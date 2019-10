Sconti PlayStation Store con i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro

Come al solito, sul PlayStation Store sono attive così tante promozioni che è davvero difficile scegliere cosa comprare. Dopo avervi proposto una selezione con i migliori giochi horror in saldo da gustarsi in vista della festività di Halloween, abbiamo deciso di concentrarci sui titoli venduti a meno di 5 euro. Spulciando per bene tra le pagine del negozio digitale di Sony abbiamo così pescato cinque giochi che secondo noi meritano di entrare a far parte della vostra collezione, specialmente alla luce del prezzo irrisorio al quale vengono proposti. Come al solito, siamo ben lieti di leggere anche le vostre opinioni: potete utilizzare la sezione dei commenti in basso per fornire dei preziosi consigli alla comunità di Everyeye oppure per chiedere delucidazione sui saldi in corso, che andranno avanti fino alla fine di questo mese

Little Nightmares (4,99 euro)

Little Nightmares è puzzle-platform in cui prendono forma le paure più recondite dell'infanzia. La protagonista di questa singolare avventura, che sembra fuoriuscita dalla mente di Tim Burton, è una ragazzina di nome Six, intrappolata su un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte chiamata Le Fauci.

Al pari dei suoi illustri congeneri Limbo e Inside, anche la produzione di Tarsian Studios ci porta alla scoperta di un mondo tanto affascinante quanto disperato, tratteggiato in un canovaccio narrativo ermetico e mai esplicito. Nonostante ciò, Little Nightmares non è un prodotto derivativo, e riesce a brillare di luce propria grazie a soluzioni ludiche ben implementate e ad alcuni momenti che non esitiamo a definire memorabili. Se ancora non siete convinti, vi consigliamo di leggere la recensione di Little Nightmares del nostro Francesco Fossetti.

SOMA (4,99 euro)

SOMA, sviluppato dagli stessi autori di Amnesia, è un gioco horror fantascientifico in prima persona ambientato all'interno della struttura sottomarina di Pathos-II, situata negli abissi dell'oceano Atlantico. La crisi sembra ormai inevitabile: la radio non funziona più, le riserve di cibo stanno terminando, le macchine hanno sviluppato una coscienza terribilmente simile a quella umana.

L'orrore messo in scena da Frictional Games non è fatto di mostruosità e spaventi improvvisi, preferisce piuttosto interrogarsi su quesiti metafisici e filosofici, destabilizzando il giocatore che nel frattempo è chiamato ad interrogarsi sul significato di essere umani. Più che dal genere horror, quindi, SOMA pesca dalla science-fiction degli ultimi 30 anni, mescola narrativa classica e ambientale, e offre un'esperienza fortemente story-driven che tiene banco fino allo struggente finale. Per ulteriori informazioni, c'è la recensione di SOMA.

Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux (4,99 euro l'uno)

Avete adocchiato Metro Exodus, ma non avete ancora giocato ai primi capitoli della serie, 2033 e Last Light? Allora, prima di imbarcarvi nel viaggio a bordo della locomotiva Aurora, fareste meglio a rimediare approfittando di questi sconti. Entrambi i giochi sono nati sulla passata generazione di console, ma sono stati convertiti per PlayStation 4 in maniera magistrale.

Basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij, la serie è ambientata a Mosca dopo una guerra nucleare che ha devastato l'intero pianeta. I pochi sopravvissuti, per sfuggire alle radiazioni, si sono trasferiti nelle profondità della metro, dove hanno dato vita differenti città-stato, spesso in lotta tra loro. Il già debole equilibrio viene ulteriormente scosso dall'arrivo di una nuova minaccia (o presunta tale), i Tetri, una razza di umanoidi con capacità psichiche...



La saga Metro ha avuto il coraggio di distaccarsi dai canoni pedissequamente seguiti dagli altri FPS, spingendo su una narrazione ultra-immersiva e rinunciando al gunplay accessibile e frenetico, in favore i un altro ben più lento e pesante. Ne scaturiscono delle esperienze avvolgenti, valorizzate da un lavoro sulle ambientazioni magistrale, in cui ogni passo conta e diventa indimenticabile.

Darksiders II - Deathinitive Edition (3,99 euro)

Darksiders 2: Deathinitive Edition narra delle gesta di Morte, che dopo aver scoperto dell'ingiusta condanna inflitta dall'Arso Consiglio a suo fratello Guerra, accusato d'aver cominciato l'Apocalisse senza alcun motivo, decide di indagare per conto proprio. Da questo semplice incipit nasce uno dei miglior action/adventure degli ultimi anni, che brilla grazie ad un level design di pregevole fattura, che dà vita a dungeon sempre ispirati, vasti e contorti, e ad un sistema di combattimento articolato e appagante.

La Deathinitive Edition, oltre ad un comparto tecnico migliorato - il titolo, ricordiamo, è nato sulla passata generazione di console - include anche tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo il lancio originario, ovvero Morte Galoppa, La Tomba di Argul, La Forgia degli Abissi e Il Signore dei demoni Belial, che garantiscono almeno 30 ore di gioco aggiuntive. Un titolo consigliato non solo a chi ha lasciato la saga in sospeso dopo il primo capitolo, ma anche a tutti gli amanti degli action/adventure.



Life is Strange - Prima stagione completa (3,49 euro)

Non c'ha messo molto Life is Strange a diventare un vero e proprio cult. I motivi sono presto detti: l'avventura a episodi imbastita dai talentuosi ragazzi di Dontnod Entertainment affronta in maniera sagace e delicata tematiche profonde come l'importanza delle scelte, l'ineluttabilità del destino, il senso di inadeguatezza in età adolescenziale, il suicidio e la la sessualità, calandole in un contesto ordinario. In questo modo, permette a qualsiasi giocatore, indipendentemente dal genere e dal contesto sociale dal quale proviene, di immedesimarsi con tutto sé stesso nei panni della giovane protagonista, Max, un'aspirante fotografa che un bel giorno scopre di essere in grado di riavvolgere il tempo.

Life is Strange è andato in sconto innumerevoli volte in tutto questo tempo, e in alcuni casi è anche stato regalato, come avvenuto un paio di anni fa per gli abbonati a PlayStation Plus. Le probabilità che si trovi già nella vostra collezione, pertanto, sono piuttosto elevate, ma abbiamo ugualmente deciso di consigliarlo per invogliare tutti gli altri a comprarlo, scaricarlo e viverlo immediatamente. Bastano 3,49 euro per accedere a tutti gli episodi e vivere un'avventura indimenticabile, che ha dato vita anche a uno spin-off e un seguito.