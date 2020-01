Sconti PlayStation Store: giochi PS4 a meno di 5 euro, le migliori offerte

E' ancora tempo di saldi sul PlayStation Store: alle offerte di gennaio si uniscono ora gli sconti 100% Digitale, per l'occasione abbiamo selezionato per voi cinque giochi per PlayStation 4 in vendita a meno di 5 euro l'uno: come abbiamo ripetuto più volte, si tratta di una fascia di prezzo interessante che include anche giochi AAA e AA di buon livello, anche se ovviamente non recentissimi. In ogni caso spendendo davvero poco è possibile aggiungere titoli di grande spessore alla propria ludoteca e, come di consueto, vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate delle nostre scelte nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Resogun - 3.99 euro

Resogun è forse il gioco PS4 più datato che si possa immaginare, essendo uscito nel lontano novembre 2013 al lancio della console come parte della lineup digitale dell'allora nuova console Sony.

Uno shooter arcade sviluppato da Housemarque (autori tra gli altri di Dead Nation, Alienation, Matterfall e Nex Machina) perfetto per chi vuole staccare il cervello e sparare, sparare, sparare con un solo obiettivo: realizzare il punteggio più alto ed entrare nella top 10 dei migliori giocatori del mondo. Nonostante gli anni sulle spalle Resogun può ancora contare su una community molto attiva, e inoltre segnaliamo che il gioco supporta il Cross-Buy: con un solo acquisto otterrete dunque le versioni PS4, PS3 e PlayStation Vita.

Star Wars Battlefront Edizione Definitiva - 4.99 euro

Bastano solo 4.99 euro per portarsi a casa la versione completa di Star Wars Battlefront, che include l'accesso a 4 espansioni e a tutti i contenuti dell'edizione Deluxe. Oltre al gioco completo troviamo i DLC Bespin, Orlo Esterno, Morte Nera e Rogue One Scarif, senza dimenticare gli oggetti esclusivi della Deluxe Edition: Granata a Ioni, Siluro a Ioni, il Blaster DL-44 e le Emote Vittoria e Shock a Ioni.

I possessori del visore PlayStation VR possono scaricare gratis dal PlayStation Store anche Star Wars Battlefront Rogue One Missione VR Ala-X, esperienza in Realtà Virtuale disponibile in esclusiva sul visore Sony.

Firewatch - 3.99 euro

Firewatch è il primo gioco dello studio Campo Santo, un'avventura che mette il giocatore nei panni di Henry, guardiaboschi del Wyoming impegnato a proteggere la foresta dagli incendi, ma non tutto andrà per il verso giusto, catapultandoci in un'avventura dove l'unico obiettivo è sopravvivere.

Accolto positivamente da pubblico e critica, Firewatch è ora in vendita a soli 3.99 euro. Dopo il successo del gioco, lo studio è stato acquisto da Valve e sta ora collaborando allo sviluppo di Half-Life Alyx e di altri progetti dell'azienda.

Life is Strange Before the Storm - 3.49 euro

La miniserie prequel di Life is Strange in tre episodi è ora disponibile al prezzo più basso mai visto: solo 3.49 euro per il pacchetto completo che include gli episodi 1, 2 e 3, scaricabili subito e senza costi aggiuntivi.

In Before the Storm vestirete i panni della sedicenne Chloe e della misteriosa Rachel Amber: le due ragazze, amiche per la pelle, vedranno le loro vite sconvolte dopo aver scoperto un terribile segreto nascosto per anni dalla famiglia di Rachel. Questo evento permetterà alle due di legarsi ancora di più, fornendo a entrambe l'occasione giusta per sconfiggere i propri demoni.

Titanfall 2 - 4.99 euro

Titanfall 2 è stato regalato tra i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2019, se non siete abbonati al servizio potete sempre rimediare grazie a questa offerta, che vi permetterà di acquistare il gioco di Respawn al prezzo di 4,99 euro.

La versione in promozione è quella standard priva di contenuti extra e dei bonus della Deluxe Edition, in ogni caso Titanfall 2 vi garantirà ore e ore di divertimento non solo grazie ad una campagna di assoluto spessore, ma anche per merito di un comparto multiplayer ricchissimo di modalità e ancora oggi sostenuto da una vibrante community.