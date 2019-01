Sconti PlayStation Store: 10 giochi PS4 a meno di venti euro

Continuano i saldi invernali sul PlayStation Store e dopo i migliori giochi a meno di 10 euro adesso vi proponiamo una selezione di titoli in vendita con un prezzo inferiore a 20 euro l'uno: da Hellblade Senua's Sacrifice a Rise of the Tomb Raider, passando per Battlefield Anniversary, Dishonored La Collezione Completa, Prey e Batman Arkham Collection. Un elenco effettuato cercando di scegliere principalmente bundle ed edizioni speciali, generalmente le più convenienti quando si tratta di acquisti digitali. Come sempre, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per eventuali segnalazioni su giochi in offerta non presenti tra i nostri suggerimenti.

Hellblade Senua's Sacrifice a 14.99 euro

Ambientato nell'era dei vichinghi, Hellblade narra la storia di un tormentato viaggio per salvare l'anima di un amante perduto, una storia malinconica che vi porterà ad addentrarvi nella mente distrutta di Senua, tra mito e follia.

Con Hellblade Senua's Sacrifice, il team Ninja Theory (Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to the West e DmC Devil May Cry) alza l'asticella delle produzioni AA: un gioiellino ora scontato del 50%.

Rise of the Tomb Raider 20th Anniversary Edition a 11.99 euro

La versione definitiva del secondo episodio della nuova trilogia di Lara Croft (conclusa con Shadow of the Tomb Raider, uscito lo scorso settembre) viene venduta ad un prezzo davvero interessante.

Rise of the Tomb Raider 20th Year Anniversary include la missione aggiuntiva Legami di Sangue con supporto per PlayStation VR, la modalità Stoicismo (Co-Op Online), il livello Sopravvivenza Estrema, un completo e un'arma per il ventesimo anniversario e cinque skin con i costumi classici, oltre a 12 completi, 7 armi e 35 Carte Spedizione. Infine, sono presenti anche le due espansioni Baba Jaga: Il Tempio della Strega e Il Risveglio della Fredda Oscurità.

Batman Arkham Collection a 19.99 euro

In attesa del tanto rumoreggiato Batman Court of Owls potrebbe essere una buona idea rivivere la trilogia delle avventure dell'Uomo Pipistrello sviluppata da Rocksteady.

Questo pacchetto contiene le versioni standard di Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, con la sola eccezione dello spin-off prequel Batman Origins. Tre giochi del Cavaliere Oscuro al prezzo di uno, davvero niente male come offerta.

Battlefield Anniversary a 14.99 euro

Tre giochi ad un costo incredibilmente contenuto: questo bundle dedicato ad una delle serie di sparatutto più acclamate di tutti i tempi offre Battlefield 1 con relativi DLC (Premium Pass, Pacchetto Hellfighter, Pacchetto Barone Rosso, Pacchetto Lawrence d'Arabia e 5 Battlepack) ed in più...

Battlefield 4 con Season Pass e Battlefield Hardline con Premium Pass più 10 Battlepack: Oro, Soppressione, Precisione e Versatilità. Tutto a poco meno di 15 euro, per gli amanti di Battlefield si tratta di un pacchetto da prendere seriamente in considerazione.

Capcom Beat Em Up Bundle a 15.99 euro

Sette classici picchiaduro a scorrimento targati Capcom riuniti in una sola collection, con tantissimi bonus (galleria di immagini, classifiche e supporto per la co-op online, doppia versione inglese/giapponese) per un divertimento senza fine.

Capcom Beat Em Up Bundle include Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit, gli ultimi due al debutto assoluto su console, essendo rimasti confinati fino ad oggi al solo mercato arcade.

Dishonored La Collezione Completa a 19.99 euro

Dopo il tiepido riscontro commerciale del secondo capitolo e dello spin-off La Morte dell'Esterno, la serie Dishonored sembra essere stata messa momentaneamente in pausa da Bethesda e non sappiamo se il publisher abbia intenzione di continuare la saga con Dishonored III.

In attesa di eventuali riscontri in merito potete approfondire la vostra conoscenza su Dishonored grazie alla Collezione Completa, pacchetto che include Dishonored Definitive Edition (con tutti i DLC), Dishonored II con il DLC Pacchetto Imperiale e Dishonored La Morte dell'Esterno: tutto a soli 19,99 euro.

Prey Digital Deluxe Edition a 15.99 euro

La versione più completa di Prey, disponibile a poco più di 15 euro: questa edizione contiene il gioco completo, il DLC Mooncrash e l'aggiornamento Typhon Hunter, che aggiunge una nuova modalità multiplayer e la campagna TranStar VR in Realtà Virtuale.

Prey non è un gioco per tutti ma a questo prezzo è davvero difficile resistere, considerando anche la notevole quantità di aggiunte extra inserite nel pacchetto.

Darksiders Fury's Collection War and Death a 14.99 euro

Lo scorso mese di novembre THQ Nordic ha pubblicato Darksiders 3, che mette i giocatori nei panni di Furia, sorella di Guerra e Morte, due dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse e protagonisti rispettivamente di Darksiders e Darksiders II.

Con i saldi invernali del PlayStation Store è possibile acquistare un ricco bundle con Darksiders Warmastered War's Redemption e Darksiders 2 Deathinitive Edition Death's Revenge, entrambi con tutti i DLC usciti per le edizioni originali. Sicuramente il modo migliore per riscoprire le origini di una delle serie tanto apprezzata quanto sfortunata dal punto di vista commerciale.

Dead Rising 4 Frank's Big Package a 19.99 euro

Se in questo freddo weekend di fine gennaio avete solo voglia di sedervi davanti alla TV con il controller in mano e giocare senza troppi pensieri, l'edizione definitiva di Dead Rising 4 potrebbe fare al caso vostro...

Oltre gioco originale questo pacchetto offre i DLC Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising e Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf, i costumi di Street Fighter, il pacchetti My Bloody Valentine e una serie di oggetti esclusivi (Candy Cane Crossbow, Slicecycle, Sir-Ice-A-Lot, Ugly Winter Sweater e X-Fists) oltre alla modalità extra Capcom Heroes. Per 20 euro, vale la pena farci un pensiero, a patto che siate amanti del genere e gli zombie non vi abbiano ancora stufato...

Far Cry 4 Gold Edition + Far Cry Primal APEX Edition

Sul PlayStation Store è disponibile il bundle Far Cry 4 + Far Cry Primal a 17.99 euro, il pacchetto contiene però le edizioni standard dei due giochi: dal canto nostro, vi consigliamo di acquistare le ben più ricche Gold Edition (14.99 euro) e Apex Edition (10.99 euro) che vi permetteranno di portare a casa i due titoli con numerosi contenuti extra.

Nello specifico, Far Cry 4 Gold Edition contiene oltre al gioco anche il Season Pass, una missione esclusiva per la storia, le espansioni Fuga da Durgesh e La Valle degli Yeti, la modalità PvP Overrun con nuove mappe e il pacchetto Hurk Deluxe che include cinque missioni e cinque armi. Far Cry Primal Apex Edition invece presenta il gioco, il DLC Leggenda del Mammut con tre missioni extra, una nuova arma (lo Shasti Insanguinato) e quattro pacchetti con i miglioramenti per Gufo, Smilodonte, Mammut e Bombe.