Sconti giochi PS4: le migliori offerte di primavera per risparmiare

Sono ufficialmente iniziati i saldi di primavera sul PlayStation Store con sconti su oltre 600 giochi per PS4. Le offerte proseguiranno per tutto aprile e Sony ha promesso nuove promozioni a metà mese: nel frattempo, noi di Everyeye.it vi suggeriamo cinque giochi da non perdere assolutamente. La lista dei prodotti in sconto è sterminata, da Marvel's Spider-Man a Days Gone passando per Death Stranding, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Odyssey, Rocket League e tanti altri ancora. Come di consueto ne abbiamo scelti cinque con particolare attenzione a limited, collector's e deluxe edition, in genere le più convenienti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Days Gone Digital Deluxe Edition - 39.99 euro

La Digital Deluxe Edition di Days Gone include oltre al gioco anche un artbook digitale e la colonna sonora originale, tre skin moto randagio, accesso anticipato all'abilità Chiave Inglese e un tema dinamico per la dashboard.

Inoltre, segnaliamo uno sconto aggiuntivo del 10% per tutti gli abbonati PlayStation Plus: a queste condizioni diventa davvero difficile rinunciare a vivere l'avventura di Deacon!



Days Gone Recensione

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 34.99 euro

Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni e che ci sentiamo caldamente di consigliarvi, sopratutto a questo prezzo! La Ultimate Edition (normalmente venduta a 99.99 euro) è particolarmente vantaggiosa poiché propone numerosi contenuti aggiuntivi tra cui le missioni Rapina in Banca e Nascondiglio, il Purosangue inglese nero pomellato, talismano e amuleto bonus, potenziamenti, denaro extra e sconti esclusivi, oltre agli abiti da pistolero del Nuevo Paraiso.

Presenti anche alcuni contenuti per Red Dead Online tra cui bonus sui ranghi, accesso al tema Sopravvissuti per l'accampamento, il Purosangue inglese sauro nero, nonché armi aggiuntive per la storia e il multiplayer.



Recensione Red Dead Redemption 2

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition - 44.99 euro

Acclamato da pubblico e critica, Star Wars Jedi Fallen Order è uno dei migliori giochi di Guerre Stellari degli ultimi anni.

La Deluxe Edition contiene una skin sia per il droide BD-1, sia per la Stinger Mantis, un artbook digitale e un video dietro le quinte con oltre 90 minuti di filmati dedicati alla produzione dell'opera, accompagnato dal commento degli sviluppatori.



Recensione Star Wars Jedi Fallen Order

The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition - 14.99 euro

Impossibile non suggerirvi anche The Witcher 3 Wild Hunt, oltretutto a un prezzo davvero conveniente per quanto riguarda la Game of the Year Edition.

Questa edizione dell'eccellente GDR di CD Projekt RED offre in aggiunta anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che garantiscono tantissime ore di gioco aggiuntive; il tutto a meno di 20 euro: assolutamente imperdibile!



The Witcher 3 Wild Hunt Recensione

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - 19.79 euro

Ultimo capitolo della serie reboot delle avventure di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition include tutti i contenuti del gioco originale con l'aggiunta delle tombe sfida dei DLC, tutte le armi, i completi e le abilità scaricabili, inizialmente disponibili inizialmente come parte del supporto post lancio.

Un pacchetto completo al quale è difficile resistere, se siete fan della celebre archeologa.



La recensione di Shadow of the Tomb Raider