Sconti PlayStation Store: migliori giochi PS4 a meno di 10 euro

Continua il nostro viaggio alla ricerca dei migliori giochi PlayStation 4 in sconto per i Saldi di Primavera, con particolare focus sui giochi in vendita a meno di 10 euro l'uno. Si tratta come abbiamo ribadito più volte di una fascia di prezzo interessante che vi permetterà di acquistare giochi AAA, AA e indie di buon livello, chiaramente non recentissimi ma comunque ancora estremamente validi. Da The Order 1886 a Mass Effect Andromeda, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

The Order 1886 - 9.99 euro

Una delle prima grandi esclusive del catalogo PlayStation 4, The Order 1886 è stato un titolo capace di attirare su di se molta attenzione, ancora oggi sostenuto da una community non troppo ampia numericamente ma certamente molto fedele all'opera di Ready at Dawn.

Un TPS ricco d'azione ambientato in una Londra vittoriana che mescola sapientemente scienza e leggenda, sconfiggi i mostri mezzosangue e riporta la pace mettendo fine ad un conflitto secolare. Un gioco da (ri)scoprire in attesa del sequel più volte rumoreggiato ma mai annunciato. Almeno fino ad oggi...



Recensione The Order 1886

Battlefield 1 Revolution - 9.99 euro

Sono passati quasi quattro anni dal lancio di Battlefield 1 ma lo sparatutto DICE continua ad essere molto popolare rivaleggiando per numero di utenti attivi con il più recente Battlefield V.

La versione Revolution include il gioco originale con quattro espansioni multiplayer (They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse) e tre pacchetti contenenti oggetti estetici, armi e bonus ( pacchetto Barsone Rosso, pacchetto Lawrence d'Arabia e pacchetto Hellfighter) per vivere l'esperienza completa di Battlefield 1 Revolution.



Battlefield 1 Recensione

Limbo & Inside Bundle - 8.99 euro

I due classici di Playdead sono in vendita in un solo bundle al prezzo vantaggioso di 8.99 euro, due giochi non per tutti ma che certamente sapranno conquistare tutti coloro alla ricerca di emozioni forti e storie mature dalle tinte oscure e tematiche toccanti.

Il prezzo è riferito al costo totale di entrambi i giochi e risulta quindi particolarmente vantaggioso... difficile resistere, a questa cifra.

Dead Nation Apocalypse Edition - 5.99 euro

Housemarque (autori di Resogun e Alienation, tra gli altri) presenta Dead Nation Apocalypse Edition, versione rimasterizzata del titolo omonimo uscito su PlayStation 3 e portato su PS4 nel 2014, nei mesi successivi al lancio della console.

Nonostante siano passati sei anni dal lancio, Dead Nation Apocalypse Edition resta ancora oggi un arcade con visuale isometrica estremamente valido che vede il giocatore impegnato a fuggire da una vera e propria epidemia zombie che ha messo in ginocchio l'intero paese. Il prezzo indicato è riferito al solo gioco base e non include il DLC Road to Devastation, pubblicato in un secondo momento e in vendita separatamente.



Recensione Dead Nation Apocalypse Edition

Mass Effect Andromeda Edizione Recluta Base - 7.99 euro

Non ci troviamo di fronte al miglior Mass Effect mai realizzato ma Andromeda ha comunque diverse frecce al suo arco (a patto di essere appassionati del genere), che possono essere apprezzate ad un prezzo così contenuto.

L'edizione Recluta Base include oltre al gioco completo anche il Pacchetto Multiplayer Recluta che dona l'accesso al personaggio Soldato Turian e ad una selezione di armi, potenziamenti ed oggetti.



Recensione Mass Effect Andromeda