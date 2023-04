Sconti Nintendo eShop: le migliori offerte per risparmiare ad aprile

Anche ad aprile, Nintendo eShop propone una serie di sconti speciali per festeggiare l'arrivo della primavera e noi, come sempre, vi offriamo i nostri consigli per gli acquisti, con l'obiettivo di guidarvi tra le migliori offerte digitali. Se volete arricchire la vostra libreria giochi di Nintendo Switch spendendo poco, questi suggerimenti vi torneranno certamente molto utili.

DOOM Eternal 13.19 euro - Davide

DOOM Eternal è uno degli sparatutto più acclamati degli ultimi anni, uno shooter frenetico, violento e brutale, in perfetto stile id Software. La versione per Nintendo Switch permette di giocare anche in portabilità, per non rinunciare alla lotta ai demoni anche in viaggio o in qualsiasi altra occasione dove non sia disponibile un televisore.

La versione completa di DOOM Eternal costa 13.99 euro ma se volete espandere l'esperienza potete acquistare il Season Pass con il DLC The Ancient Gods Parte 1&2 a 11.99 euro mentre l'Edizione Deluxe con gioco e DLC costa 23.09 euro, include anche una skin classica e il Sound Pack classico per le armi.

Mario + Rabbids Sparks of Hope 29.99 euro - Cristina

Gemma videoludica italiana figlia di Ubisoft Milano, Mario + Rabbids: Sparks of Hope espande e rinnova la già ottima formula confezionata dal team nel precedente Mario + Rabbids Kingdom Battle. Il crossover tra i folli conigli Ubisoft e le icone del Regno dei Funghi di casa Nintendo dà vita a un'avventura a sfondo strategico che vede Mario e compagni impegnati nella ricerca degli imprevedibili Sparks. Nate da una fusione tra Sfavillotti e Rabbids, le creaturine sono infatti braccate dalle oscure forze di Cursa.

Coloratissimo, divertente e stratificato, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è un sequel perfetto, che conserva gli elementi migliori visti in Kingdom Battle, per poi arricchirli con un'inedita libertà di esplorazione, missioni secondarie e un combat system più dinamico e articolato. Nel team capitanato dai giocatori fanno ritorno Mario, Luigi, Peach, Rabbid Mario, Rabbid Luigi e Rabbid Peach, mentre esordiscono in grande stile Bowser, Edge e Rabbid Rosalinda.



Grazie agli sconti disponibili su Nintendo e-Shop, è ora possibile recuperare Mario + Rabbids: Sparks of Hope a metà prezzo, con una spesa di 29,99 euro. Longeva e divertente, l'esclusiva Nintendo Switch è consigliatissima, come già segnalato nella mia recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope!

Immortals Fenyx Rising 11,99 euro - Antonio

Se avete già giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e state cercando un modo per ingannare l'attesa in vista dell'uscita di Tears of the Kingdom, che ricordiamo essere fissata per il 12 maggio, allora vi consigliamo di dare una chance a Immortals Fenyx Rising, solido action GDR di Ubisoft che si pone come una validissima alternativa all'iconica saga curata da Eiji Aonuma.

Il paragone non deve tuttavia trarvi in inganno. Immortals Fenyx Rising è tutt'altro che un'imitazione, capace com'è di brillare di luce propria. Nei panni di Fenyx, un personaggio liberamente personalizzabile nell'aspetto ma che i ragazzi di Ubisoft Quebec immaginano come un'audace guerriera dai capelli rossi, siete chiamati ad intraprendere una missione per la salvezza degli dei dell'Antica Grecia. Titano, ancora risentito per essere stato imprigionato nel Tartaro da Zeus, ha maldetto le divinità dell'Olimpo privandole dei loro poteri e trasformando campioni come Achille, Odisseo ed Ercole in "spettri" al suo servizio.



Durante l'avventura, raccontata da Prometeo e impreziosita dagli interventi di un inedito Zeus nelle vesti di narratore inaffidabile, affronterete mostri mitologici come Medusa, il Ciclope e il Minotauro, e verrete ricompensati con una moltitudine di equipaggiamenti ed armi per personalizzare e potenziare il vostro alter ego virtuale. Durante l'esplorazione v'imbatterete inoltre in enigmi di tipo ambientale, sempre stimolanti ed ottimamente calati nel contesto dell'enorme e colorato mondo aperto.



Ultimo, ma non per importanza, possiamo assicurarvi che Immortals Fenyx Rising se la cava piuttosto bene su Nintendo Switch. Pur non potendo competere con le versioni per le console più potenti, il porting risulta stabile, piacevole da giocare e anche sufficientemente appagante per gli occhi, inoltre può godere del prezioso valore aggiunto della portabilità.

Dragon Ball Z Kakarot 14,99 euro - Giuseppe

Dragon Ball Z Kakarot è un sogno diventato realtà per tutti gli estimatori delle gesta di Goku, che da tempo immemore attendevano un action GDR di queste proporzioni e con questo livello di cura.

Sviluppato da CyberConnect 2, lo stesso team che ha regalato agli appassionati di anime le trasposizioni videoludiche di Naruto, Dragon Ball Z Kakarot permette di rivivere nei panni di Goku e nel corso di circa 30 ore di gioco tutte le saghe di Dragon Ball Z, eccezion fatta per i segmenti non canonici, prendendosi anche il lusso di aggiungere qualche elemento narrativo aggiuntivo.



Pur non configurandosi come un open world puro, mette a disposizione aree molto ampie nelle quali è possibile muoversi e volare in completa libertà alla ricerca di missioni principali, incarichi secondari, mini-giochi e segreti. Il sistema di combattimento, dal canto suo, evita i tecnicismi per spingere sul pedale della spettacolarità, risultando piacevole sia per gli occhi sia per i polpastrelli.



L'edizione in offerta include anche il pacchetto A New Power Awakens, originariamente lanciato a pagamento e comprendente due battaglie boss aggiuntive con Lord Bills e Freezer, durante le quali Goku sfoggia le trasformazioni in Super Sayan God e Super Saiyan Blue.