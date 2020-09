Sconti Nintendo Switch: i migliori giochi a meno di 15 euro

Con i suoi 3 anni e mezzo, Nintendo Switch è ormai una console matura, esattamente come il suo ecosistema. L'incredibile successo di pubblico ha fatto da propellente all'arrivo di un quantitativo incredibile di titoli sviluppati dalle terze parti, da riedizioni di opere uscite negli anni precedenti su altre console a giochi totalmente originali. Il Nintendo eShop può ora contare su un catalogo sterminato, e sapete qual è la cosa più bella? È teatro di continue promozioni! Per la felicità dei giocatori (e dei loro portafogli) è possibile acquistare titoli a prezzo scontato in qualsiasi momento dell'anno, anche mentre vi scriviamo. Abbiamo così ben pensato di aiutarvi nella scelta scegliendo, tra quelli in offerta, cinque giochi a meno di 15 euro che secondo noi non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.



Ecco a voi le nostre proposte! Non esitate a scriverci un commento se siete alla ricerca di chiarimenti oppure se volete condividere i vostri consigli con gli altri membri della nostra community!

Mario + Rabbids Kingdom Battle (14,79 euro)

Mario + Rabbids Kingdom Battle sembra un gioco Nintendo, e questo è probabilmente il più grande complimento che si possa fare allo strategico sviluppato da Ubisoft Milano sotto la guida di Davide Soliani. Rappresenta il punto d'incontro perfetto tra l'universo del più prestigioso e rappresentativo personaggio della casa di Kyoto e quello dei chiassoni conigli di Ubisoft.

La storia comincia quando il Regno dei Funghi viene travolto da un vortice misterioso che ha trasportato i Rabbids in questo luogo una volta pacifico, mettendolo a soqquadro. A Mario, Luigi, la principessa Peach e Yoshi toccherà allearsi con quattro strambi Rabbids, ognuno dotato di una personalità unica. L'idraulico baffuto dimostra così di sapersela cavare anche in un genere che non aveva mai affrontato, quello degli strategici a turni semplice, facendo il verso a XCOM e proponendo un prodotto leggero, semplice e profondo allo stesso tempo. Mario + Rabbids: Kingdom Battle è senz'altro una delle migliori esclusive terze parti mai uscite su Nintendo Switch, e uno di migliori modi per investire 15 euro. Avete tempo fino al primo ottobre per approfittarne, già che ci siete date pure una lettura alla recensione di Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Mark of the Ninja Remastered (4,99 euro)

Ripescato dalla passata generazione di console, Mark of the Ninja è approdato anche su Nintendo Switch con un'edizione Remastered che, oltre a vantare una presentazione degna degli standard moderni e perfetta per la fruizione in mobilità, include anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo il lancio originario, tra cui il DLC La Storia di Dosan, e la nuova modalità Plus, che consente di accedere a nuove sfide e ricompense dopo il completamento del gioco.

Mark of the Ninja è un action/platform bidimensionale che fa dello stealth la sua ragione d'essere. Il gioco di Klei Entertainment è riuscito ad entusiasmarci grazie a meccaniche sopraffine e un level design complesso che invogliano alla continua sperimentazione di approcci alternativi. È possibile, ad esempio, giungere ai titoli di coda senza torcere neppure un capello ad anima viva, oppure assassinando ogni sventurato nemico. Leggete la recensione di Mark of the Ninja se volete saperne di più. Lo sconto sarà attivo fino al 30 settembre.





Dragon's Dogma Dark Arisen (14,99 euro)

Sono passati molti anni dall'uscita di Dragon's Dogma, ma nonostante non abbia mai ricevuto un seguito, l'action RPG a mondo aperto di Capcom continua a ricoprire un posto speciale nel cuore di tutti gli appassionati dei giochi di ruolo. In questa edizione, oltre al gioco base, sono inclusi tutti i contenuti scaricabili post-lancio, inclusa la grande espansione Dark Arisen.

Dragon's Dogma può essere descritto come una gemma splendida ma imperfetta, che unisce ottime intuizioni sul piano ludico - come il sistema delle Pedine, NPC alleati che assistono in combattimento e che possono essere scambiati con gli altri giocatori - ad alcune imperfezioni sul piano tecnico. Nonostante ciò, ci sentiamo di consigliarvelo ugualmente... chissà, magari quest'avventura potrebbe prepararci al ritorno dell'Arisen, prima o poi... Lo sconto sarà disponibile fino al primo ottobre. Già che ci siete leggete la recensione di Dragon's Dogma: Dark Arisen per Nintendo Switch e date un'occhiata all'anime di Dragon's Dogma per Netflix.

Don't Starve Nintendo Switch Edition (4,99 euro)

Don't Starve è un avvincente gioco di sopravvivenza che ha festeggiato il suo quinto anniversario sbarcando anche su Nintendo Switch. In un mondo pervaso di scienza e magia siete chiamati a vestire i panni di Wilson, un intrepido scienziato intrappolato da un demone che dovrà imparare a sfruttare l'ambiente circostante e gli esseri che lo abitano per ritrovare la via di casa.

La Nintendo Switch Edition, oltre al gioco base, include anche l'espansione Il regno dei giganti la quale aggiunge nuovi personaggi, nuove stagioni, nuove creature e nuovi biomi nonché sfide inedite, e l'espansione Shipwrecked, nella quale Wilson deve esplorare le isole che compongono un misterioso arcipelago e le acque che le bagnano. Per maggiori informazioni sul gioco vi invitiamo a leggere la recensione di Don't Starve: Nintendo Switch Edition. Lo sconto sarà disponibile fino al 30 settembre.

Bulletstorm Duke of Switch Edition (7,49 euro)

Riportato a nuova vita sull'attuale generazione di console da Gearbox Software, Bulletstorm è uno scanzonato sparatutto in prima persona che invita i giocatori in una danza di violenza e creatività. Tutto ruota attorno al sistema delle "skillshot", uccisioni spettacolari eseguibili combinando a proprio piacere le improbabili armi, gli elementi dello scenario e i folli gadget antigravitazionali che rallentano la caduta dei nemici trasformandoli in facili puntaspilli a mezz'aria.

Un siffatto impianto ludico promuove l'attenta osservazione dell'ambiente circostante e una variazione continua dell'approccio agli scontri a fuoco, a tutto vantaggio del divertimento. Grazie a quest'edizione, la divertente campagna single player ambientata sul pianeta Stygia, può essere riaffrontata nei panni di Duke Nukem, con tutto lo script ri-registrato e le battute inedite pronunciate dalla voce originale di Duke. Avete tempo fino al 14 ottobre per usufruire dell'offerta.