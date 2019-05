Sconti PlayStation Store: 5 giochi PS4 in offerta a meno di 20 euro

Continuano i saldi sul PlayStation Store: dopo avervi segnalato cinque giochi a meno di dieci euro, adesso vi presentiamo altrettanti titoli per PS4 in vendita a meno di 20 euro. Come di consueto, abbiamo effettuato una selezione tenendo conto del rapporto qualità/prezzo e dando la precedenza a raccolte e deluxe edition, in genere le più convenienti, spesso proposte a costi davvero ridotti a fronte di una mole di contenuti davvero ricca. Qualche nome? BioShock The Collection, Dying Light Enhanced Edition e Darksiders II Deathinitive Edition. Ricordate che lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione.

BioShock The Collection a 11.99 euro

In attesa che Take-Two e 2K Games tolgano i veli al nuovo BioShock (apparentemente in arrivo nel 2020) vi consigliamo (qualora non lo aveste ancora fatto) di acquistare BioShock The Collection, in vendita ora al prezzo più basso mai visto.

Bastano meno di 12 euro per acquistare questo pacchetto che include BioShock, BioShock 2 (solo campagna single player) e BioShock Infinite con tutti i DLC e le espansioni incluse, oltre ai contenuti extra Il Meglio di Columbia e il documentario dietro le quinte Director's Commentary Imagining BioShock con Ken Levine e Shawn Robertson.



NBA 2K Playgrounds 2 a 14.99 euro

Passato piuttosto inosservato al grande pubblico, NBA 2K Playgrounds 2 è un gioco di basket arcade che riprende la frenesia di giochi come NBA Jam e NBA Hangtime, veri e propri capisaldi del genere degli anni '90.

La stagione NBA in corso sta per giungere alla fine, questa potrebbe essere l'occasione giusta per recuperare questo divertente gioco sportivo, in vendita con il 50% di sconto: anche se non siete fan di questa disciplina, potreste approfittare di questo corposo taglio di prezzo per acquistare un titolo perfetto per le serate con gli amici...



Darksiders II Deathinitive Edition a 12.99 euro

Nel nostro articolo dedicato ai giochi a meno di 10 euro vi abbiamo segnalato Darksiders Warmastered Edition, in questo caso non potevamo esimerci dal proporre Darksiders II Deathinitive Edition, riedizione del secondo capitolo della serie lanciato nel lontano 2012.

Questa edizione include il gioco originale con grafica migliorata , un miglior bilanciamento del gameplay e l'aggiunta di tutti i DLC: Maker Armor Set, The Abyssal Forge, The Demon Lord Belial, Death Rides, Angel of Death, Deadly Despair, Shadow of Death, Mortis Pack, Rusanov's Axe, Van Der Schmash Hammer, Fletcher's Crow Hammer, Mace Maximus e Argul's Tomb. Il tutto per appena 13 euro...



Dying Light Enhanced Edition a 16.99 euro

In attesa del già annunciato Dying Light 2 (che dovremmo rivedere il prossimo mese all'E3 di Los Angeles), WB Games propone l'edizione definitiva di Dying Light: questa edizione completa include il gioco originale, i DLC Come uno zombi, Cucina e magazzino, Superstite definitivo e L'orda Bozak oltre all'espansione The Following che introduce nuove missioni, personaggi e la Dirt Buggy!

Il prezzo non è tra i più bassi ma Dying Light può contare ancora oggi su una community attivissima composta da oltre tre milioni di giocatori... cosa aspettate a unirvi a loro?



Shovel Knight Treasure Trove a 12.49 euro

Unico titolo Cross-Buy della nostra selezione, Shovel Knight Treasure Trove è compatibile non solo con PlayStation 4 ma anche con PS3 e Vita.

Questa edizione completa include il gioco originale Shovel Knight Shovel of Hope e le espansioni standalone Plague of Shadows e Specter of Torment, due veri e propri giochi completi aggiuntivi con storie inedite e nuovi personaggi. Per chi ama l'azione retrò in stile 8-Bit si tratta di una collection da non perdere assolutamente...