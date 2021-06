Sconti PlayStation Store: i migliori giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro

In attesa che Sony, grandissima assente all'E3 2021, faccia la sua mossa in questa estate di grande eventi, possiamo volgere lo sguardo all'indietro e recuperare alcuni dei giochi più interessanti della generazione PS4 spendendo pochi spicci, dato che il PlayStation Store non ci lascia mai a secco di promozioni. Nel momento in cui vi scriviamo il negozio digitale di Sony offre centinaia e centinaia di titoli a prezzo scontato, così tanti da rendere estremamente ardua la scelta dei giochi sui quali investire i propri risparmi. Non temete, ci pensiamo noi! Abbiamo selezionato cinque titoli, alcuni non particolarmente noti al grande pubblico, che a nostro parere meritano tutta la vostra attenzione. Avete tempo fino al 24 giugno per approfittarne!

Matterfall (9,99 euro)

Se vi siete innamorati di Returnal per PS5 e avete voglia di scoprire gli altri lavori di Housemarque, potreste prendere in considerazione Matterfall, forse uno dei meno conosciuti dello studio finlandese. Si tratta di un bullet hell dual-stick shooter con un gameplay calibrato al millimetro, un trionfo di suoni e colori che perde un po' di smalto solamente in alcune fasi platform non rifinite come il resto della produzione.

Il canovaccio narrativo è appena abbozzato, ma in fondo non importa: come ogni produzione di Housemarque, anche questa cattura con il suo caos solo all'apparenza incontrollabile, un'orgia di luci e suoni che richiede dedizione e pazienza per essere assimilata e domata. A differenza dei suoi diretti predecessori (Alienation e Nex Machina) Matterfall si sviluppa in 2D, ma non lesina immense soddisfazioni a coloro che hanno fame di sfide e che puntano all'auto-miglioramento continuo. Leggete la recensione di Matterfall per altri dettagli.

Dragon's Crown Pro (7,49 euro)

Dragon's Crown Pro è un eccellente beat 'em up a scorrimento che richiama alla memoria mostri sacri del calibro di Golden Axe e Double Dragon. Ricco di possibilità e allo stesso tempo molto accessibile, questo piccolo gioiello di Atlus e Vanillaware non solo fa sentire gli appassionati di lunga data a casa propria, ma riesce pure a invogliare i più giovani a riscoprire un genere ormai quasi estinto, anche grazie a meccaniche RPG semplici ed efficaci e un motore grafico capace d'inscenare dei sublimi effetti di parallasse nei livelli.

Uscito per la prima volta su PS3 e PlayStation Vita nel 2013, Dragon's Crown ha reclamato tutte le attenzioni che merita con un'edizione Pro arricchita da un comparto tecnico aggiornato agli standard 4K, tutti i DLC pubblicati dopo l'uscita originaria e nuovi arrangiamenti orchestrali per ogni singola traccia della colona sonora. Beat ‘em up a scorrimento come questo sono diventati estremamente rari: leggete la nostra recensione di Dragon's Crown Pro per un quadro più completo.

Tales of Vesperia: Definitive Edition (9,99 euro)

Mancano ancora diversi mesi all'uscita di Tales of Arise, tempo che potete sfruttare per riscoprire il passato della saga di Bandai Namco, ad esempio a partire da Tales of Vesperia: Definitive Edition, attualmente in sconto a 9,99 euro. Lanciato originariamente su Xbox 360 e, solamente in Giappone, su PlayStation 3, il JRPG di Tales Studio narra la storia di tre giovani indissolubilmente legati dal destino, le cui scelte determineranno il fato del mondo intero.

Tales of Vesperia adotta la versione più classica del Linear Motion Battle System, che consente di controllare un membro singolo del party in combattimenti in tempo reale, mentre gli altri 3 personaggi agiscono sulla base di un set personalizzato di comandi gestiti dall'Intelligenza Artificiale. È possibile passare in ogni istante della battaglia da uno dei quattro personaggi a un altro, in grado di utilizzare attacchi fisici, magie, le potenti Arti Mistiche e i potenti Colpi Fatali.



La Definitive Edition di Tales of Vesperia propone una risoluzione upscalata, personaggi, eventi e costumi mai messi a disposizione al di fuori del Giappone e introduce due nuovi membri giocabili nel party: Flynn Scifo, il rivale del protagonista e suo migliore amico, e Patty Fleur, una giovane pirata alla ricerca della sua memoria perduta. Leggete la recensione di Tales of Vesperia: Definitive Edition.

SoulCalibur 6 (9,79 euro)

Ultima incarnazione della serie di picchiaduro all'arma bianca di Bandai Namco Entertainment, SoulCalibur 6 ha segnato l'inizio di una nuova era con l'introduzione di meccaniche completamente inedite, come il Taglio invertito, che permette di bloccare l'assalto dell'avversario e contrattaccare, e la Carica dell'anima, un potenziamento temporaneo in grado di ribaltare le sorti della battaglia. Il roster, oltre ad ospitare leggende di lunga data, ha anche accolto combattenti completamente nuovi come Azwel, Grøh e l'ospite d'eccezione Geralt di Rivia.

SoulCalibur 6 si distingue nel panorama dei fighting game per la cura riposta nella componente per giocatore singolo, che offre due distinte modalità di gioco. La principale, Cronache dell'Anima, reimmagina la storia originale del primo episodio arricchendola con nuove linee narrative, retroscena inediti e comparse inattese. L'altra si chiama Bilancia dell'Anima, un mix fra picchiaduro e gioco di ruolo che funge da evoluzione diretta dell'apprezzata Chronicles of the Sword del terzo capitolo. Di alto livello anche il comparto tecnico, che spinto dall'Unreal Engine 4 garantisce animazioni fluide e un framerate a 60fps. Altre informazioni le trovate nella recensione di SoulCalibur 6.

Mad Max (9,99 euro)

Non commettete l'errore di bollare Mad Max come un mero tie-in: il lavoro di Avalanche Studio è un open world post-apocalittico di tutto rispetto, più che degno dell'altisonante nome che porta. Ambientato dopo i fatti narrati nel film Fury Road, il gioco segue le vicende di un Max nuovamente costretto a separarsi dalla sua V8 Interceptor, stavolta a seguito di uno scontro con Scabrous Scrotus, uno dei figli di Immortan Joe. Sfuggito miracolosamente alla cattura, conosce lo strambo Chumbucket, un "dito nero" (un meccanico) che decide di aiutarlo nella ricerca del bolide perduto.

La trama ci mette qualche ora a decollare, ma nella roboante parte finale riesce ampiamente a riscattarsi. Prima di arrivare ai titoli di coda, in ogni caso, vi aspettano centinaia e centinaia di chilometri da macinare a bordo della Magnum Opus (degno rimpiazzo della Interceptor), combattimenti corpo a corpo in stile Batman Arkham, avamposti da ripulire e, soprattutto, scontri all'ultima lamiera a bordo dei veicoli, che rappresentano la componete meglio riuscita della produziona. Mad Max è un open world di stampo classico, ma è ugualmente in grado di garantire decine e decine di ore di divertimento, distruzione incontrollata, esplosioni e appaganti mazzate sui denti. Leggete la recensione di Mad Max.