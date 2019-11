Sconti PlayStation 4: i migliori giochi in offerta a meno di 5 euro

Gli sconti di Halloween sul PlayStation Store sono terminati ma da pochi giorni sono iniziati i Saldi di Novembre e dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a meno di 15 euro diamo ora una occhiata ai giochi in vendita a meno di 5 euro. Come abbiamo più volte ribadito, si tratta di una fascia di prezzo piuttosto interessante che include titoli AAA (seppur non sempre recenti), AA e giochi indipendenti, oltre a raccolte, collection, riedizioni e versioni deluxe con contenuti bonus per arricchire l'esperienza di gioco.

BlazBlue Chronophantasma Extend - 4.99 euro

Dagli autori di Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ, Chronophantasma è una delle più recenti incarnazioni di BlazBlue, picchiaduro 2D da anni ai vertici della categoria.

L'edizione Extend include il gioco originale e la versione estesa con nuovi lottatori, colonna sonora ri-arrangiata per l'occasione, nuovi fondali e migliorie alle principali meccaniche di gameplay. Per gli amanti del genere, un titolo da non perdere per nessun motivo.

Virginia Edizione Speciale - 4.99 euro

Un'avventura noir dallo stile originale ispirata a classici del genere come Twin Peaks, True Detective e Fargo, con un montaggio di qualità cinematografica pensato per immergere il giocatore nell'avventura con una storia ispirata ai grandi blockbuster di Hollywood e alle serie TV di maggior successo.

L'Edizione Speciale di Virginia include oltre al gioco completo anche la colonna sonora composta da Lyndon Holland e registrata dall'Orchestra Filarmonica di Praga.



Lords of the Fallen - 4.99

Lords of the Fallen è stato il primo progetto degli autori di The Surge e The Surge 2: un Soulslike di stampo fantasy ispirato a Dark Souls, con una trama interessante e un design dei personaggi di discreta fattura, il tutto unito ad un gameplay che prende gli stilemi classici del genere, pur senza riuscire ad amalgamarli nel migliore dei modi.

Lords of the Fallen è un gioco che piacerà sicuramente gli amanti del genere e che, a questo prezzo, potrebbe conquistare anche i più scettici.



Risen 3 Titan Lords Enhanced Edition - 4,99 euro

Risen 3 non è un capolavoro assoluto ma a questo prezzo gli appassionati del genere potranno chiudere un'occhio sui difetti tecnici e strutturali della produzione targata Piranha Bytes.

La Enhanced Edition presenta un comparto tecnico migliorato e include tutti i DLC pubblicati per il gioco tra cui le espansioni L'Abito dell'Avventuriero, Isola della Nebbia e La Rivolta dei Piccoletti.



Brothers A Tale of Two Sons - 3.99 euro

Prodotto da Josef Fares (autore di A Way Out, uno dei titoli più acclamati dello scorso anno), Brothers A Tale of Two Sons è una delle avventure più acclamate dell'ultima decade e questa edizione vi permetterà di arricchire l'esperienza originale grazie alla presenza del commento del regista con quasi un'ora di filmati commentati dallo stesso Fares, artbook con oltre 20 immagini e schizzi concept e la colonna sonora in formato digitale con venti brani tratti dal gioco.

