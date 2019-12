Sconti PlayStation Store: cinque giochi PS4 a meno di 10 euro

Siete riusciti a tenere da parte qualche soldo durante le festività natalizie? Ci auguriamo di sì, poiché sono in corso i Saldi di gennaio sul PlayStation Store con centinaia e centinaia di giochi in offerta! Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche, spulciando nel catalogo è impossibile non trovare un pretesto per mettere nuovamente mano al portafoglio. Ci rendiamo conto, tuttavia, che scegliere cosa acquistare in questo mare di sconti non è affatto semplice, per cui abbiamo pensato di selezionare cinque giochi a meno di 10 euro che secondo noi non possono mancare nella collezione di nessuno. Come al solito, avete a disposizione la sezione dei commenti per chiedere chiarimenti sui giochi in sconto oppure per condividere con la community i vostri consigli.

DOOM - 5,99 euro

Non potete assolutamente lasciare sullo scaffale digitale uno dei migliori sparatutto in prima persona degli ultimi anni, specialmente se proposto al prezzo di 5,99 euro. Pochi giochi sono in grado di pompare adrenalina in circolo con la stessa efficacia di DOOM, un'esperienza frenetica, galvanizzante, aggressiva, puro rock & roll. Lo sparatutto in prima persona di id Software è il tributo perfetto agli FPS vecchio stile, genere che lo stesso capostipite della serie ha contribuito a fondare.

Nonostante non manchino alcune sorprese, la trama di DOOM non risulta particolarmente memorabile: il focus è infatti tutto sul gameplay, sull'azione sfrenata e sulla velocità di esecuzione. I livelli, articolati e ricchi di segreti, sono un piacere da esplorare, mentre la progressione è vivacizzata dalla possibilità di sbloccare nuove abilità per lo Space Marine e nuovi accessori per le numerose (ed esagerate) bocche da fuoco.



Acquistando ora DOOM avete inoltre l'opportunità di prepararvi al meglio a DOOM: Eternal, seguito in arrivo l'anno prossimo che promette di alzare ulteriormente l'asticella per quanto concerne spettacolarità e opportunità di gameplay.

Rainbow Six Siege: Deluxe Edition - 8,99 euro

In netta contrapposizione con DOOM, Rainbow Six Siege è uno sparatutto tattico e ragionato, che si focalizza prettamente sul multigiocatore. Il magistrale supporto di Ubisoft gli ha inoltre permesso di rimanere sulla cresta dell'onda per oltre quattro anni, e di imporsi con forza anche nella scena eSport.

Le partite si giocano su mappe dalle dimensioni relativamente contenute, ma articolate e strutturate su più livelli, e vedono contrapposte due squadre composte da cinque Operatori ciascuna - Attaccanti e Difensori - in modalità come Presidio, Ostaggio e Bomba. Ogni Operatore è dotato di gadget specifici e potenzialmente in grado di cambiare il corso del match da un momento all'altro, a tutto vantaggio della profondità tattico strategica dell'esperienza di gioco.



La Deluxe Edition proposta in sconto a soli 8,99 euro offre, oltre al gioco base, anche tutti gli otto operatori dell'anno 1, ovvero Frost, Buck, Valkyrie, Blackbeard, Caveira, Capitão, Hibana ed Echo.

Dark Souls 3 - 9,99 euro

Dopo aver lasciato le redini di Dark Souls 2 per concentrarsi sullo sviluppo di Bloodborne, Hidetaka Miyazaki è tornato per dirigere la conclusione della trilogia che ha contribuito ad aprirgli le porte dell'olimpo del game design. E la sua mano si vede tutta, specialmente nella realizzazione dell'ammaliante e cinereo mondo di gioco.

Nell'accompagnarci a Lohtric, Dark Souls 3 sceglie la strada della continuità, affinando in maniera scrupolosa le meccaniche che hanno fatto la storia della serie e hanno già ampiamente dimostrato tutta la loro efficacia. Meccaniche come l'ingaggio dei nemici, le parate a impatto, gli attacchi critici, il sistema di backstab e le capriole sono tutte mutuate dai precedenti capitoli: se siete dei veterani della saga vi sentirete subito a vostro agio, e il cammino, come da tradizione irto di difficoltà, sarà pervaso da un citazionismo sempre intelligente.



Se le sfide non vi fanno paura e siete costantemente alla ricerca dell'auto-miglioramento, allora questo è il gioco che fa per voi. Per sapere di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Dark Souls 3 del nostro Francesco Fossetti.

Rocket League - 9,99 euro

Ad un'occhiata poco attenta Rocket League potrebbe sembrare un gioco piuttosto semplicistico: dopotutto, stiamo parlando di un gruppo di macchinine che rincorrono una palla in arene dalle dimensioni limitate. In realtà l'apparenza inganna: se la proposta di Psyonix continua a raccogliere consensi dopo quattro anni, è in larga parte merito del suo gameplay reattivo e calibrato alla perfezione, accoppiato ad un'esperienza di gioco fluida e solida.

Esattamente come Rainbow Six Siege, anche Rocket League sta godendo di un supporto continuo e scrupoloso, che a cadenza regolare continua ad aggiungere modalità, contenuti cosmetici ed eventi che tengono sempre vivo l'interesse della numerosa comunità di gioco. La sua formula, che prevede match dalla durata contenuta di 5 minuti, contribuisce inoltre a tenere ben lontana la noia. Una partita tira l'altra in Rocket League, soprattutto in compagnia degli amici.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno - 9,99 euro

Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno è un racconto di formazione dal sapore di una fiaba, che vede il giovane Re Evan partire in un epico viaggio per fondare un nuovo regno, unire il suo mondo e salvare il suo popolo da un terribile male incombente. Quella di Level-5, è un'opera in bilico tra film animazione e videogioco di ruolo, che riesce a scaldare i cuori dei giocatori di tutte le età.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno recupera dal suo illustre predecessore il tocco artistico e narrativo e riscrive le regole base del gameplay abbandonando il sistema di combattimento a turni in favore di una formula dallo stampo più action, arricchita da qualche timido elemento strategico/gestionale.



Ni no Kuni II non è un prodotto impeccabile, ma è una vera gioia per gli occhi e rappresenta un ottimo esponente del genere action RPG. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Ni no Kuni 2 del nostro Giuseppe Arace.