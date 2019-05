Sconti PlayStation Store: i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro!

Tornano gli sconti sul PlayStation Store, con l'offerta giochi a meno di 5 euro attiva fino al 15 maggio. Una fascia di prezzo decisamente interessante, nella quale troviamo non solo produzioni indipendenti e giochi minori ma anche prodotti AAA. Non ci credete? Ne abbiamo selezionati cinque, tra cui Mirror's Edge Catalyst, Dishonored La Morte dell'Esterno e The Evil Within. Come sempre, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per eventuali suggerimenti e consigli per gli acquisti.

Mirror's Edge Catalyst a 4.99 euro

Uscito nel 2016, Mirror's Edge Catalyst è stato accolto positivamente dalla critica ma è passato piuttosto inosservato al grande pubblico.

Il gioco viene ora proposto a 4.99 euro con uno sconto pari al 75% su prezzo di listino, quale miglior occasione dunque per recuperare questa emozionante avventura in prima persona? Nei panni di Faith dovrai correre e combattere per liberare la città di Glass, metropoli apparentemente all'avanguardia ma che nasconde un terribile segreto....



Leggi la recensione di Mirror's Edge Catalyst



Dishonored La Morte dell'Esterno a 4.99 euro

Nato come spin-off standalone di Dishonored II, La Morte dell'Esterno mette il giocatore nei panni di Billie Lurk, nota anche Meagan Foster, uno dei sicari più pericolosi e rispettati di Dunwall.

Billie torna in azione per portare a termine uno dei compiti più ardui della sua carriera criminale: uccidere l'Esterno, figura ritenuta responsabile della grossa crisi dell'impero. Riprendendo le meccaniche del già citato Dishonored 2, La Morte dell'Esterno propone una storia inedita e originale ambientata a Karnaca, un'avventura che saprà certamente soddisfare gli appassionati del gene



Recensione di Dishonored La Morte dell'Esterno

The Evil Within a 4.99 euro

Primo progetto di Tango Gameworks (team fondato da Shinji Mikami, papà di Resident Evil), The Evil Within è un survival horror di stampo classico che mette il giocatore nei panni del detective Sebastian Castellanos, alle prese con un mistero che ci vedrà impegnati a sopravvivere in un mondo ostile dove ansia, paura e tensione si intrecciano sapientemente.

Un'ottima occasione per scoprire questa serie, che ha visto l'uscita di un secondo episodio alla fine del 2016, in attesa del non ancora annunciato The Evil Within 3...



The Evil Within Recensione

Wolfenstein The Old Blood a 4.99 euro

Altro gioco standalone legato ad un grande franchise Besthesda: The Old Blood è il prequel di Wolfenstein The New Order, primo episodio del reboot delle avventure di B.J. Blazkowicz.

In questo capitolo, il nostro eroe dovrà fermare l'avanzata della macchina bellica nazista attraverso otto capitoli suddivisi in due storie connesse tra loro, da seguire con attenzione per capire meglio gli eventi narrati in The New Order e Wolfenstein II The New Colossus.



La recensione di Wolfenstein The Old Blood

One Piece Grand Cruise a 2.99 euro

Super prezzo per One Piece Grand Cruise, la prima esperienza in Realtà Virtuale dedicata all'omonima serie manga/anime.

Sali a bordo della nave Thousand Sunny e incontra tutti i principali personaggi della saga, unisciti a loro per affrontare epiche battaglie in mare e dai fuoco alle polveri con i cannoni di bordo! Un gioco dal concept piuttosto limitato ma certamente interessante per i fan di One Piece in possesso del visore PlayStation VR.



Recensione di One Piece Grand Cruise per PSVR