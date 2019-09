Sconti giochi Ubisoft per PS4: cinque affari imperdibili

I saldi di settembre sul PlayStation Store stanno per finire (il termine ultimo per gli acquisti a prezzo ridotto è il prossimo tre ottobre) ma c'è ancora tempo per una ondata di sconti a tema Ubisoft. I principali giochi PS4 del publisher francese sono ora in offerta, noi ne abbiamo selezionati cinque in vendita a costi particolarmente contenuti, a partire da 4,99 euro. Da Assassin's Creed a Far Cry 5, passando per Rayman Legends ed i giochi dedicati a South Park... la scelta è davvero vasta, seguiteci per scoprire i nostri consigli per gli acquisti!

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition - 49.99 euro

La Gold Edition di Assassin's Creed Odyssey è in vendita a 49.99 euro, prezzo davvero conveniente se pensiamo che il solo Season Pass (qui incluso) costerebbe normalmente 39.99 euro, in sconto a 19,99 euro.

Questo pacchetto include il gioco completo, il Season Pass (offre accesso agli archi narrativi L'Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide, composti da tre episodi ciascuno), la missione extra I Segreti di Grecia e le versioni rimasterizzate di Assassin's Creed III e Assassin's Creed Liberation.



Recensione di Assassin's Creed Odyssey

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition - 34.99 euro

Un bundle piuttosto interessante per i fan della serie Far Cry, che include la versione base di Far Cry 5 e la Deluxe Edition di Far Cry New Dawn, quest'ultima presenta come contenuto bonus il Deluxe Pack con accesso ai pacchetti Hurk Legacy, Cavaliere e Armi Retrò.

Due giochi completi al prezzo (scontato) di uno, un must per chi vuole scoprire l'universo di Far Cry.

Pacchetto South Park - 24.99 euro

Con l'arrivo di South Park su Netflix questo potrebbe essere il momento giusto per tuffarsi a capofitto nei due più recenti videogiochi basati sulla serie ideata da Trey Parker e Matt Stone, i quali hanno collaborato anche alla sceneggiatura e alla trama dei giochi.

Il bundle proposto da Ubisoft include South Park Il Bastone della Verità e l'irriverente (a partire dal titolo) South Park Scontri Di-Retti, entrambi in versione standard privi di DLC, espansioni o contenuti extra.

Valiant Hearts The Great War - 4.99 euro

Non è un titolo recente ma il suo prezzo è talmente basso che Valiant Hearts The Great War merita di essere riscoperto dal grande pubblico.

La storia di un amore ai tempi della guerra, quattro destini che si intrecciano in un mondo devastato che ha perso ogni speranza di rinascita. Valiant Hearts si contraddistingue per uno stile 2D di altissimo spessore e per un gameplay che mescola sapientemente azione, puzzle ed esplorazione. Da comprare ed amare incondizionatamente.



Recensione Valiant Hearts The Great War

Rayman Legends - 9.99 euro

Anche in questo caso parliamo di un titolo non recentissimo (il lancio su PS4 risale al 2014) tuttavia l'ultima avventura di Rayman è ancora estremamente affascinante.

Un platform 2D vecchia scuola, difficile ed appagante, con un gameplay che prende ispirazione dai classici del genere tra salti, vorticose capriole, segreti da scoprire, collezionabili e piccoli puzzle da risolvere per proseguire. Sono passati cinque anni dai tempi di Rayman Legends e nel frattempo l'uomo melanzana è apparso in vari spin-off e giochi mobile... a quando il ritorno in grande stile?



Recensione Rayman Legends