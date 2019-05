Sconti di maggio sul PlayStation Store: 5 giochi PS4 in offerta

Sony lancia i saldi di maggio sul PlayStation Store, con tante offerte sui migliori giochi per PlayStation 4. Come di consueto, troviamo centinaia di titoli in offerta, tra cui Just Cause 4, WWE 2K19, XCOM 2, V-Rally 4, Jurassic World Evolution, Rise of the Tomb Raider, Strange Brigade, Batman Arkham Knight, God of War III Remastered, Dead Island Riptide, GTA Trilogy, Dishonored La Morte dell'Esterno, DOOM, Mad Max e tanti altri ancora. Ne abbiamo selezionati cinque proposti ad un prezzo particolarmente interessante, dando la priorità a Edizioni Deluxe, Bundle e Collection, generalmente le più convenienti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro

In questo caso vi segnaliamo un'edizione base ma ad un prezzo davvero irresistibile... The Witcher 3 Wild Hunt è ora in vendita a 8.99 euro, con uno sconto del 70% sul prezzo di listino.

Il Pass Espansioni (include Hearts of Stone e Blood & Wine) costa 9.99 euro mentre i singoli DLC son venduti a 3.99 euro (Hearts of Stone) e 7.99 euro (Blood & Wine), anche in questo caso prezzi decisamente contenuti che vi permetteranno di vivere l'esperienza completa di The Witcher 3 per meno di 20 euro. Impossibile chiedere di più!



Batman Return to Arkham a 14.99 euro

La raccolta ideale per i fan dell'Uomo Pipistrello, Batman Return to Arkham include le versioni rimasterizzate di Batman Arkham Asylum (2009) e Batman Arkham City (2011) con tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati per le edizioni originali.

Se possiede già questa collection potete invece optare per Batman Arkham Knight, epico finale della trilogia in vendita a 12.99 euro (17.99 euro la versione Premium con Season Pass e DLC), un prezzo davvero goloso...



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 21.99 euro

Spyro Reignited Trilogy è protagonista dell'Offerta della Settimana sul PlayStation Store ma non disperate perchè nei saldi di maggio c'è spazio anche per Crash Bandicoot.

La raccolta N. Sane Trilogy è ora in vendita a 21.99 euro anzichè 39.99 euro (-45% sul costo di listino), prezzo che vi permetterà di portarvi a casa il pacchetto contenente le edizioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, con l'aggiunta dei livelli extra Stormy Ascent e Future Tense, tagliati dai giochi originali e riproposti in esclusiva come parte della trilogia rimasterizzata.



Deus Ex Mankind Divided Digital Deluxe Edition a 6.99 euro

Sebbene Deus Ex Mankind Divided non sia un titolo recentissimo, il prezzo a cui viene proposta questa Digital Deluxe Edition è davvero invitante e potrebbe spingere più di qualcuno a lanciarsi alla scoperta di questo interessante titolo.

Oltre al gioco completo, l'Edizione Digitale Deluxe include il Season Pass che da accesso ai DLC Frattura di Sistema, Agente Sotto Copertura e Un Passato Criminale, ai pacchetti Assalto e Tattico, a 4 Kit Praxis, 5.000 Crediti, 1.000 parti per le armi, cinque pacchetti di potenziamento e 20 pacchetti Chipset per la modalità Breach, oltre ad una missione di gioco extra. Tutto a soli 6.99 euro, quando il prezzo del solo Pass Stagionale sarebbe normalmente pari a 14.99 euro...



Bethesda Bundle a 24.99 euro l'uno

In chiusura, vogliamo segnalarvi due pacchetti targati Bethesda, in vendita a 24.99 euro l'uno.

Il primo include le versioni standard di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus mentre il secondo include The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition e Fallout 4 G.O.T.Y. Edition, entrambi dunque in edizione completa con tutti i DLC inclusi. Difficile resistere, a questo prezzo...