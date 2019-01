Sconti PlayStation Store: 5 giochi PS4 a meno di dieci euro

Nuova ondata di saldi invernali sul PlayStation Store, questa volta come parte dell'offerta Giochi a meno di 10 euro, con tantissimi titoli per PlayStation 4 venduti a prezzi estremamente contenuti. L'elenco include centinaia di prodotti: noi ne abbiamo selezionati cinque particolarmente appetibili, puntando principalmente sul genere action (la categoria più rappresentata in questa tornata di offerte): da Injustice Gods Among Us a Just Cause 3, passando per Assassin's Creed Chronicles Trilogy e Devil May Cry 4, ecco cinque giochi PS4 a meno di dieci euro! Come di consueto, attendiamo le vostre segnalazioni in merito nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Nei prossimi giorni pubblicheremo un secondo articolo dedicato invece alle produzioni più intriganti appartenenti alla fascia tra i 10 ed i 20 euro.

Need for Speed Deluxe Bundle a 9.99 euro

Super sconto dell'83% per questo pacchetto che include due tra i più recenti episodi della serie racing di Electronic Arts, ovvero Need for Speed e Need for Speed Rivals, ognuno proposto in bundle con numerosi contenuti extra e DLC. Need for Speed (2015) contiene oltre al gioco completo anche i seguenti bonus: Auto aggiuntiva BMW M3 E46, Performance e Styling Pack, 10% di sconto su tutti gli acquisti in-game, adesivo, copertura e icona VIP esclusivi.

Need for Speed Rivals invece offre, oltre al gioco, anche i pacchetti Simply Jaguar, Ferrari Edizioni Speciali, Concept Lamborghini, La Koenigsegg Agera, Complete Movie e Loaded Garage. Per gli amanti del genere si tratta di un Double Pack davvero consigliato.

Assassin's Creed Chronicles Trilogy a 9.99 euro

In un solo pacchetto, i tre episodi completi della trilogia di Assassin's Creed Chronicles, ambientati in India, Cina e Russia.

Tre giochi al prezzo di uno, che pur non rappresentando dei capolavori in senso assoluto, vi permetteranno di passare ore di puro divertimento grazie ad un gameplay immediato e una trama ricca di sfumature. Il prezzo è riferito alla versione per PlayStation 4, l'edizione per PlayStation Vita è invece ancora più economica e può essere acquistata per soli 6,99 euro.

Just Cause 3 XXL Edition a 8.99 euro

Just Cause 4 è stato pubblicato lo scorso mese di dicembre ma tutti coloro che stanno cercando un prodotto più economico possono tuffarsi a capofitto nell'acquisto del precedente episodio, qui proposto in versione XXL con tutti i DLC al prezzo bomba di 8.99 euro, con uno sconto pari al 70% sul costo di listino.

Ma cosa include Just Cause 3 XXL Edition? Acquistando questa versione avrete accesso, oltre al gioco completo, anche al Season Pass con gli episodi Aria, Terra, Mare, ai pacchetti Armi Esplosive e Veicoli Armati, al reaper Missile Mech ed al fucile Kousavá. Tutto quello che serve per iniziare a seminare il caos sull'isola di Medici...

Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle a 9.99 euro

In attesa di Devil May Cry V (in arrivo l'8 marzo) potrebbe essere una buona idea quella di rispolverare Devil May Cry 4, qui proposto in versione Special Edition nel ricco Demon Hunter Bundle.

Devil May Cry 4 Special Edition presenta il personaggio di Lady giocabile per la prima volta nella storia della serie, la modalità Mitico Cavaliere Oscuro e varie migliorie al gameplay rispetto alla versione originale, tra cui il salvataggio automatico. Il pacchetto Demon Hunter aggiunge inoltre lo sblocco automatico di tutte le modalità, due costumi per Lady e Trish e tre personaggi extra: Super Nero, Dante e Vergil.

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition a 9.99 euro

Il grande successo delle ultime produzioni cinematografiche targate DC Comics (pensiamo ad Aquaman) e la febbrile attesa per l'arrivo di Mortal Kombat 11 ci spingono a consigliarvi la Ultimate Edition di Injustice Gods Among Us, picchiaduro non recentissimo sviluppato proprio dagli autori di Mortal Kombat (NetherRealm Studios) e che ha visto l'arrivo, due anni fa, di un sequel accolto positivamente da pubblico e critica.

Questa edizione Deluxe contiene tutti i personaggi del Season Pass (6 nuovi lottatori), oltre trenta costumi aggiuntivi e ben 60 missioni S.T.A.R. Lab inedite. Vastissimo il roster, nel quale rientrano lottatori come Cyborg, Green Arrow, Batgirl, Catwoman, Deathstroke, Killer Frost, Joker, Lanterna Verde, Harley Quinn, Lex Luthor, Nightwing, Raven, Scorpion, Superman, Shazam e Wonder Woman, solamente per citarne alcuni.