Sconti PlayStation Store: 5 giochi per PS4 a meno di 15 euro

Fino al 16 maggio continuano gli sconti di primavera sul PlayStation Store: dopo aver preso in esame i giochi giapponesi e avervi proposto i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro, adesso vi segnaliamo cinque titoli in vendita a meno di 15 euro. La selezione include giochi come Dishonored 2, Divinity Original Sin Enhanced Edition, Burnout Paradise, Friday The 13th The Game, Need for Speed Rivals, Rayman Legends, Snake Pass, Moto Racer 4, Fe, Dead Alliance e tantissimi altri, ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, dando come sempre la priorità alle edizioni Deluxe, ben più ricche dal punto di vista dei contenuti.

Prey Digital Deluxe Edition a 14.99 euro

Prey non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, purtroppo non premiato dal successo commerciale sperato.

Questa edizione, in vendita a 14.99 euro, include il gioco completo e i pacchetti Mooncrash e Typhon Hunter, aggiornamento multiplayer che include anche la campagna in Realtà Virtuale TranStar VR giocabile con PlayStation VR.



La recensione di Prey

Mass Effect Andromeda Edizione Recluta da 9.99 euro

Uscito nel 2017 e purtroppo bocciato da pubblico e critica, Mass Effect Andromeda è un titolo certamente interessante, a patto di riuscire a mettere in secondo piani alcuni problemi tecnici e limiti strutturali della produzione BioWare.

Il gioco è disponibile sul PlayStation Store in due versioni, l'edizione Recluta a 9.99 euro e l'edizione Recluta Deluxe a 12.99 euro: la prima include in aggiunta il Pacchetto Multiplayer Soldato Turian e una selezione di armi, oggetti e potenziamenti, la seconda include anche il personaggio Adepta Asari per il multigiocatore.



La recensione di Mass Effect Andromeda

Dragon Age Inquisition Edizione Deluxe a 7.99 euro

Prezzo davvero ridotto per un titolo non recentissimo (Dragon Age Inquisition è stato lanciato nell'ormai lontano 2014) ma decisamente interessante da recuperare in vista di Dragon Age 4.

Questa edizione Deluxe include oltre al gioco completo anche una serie di DLC ed espansioni tra cui Trono di Skyhold, Halla Rosso, Unicorno di Palude, bauli per la modalità multigiocatore, armatura, cavalcatura e le Armi Fiamme dell'Inquisizione, oltre alla colonna sonora in formato digitale.



Dragon Age Inquisition: La Recensione



Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands a 14.99 euro

Diventa un Ghost, esplora la Bolivia e metti fine al pericoloso cartello di Santa Blanca in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, ora proposto a soli 14,99 euro.

L'unica versione in offerta è quella Standard priva di contenuti extra ma i numerosi aggiornamenti gratuiti che hanno ampliato il gioco base vi terranno impegnati almeno (se non oltre) fino all'uscita di Ghost Recon Breakpoint, sequel annunciato questa settimana da Ubisoft e in uscita il 4 ottobre.



Recensione di Ghost Recon Wildlands

Dishonored Definitive Edition a 9.99 euro

Non è chiaro al momento quale sia il futuro di Dishonored dopo la tiepida accoglienza commerciale riservata a Dishonored II e La Morte dell'Esterno, in attesa di capire i prossimi passi di Bethesda vi consigliamo in ogni caso di recuperare il primo capitolo della saga, proposto nella sua Edizione Definitiva, ricchissima di contenuti.

Oltre al gioco originale in questo pacchetto trovano spazio il DLC Void Walker's Arsenal con bonus e amuleti oltre alle espansioni Dunwall City Trials, Il Pugnale di Dunwall e Le Streghe di Brigmore.



Recensione Dishonored Definitive Edition