DMC si unisce ad un comparto estetico capace di colpire sin dal primo sguardo e ad un gameplay veloce e frenetico come da tradizione per le avventure di Dante. Inoltre vi ricordiamo che acquistando il gioco entro il 30 aprile riceverete anche 100.000 sfere rosse in regalo da spendere liberamente in-game.



Recensione Devil May Cry 5

Shenmue 1&2 HD Collection - 12.99 euro

Shenmue III non ha riscosso purtroppo il successo di critica sperato e il futuro della serie non è attualmente chiaro, ma nell'attesa di un'eventuale Shenmue 4, vale comunque la pena (ri)scoprire le origini della saga di Yu Suzuki.

Questo pacchetto contiene le versioni rimasterizzate di Shenmue (uscito su Dreamcast nel 1999) e Shenmue 2 (pubblicato nel 2001 sulla console SEGA e l'anno successivo sulla prima Xbox) con interfaccia utente migliorata, possibilità di scegliere tra comandi classici e moderni e doppio audio inglese/giapponese, oltre a varie opzioni grafiche legate alla risoluzione. Due giochi non invecchiati certo nel migliore dei modi, ma si tratta comunque di un pezzo di storia del videogioco che, a questo prezzo, non merita di passare inosservato. Inoltre gli abbonati PlayStation Plus potranno godere di uno sconto extra del 5% sul costo già scontato.



Recensione Shenmue 1&2

Fallout 4 Game of the Year Edition - 19.99 euro

Dopo il grande successo di Fallout 4 molti si aspettavano l'annuncio di Fallout 5 in tempi relativamente brevi, e invece Bethesda ha sorpreso tutti pubblicando a stretto giro Fallout 76, gioco multiplayer online che ha inizialmente faticato a trovare una sua identità.

In attesa che il publisher del Maryland sveli ulteriori novità sul futuro della serie vi consigliamo di recuperare la Game of the Yerar Edition del quarto Fallout che include il gioco completo e ben sei DLC: Automatron, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop, Wasteland Workshop, Far Harbor e Nuka-World.



Fallout 4: la recensione