Sconti PlayStation 4: i migliori giochi classici e rètro in offerta

Tornano gli sconti vintage sul PlayStation Store, con tantissime offerte dedicate ai classici PlayStation e PlayStation 2, giocabili anche su PS4. Sono centinaia i giochi in promozione fino al 3 ottobre, tra i tanti ne abbiamo selezionati cinque (spoiler, in realtà sei) che si distinguono in particolar modo per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. In questo caso la nostra selezione si è orientata principalmente su collection e raccolte che vi permetteranno di acquistare saghe complete ad un costo davvero contenuto. Come di consueto, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per chiedere pareri o suggerimenti sui giochi da acquistare.

Spyro Reignited Trilogy/Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 19.99 euro l'uno

Le due raccolte targate Activision sono ora in offerta a 19.99 euro l'uno, il più basso in assoluto mai registrato per Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

La prima raccolta include le riedizioni di Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon mentre la collection dedicata al celebre peramele contiene Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, oltre a due livelli aggiuntivi (Future Tense e Stormy Ascent) tagliati dai giochi originali.

Pacchetto Classici Rockstar PS2 - 28.49 euro

Cinque classici Rockstar per PlayStation 2 (compatibili, ovviamente, con PlayStation 4) a meno di trenta euro. Questo bundle include Canis Canem Edit (Bully), il primo Max Payne, The Warriors (basato sul film I Guerrieri della Notte), Manhunt e Red Dead Revolver, primo episodio della serie western che ha spopolato negli ultimi dieci anni.

Da segnalare la totale assenza di giochi della serie GTA, per rimediare a questa mancanza potete però acquistare Grand Theft Auto The Trilogy a 17.99 euro, ottima occasione per portarvi a casa ben tre giochi: GTA III, Vice City e San Andreas.

Castlevania Anniversary Collection - 13.99 euro

Konami sembra intenzionata a riportare i vita alcuni dei suoi storici franchise e dopo Contra (sulla via del ritorno con Contra Rogue Corps) anche Castlevania potrebbe subire il trattamento reboot. In attesa che il publisher annunci novità in merito vi segnaliamo che la corposa Castlevania Anniversary Collection è ora in vendita al prezzo scontato di 13,99 euro.

Questo ricco pacchetto include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula (per la prima volta in Occidente) oltre all'eBook digitale History of Castlevania Book of the Crescent Moon con bozzetti, artwork, dietro le quinte dello sviluppo, interviste e curiosità sulla serie.



Recensione Castlevania Anniversary Collection

Street Fighter 30th Anniversary Collection - 19.99 euro

Nonostante non sia una raccolta freschissima (il lancio è avvenuto nel 2018) la collection nata per festeggiare il trentesimo anniversario di Street Fighter si dimostra ancora oggi un buon acquisto per gli amanti della saga Capcom.



Ben dodici i giochi inclusi: Street Fighter (1987), Street Fighter II The World Warrior (1991), Street Fighter II Champion Edition (1992), Street Fighter II Turbo Hyper Fighting (1992), Super Street Fighter II: The New Challengers (1993), Super Street Fighter II Turbo (1994), Street Fighter Alpha Warriors' Dreams (1995), Street Fighter Alpha 2 (1996), Street Fighter Alpha 3 (1998), Street Fighter III New Generation (1997), Street Fighter III 2nd Impact Giant Attack (1997) e Street Fighter III 3rd Strike Fight for the Future (1999), quattro dei quali (Turbo Hyper Fighting, Super Turbo, Alpha 3 e 3rd Strike) con pieno supporto per il multiplayer online. Tutto questo senza dimenticare la "classica" modalità Museo con artwork, bozzetti preparatori, concept e altro materiale dietro le quinte della lavorazione.



Recensione Street Fighter 30th Anniversary Collection

Mega Man Legacy Collection 1&2 Combo Pack - 9.99 euro

E' la raccolta più economica tra quelle segnalate, ma non per questo la meno interessante, anzi!

Questo bundle dedicato al robottino blu include Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (tutti usciti su NES tra il 1987 e il 1994) oltre a Mega Man 7, 8, 9 e 10, tutti proposti con sfide extra, prove a tempo, brani della colonna sonora e una serie di illustrazioni esclusive da sbloccare.