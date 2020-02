Sconti PlayStation Store: i migliori giochi giapponesi per PS4

Tornano gli sconti A Tutto Giappone sul PlayStation Store, con centinaia di giochi giapponesi per PS4 in offerta a prezzo speciale solo per un periodo limitato: la sezione è incredibilmente vasta e include tra gli altri titoli come Devil May Cry V, Resident Evil 2 Remake, Monster Hunter World, Dark Souls III, Jump Force, One Piece World Seeker e tanti altri ancora. Come di consueto ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, ve li proponiamo di seguito e aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti.

Nioh Complete Edition - 14.99 euro

In attesa di Nioh 2 (in uscita a marzo in esclusiva su PS4) potrebbe essere una buona idea quella di scoprire la serie con il primo episodio, proposto in versione completa ad un prezzo davvero interessante.

La Complete Edition di Nioh include in aggiunta al gioco completo anche le tre espansioni pubblicate come parte del Season Pass (Drago del Nord, Onore Sprezzante, La Fine del Massacro) oltre a cinque armi, l'armatura Nioh e gli elmetti Kabuto del drago visitatore, Kabuto della volpe gentile e Kabuto del tanuki fortunato.



NieR Automata Game of the YoRHa Edition - 19.99 euro

Non sappiamo se tra gli annunci del progetto Platinum4 sia previsto anche un reveal legato alla serie NieR, in attesa di scoprirlo vi consigliamo in ogni caso l'acquisto di NieR Automata Game of the YoRHa Edition, l'edizione definitiva del gioco di Yoko Taro.

Il pacchetto comprende in aggiunta anche il DLC 3C3C1D119440927 e vari contenuti bonus tra cui Pod console, Pod di cartone, Pod vintage grigio, Pod vintage rosso, Grimoire Weiss, Testa di Amazarashi, Maschera macchina, tema dinamico e set di avatar.



Devil May Cry 5 - 19.99 euro

Altro gioco che non ha certo bisogno di presentazioni: il quinto episodio della serie Devil May Cry è stato pubblicato lo scorso anno, premiato immediatamente dal pubblico e dalla stampa internazionale.

Un gioco d'azione vecchia scuola che non faticherà a conquistare gli amanti del genere e tutti i fan della saga Capcom: DMC è tornato in gran forma, e si candida al trono di miglior action game della generazione. L'edizione digitale in vendita sul PlayStation Store offre anche 100.000 sfere rosse.



Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition - 29.99 euro

Nonostante Dragon Ball FighterZ sia uscito ormai due anni fa, il gioco di Arc System Works continua a restare al vertice delle preferenze degli appassionati di picchiaduro 2D e dei fan di Dragon Ball.

La Ultimate Edition propone anche numerosi contenuti extra come il FighterZ Pass (offre l'accesso a otto nuovi personaggi), il Pacchetto Musicale Anime e il Pacchetto Vocale Commentatore con nuove musiche tratte dalla serie animata e commenti extra durante gli scontri.



Kingdom Hearts All In One Edition - 32.99 euro

Tutti i giochi della serie Kingdom Hearts in un solo pacchetto! Questo ricchissimo bundle include Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 HD ReMIX, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III, ultimo episodio (in ordine temporale) della saga Square Enix.

L'unica mancanza è rappresentata dal DLC Re:Mind per KH3, uscito lo scorso mese di gennaio, il quale va acquistato separaratamente.