Sconti PlayStation Plus: 5 giochi PS4 da comprare assolutamente

Sony ha da poco lanciato le nuove offerte per gli abbonati PlayStation Plus, con sconti fino al 75% sui migliori giochi per PlayStation 4. Da Shadow of the Colossus a Nioh, passando per Borderlands The Handsome Collection e The Witcher 3, abbiamo selezionato cinque titoli venduti ad un prezzo davvero contenuto e assolutamente imperdibili. L'elenco completo dei giochi in offerta è disponibile sul PlayStation Store, come di consueto lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per ulteriori consigli e suggerimenti.

Shadow of the Colossus 15.99 euro

Quando Shadow of the Colossus uscì su PS2 nel lontano 2005, il gioco di Fumito Ueda si scontrò con i limiti tecnici della console 128 bit di Sony, riuscendo comunque a regalare un'esperienza di notevole caratura. Il remaster HD per PlayStation 3 aveva risolto i problemi di frame rate ma è solamente con il remake uscito su PS4 che SOTC ha raggiunto il suo massimo splendore sul fronte tecnico, rendendo giustizia alla direzione artistica e alla visione creativa del progetto originale. Grazie agli sconti PlayStation Plus, gli abbonati potranno acquistare il gioco al prezzo di 15.99 euro anzichè 39.99 euro, con un risparmio del 60% sul costo di listino.

Nioh Complete Edition 19.99 euro

In attesa di Nioh 2 (in arrivo nel 2019) possiamo (ri)scoprire il Soulslike di Koei Tecmo e Team Ninja acquistando la ricca Complete Edition, che include il gioco completo, le espansioni Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro, oltre a cinque armi, una nuova armatura completa e tre elmetti: Kabuto del Drago Visitatore, Kabuto della Volpe Gentile e Kabuto del Tanuki Fortunato. Il prezzo? Solo 19.99 euro anzichè 49,99 euro.

WipEout Omega Collection 13.99 euro

Wipeout HD/Fury e Wipeout 2048 tornano su PlayStation 4 in versione rimasterizzata proponendo un totale di 26 circuiti, 46 navi da pilotare e ben nove modalità di gioco. Ottimizzato per PS4 PRO e compatibile con PlayStation VR, WipEout Omega Collection presenta il supporto per il multiplayer online e una nuova colonna sonora che include brani di gruppi come Swedish House Mafia, Prodigy e Chemical Brothers. Come bonus dell'edizione digitale riceverete inoltre la navicella Van Über, artbook e 4 avatar.

The Witcher 3 Wild Hunt 14.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, The Witcher 3 Wild Hunt è uno dei titoli più acclamati e venduti degli ultimi anni, un successo di pubblico e critica senza precedenti per un titolo proveniente dalla fredda Polonia, che ha riscritto le regole degli Action RPG. La versione in vendita sul PlayStation Store è quella standard, priva delle espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, "difetto" ampiamente compensato dal basso prezzo di acquisto.

Borderlands The Handsom Collection 14.99 euro

Ci aspettavamo l'annuncio di Borderlands 3 ai Game Awards ma così non è stato, in ogni caso questo non vuol dire che il gioco non possa comunque uscire il prossimo anno... perchè dunque non approfittare per un bel ripasso? Borderlands The Handsome Collection include le versioni rimasterizzate di Borderlands 2 e Borderlands The Pre Sequel, con tutti i DLC e le espansioni incluse. Per 15 euro, veramente un acquisto consigliato.

Bonus: Bundle Bethesda e Battlefield

A Natale siamo tutti più buoni, recita un famoso slogan pubblicitario, e per questo abbiamo deciso di segnalarvi alcune offerte bonus, nello specifico quattro bundle, tre dedicati ai giochi Bethesda e uno alla serie Battlefield. Il Double Pack The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition + Fallout 4 GOTY può essere acquistato a 31.99 euro, DOOM + Wolfenstein II The New Colossus a 23.99 euro e Prey + Dishonored II a 19,49 euro. Infine, il Pacchetto Anniversario Battlefield (24.99 euro) che include Battlefield 4, Battlefield 1 e Hardline, tutti proposti con relativi Season Pass e DLC.