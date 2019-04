Sconti PlayStation Store: 5 giochi PS4 in offerta per Pasqua

Non è la prima volta che vi parliamo degli Sconti di Primavera sul PlayStation Store. nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato cinque esclusive PS4 a prezzo scontato e i migliori giochi per PlayStation VR in offerta. Negli ultimi giorni Sony ha ampliato la lista dei giochi in vendita a prezzo ridotto (fino al 2 maggio 2019), in questa domenica di Pasqua abbiamo quindi approfittato dell'occasione per presentarvi altri titoli da prendere al volo. Come sempre, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per consigli degli acquisti, pareri e opinioni.

Battlefield 1 Revolution & Titanfall 2 Ultimate Bundle a 14.99 euro

Due giochi (non recentissimi, è vero) ad un prezzo decisamente contenuto, questo conveniente bundle di Electronic Arts vi permetterà di portarvi a casa le versioni complete di Battlefield 1 e Titanfall 2, usciti nel 2016 e ancora oggi popolarissimi tra i giocatori. Battlefield 1 Revolution include il gioco originale con le espansioni They Shall Not Pass, In The Name Of The Tsar, Turning Tides e Apocalypse oltre ai pacchetti Hellfighter, Lawrence d'Arabia e Barone Rosso.

Ancora più ricca la Ultimate Edition di Titanfall 2 che include tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition e un Jump Start Pack che sblocca tutte le cassi e i titani, un token Doppio XP, skin colori da Guerra, i titani Prime Scorch e Ion, ticket per sbloccare subito equipaggiamento e personalizzazioni estetiche per armi, titani e piloti. Un bundle davvero interessante, considerando il prezzo ridottissimo di soli 14,99 euro...

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition a 59.99 euro

La versione definitiva di Red Dead Redemption 2, la più completa, che include non solo alcuni contenuti aggiuntivi per la Storia ma anche bonus per Red Dead Online, la componente multiplayer (ancora in Beta) del gioco Rockstar.

Oltre al gioco, questo pacchetto include le Missioni Rapina in Banca e Nascondiglio, il Purosangue Inglese Nero Pomellato, talismano e amuleto bonus, potenziamenti, denaro e sconti extra, oltre ad armi aggiuntive e l'abito da Pistolero del Nuovo Paraiso. I giocatori di Red Dead Online potranno invece accedere ad abiti extra, bonus sui ranghi, Purosangue Inglese Sauro Nero ed al tema Sopravvissuti per l'accampamento.

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition a 59.99 euro

Sconto del 47% (e sconto extra del 5% per gli abbonati PlayStation Plus) per Assassin's Creed Odyssey, proposto in edizione Ultimate con tutti i contenuti aggiuntivi. Indubbiamente una bella occasione, considerando che Ubisoft ha già dichiarato che continuerà a supportare il gioco almeno per tutto il 2019 e parte del 2020, anno in cui vedrà la luce il prossimo episodio della saga.

Ma cosa contiene esattamente questa versione? Oltre al gioco completo sono presenti il Pacchetto Deluxe (con i DLC Kronos, Araldo del Crepuscolo, Pacchetto Navale del Capricorno, Moltiplicatore Temporaneo XP e Moltiplicatore Temporaneo di Dracme) ed il Season Pass, quest'ultimo decisamente ricco poichè darà accesso ai due archi narrativi (da tre episodi ciascuno) L'Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide, oltre alla missione bonus I Segreti di Grecia e alle versioni rimasterizzate di Assassin's Creed III e Assassin's Creed Liberation.

Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition a 49.99 euro

E' uno dei videogiochi più acclamati e venduti degli ultimi anni, con oltre dieci milioni di copie distribuite solo nel 2018: parliamo naturalmente di Marvel's Spider-Man, titolo che Mark Cerny ha persino utilizzato come test sui Dev Kit PS5 per valutare i tempi di caricamento con un disco SSD.

L'edizione in vendita sul PlayStation Store è quella Deluxe che include oltre al gioco completo anche il Season Pass con accesso al DLC La città che non dorme mai, a sua volta diviso in tre atti, La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining. Impossibile pretendere di più...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition a 32,99 euro

La Deluxe Edition di Rainbow Six Siege (include il gioco e gli otto operatori dell'anno 1) è ora in vendita al prezzo scontato di 11.99 euro ma per chi non si accontenta è disponibile anche la ben più ricca Gold Edition ad un prezzo decisamente contenuto.

Questa versione dello sparatutto Ubisoft include il gioco, gli otto operatori dell'anno 1 ed il Season Pass Anno 4 con otto operatori, otto costumi e copricapi esclusivi, un ciondolo R6 e 600 crediti, oltre a una settimana di accesso anticipato ai nuovi operatori, sconto del 10% per gli oggetti in vendita nel negozio, potenziamento fama del 5% e potenziamento Pacchetto Alfa dello 0,3%.