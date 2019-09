Sconti PlayStation Store: i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro

Sono appena terminati i saldi estivi sul PlayStation Store ma Sony non perde tempo e presenta subito una nuova ondata di sconti sui migliori giochi per PlayStation 4. Nello specifico vogliamo concentrare la nostra attenzione sui giochi in vendita a meno di cinque euro, una fascia di prezzo che include molte produzioni indipendenti ma anche titoli AA e AAA certamente non troppo recenti ma ancora oggi molto validi. Qualche nome? Overcooked, Darksiders Warmastered Edition, Lords of the Fallen, Broken Age e Mount & Blade Warband, solamente per citarne alcuni. Come di consueto, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Darksiders Warmastered Edition - 4.99 euro

Darksiders III è in regalo questo mese con PlayStation Plus, se volete approfondire le origini della serie potete optare per Darksiders Warmastered Edition, in vendita a soli 4,99 euro. Il primo Darksiders (uscito originariamente nel 2010) vede per protagonista Guerra, uno dei Cavalieri dell'Apocalisse, accusato di aver violato le sacre scritture e ritenuto responsabile di una guerra tra Inferno e Paradiso.

L'edizione rimasterizzata del gioco può contare su texture migliorate, qualità delle ombre più elevata, risoluzione nativa a 1080p e supporto per i 60 fps, oltre a nuovi effetti grafici e modelli poligonali più ricchi. L'edizione definitiva di Darksiders è ancora oggi un valido acquisto, a questo prezzo poi impossibile non prenderla in seria considerazione.



Overcooked - 4,99 euro

Regalato non troppi mesi fa agli abbonati PlayStation Plus, Overcooked è un divertente party game a tema culinario che mette i giocatori nei panni di uno chef (o un gruppo di chef, giocando in co-op fino a quattro giocatori) chiamato a dirigere la cucina di un ristorante.

Come prevedibile, i ritmi di lavoro sono frenetici e non c'è spazio per il minimo errore, altrimenti i clienti scapperanno a gambe levate! Un gioco pensato per dare il massimo in multiplayer e in questo senso decisamente consigliato se volete divertirvi con gli amici. La versione in vendita è quella standard, priva di DLC.



Lords of the Fallen - 4.99 euro

Lords of the Fallen è un Soulslike fantasy ispirato a Dark Souls realizzato dagli autori di The Surge e The Surge 2. Uscito nel 2014, il gioco non ha purtroppo riscosso il successo sperato ricevendo critiche parzialmente negative per lo stile scarsamente ispirato e per un gameplay non privo di difetti.

Nonostante tutto il publisher ha messo in cantiere un sequel, annunciato nel 2015 e ancora in fase di sviluppo, con numerosi studi che in questo lasso di tempo hanno provato a portare a casa risultati concreti, apparentemente senza risultati. In attesa di saperne di più riscoprire il primo Lords of the Fallen potrebbe essere una buona idea per abbracciare questa serie, a patto di essere amanti del genere.



De Blob - 4,99 euro

Nato come progetto universitario nel 2007, de Blob è diventato un gioco completo nel 2008 riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica, merito di un gameplay semplice ma intrigante e di uno stile estetico coloratissimo, che ha reso De Blob un cult per grandi e piccini.

Dopo un sequel passato inosservato (e che ha portato all'abbandono del franchise) THQ Nordic ha riproposto in temi recenti la remastered del gioco. Squadra che vince non si cambia e in questa riedizione non ci sono contenuti aggiuntivi ma solamente migliorie grafiche e tecniche. Siete pronti per colorare la città di Chroma City e cacciare via il grigio imposto dalla malvagia I.N.K.T. Corporation?



The Escapists/The Escapists The Walking Dead da 3.99 euro

The Escapists (4.99 euro) è un simulatore di evasione dal tono scanzonato e ironico, che permetterà ai giocatori di vivere le noiose giornate di un detenuto.

Talmente noiose che ben presto dovremo trovare il modo di occupare il tempo per non impazzire e le possibilità sono tante in questo senso: dallo sport alla lettura, ma con un pizzico di intraprendenza potremo anche decidere di dare vita ad un business in prigione sfruttando gli altri detenuti per guadagnare montagne di denaro. Del gioco esiste anche una versione dedicata a The Walking Dead (3.99 euro) che propone le stesse meccaniche di gameplay ambientate però nell'universo della serie ideata da Robert Kirkman.



