Sconti di Natale sul PlayStation Store: 5 giochi PS4 a meno di 10 euro

Le festività natalizie si avvicinano, quale miglior occasione per regalarsi qualche gioco, sopratutto approfittando dei Saldi di Natale sul PlayStation Store? Dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a sconto è ora il momento di dare una occhiata ad una selezione di titoli venduti a meno di dieci euro l'uno. Da Bloodborne a The Last Guardian, passando per Wonder Boy The Dragon's Trap, avete tempo fino al 24 dicembre per ricaricare il portafoglio del PSN e procedere con gli acquisti.

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition - 19.99 euro

Assassin's Creed Odyssey è ora in offerta sul PlayStation Store e la Deluxe Edition risulta essere una delle più convenienti tra le varie versioni del gioco Ubisoft.

Questa edizione include il gioco completo, la missione Agguato in Mare, il Pacchetto Cobra del Deserto con un abito, due armi leggendarie, uno scudo leggendario e una cavalcatura e infine tre punti abilità. Tutto quello che serve per iniziare a giocare e avventurarsi nell'Antico Egitto di Assassin's Creed Odyssey.



Recensione Assassin's Creed Odyssey

Bloodborne - 9,99 euro

Una delle opere più acclamate di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki è ora disponibile come parte della collana PlayStation Hits a prezzo ridotto, in vendita a soli 9.99 euro anzichè 19,99 euro.

La versione scontata è quella standard priva del DLC The Old Hunters, in ogni caso per chi ancora non sia entrato nel mondo di Yharnam si tratta di un'offerta difficile da rifiutare. Bloodborne, uscito nel 2015, è ancora oggi uno dei migliori giochi del catalogo PlayStation 4, un must have assoluto per tutti i possessori della console Sony.



Recensione Bloodborne

Wonder Boy The Dragon's Trap - 7.99 euro

Riedizione di Wonder Boy III The Dragon's Trap, il gioco sviluppato da Lizardcube e DotEmu (al lavoro anche su Streets of Rage 4, in uscita nel 2020) rispolvera la serie Wonder Boy donando nuova vita a un grande classico di fine anni '80.

Il remake si distingue per personaggi e fondali disegnati e animati a mano e per un gameplay capace di garantire un buon livello di sfida anche ai giocatori più esperti, senza risultare mai frustrante. Come bonus, la possibilità di passare in qualsiasi momento alla modalità classica con grafica e suoni 8-bit.



Recensione Wonder Boy The Dragon's Trap

Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle - 9.99 euro

Il Demon Hunter Bundle è la versione definitiva di Devil May Cry 4 Special Edition.

Oltre al gioco completo (con l'aggiunta della modalità Cavaliere Oscuro, non presente nell'originale) include tutte le modalità sbloccabili, tre personaggi aggiuntivi e due costumi extra. Per 9.99 euro è un acquisto decisamente consigliato, a patto di essere appassionati delle avventure di Dante.



Recensione Devil May Cry 4 Special Edition

The Last Guardian - 9.99 euro

Terzo episodio della trilogia di Fumito Ueda (insieme a ICO e Shadow of the Colossus), The Last Guardian narra la storia di un legame profondo tra un bambino ed una creatura leggendaria, il gigantesco Trico, vero e proprio compagno su cui contare nei momenti di difficoltà.

Un gioco di avventura con elementi puzzle e fasi esplorative di grande impatto, un classico del catalogo PlayStation 4 ideale per le fredde serate invernali, al prezzo più basso che possiate trovate.



Recensione The Last Guardian