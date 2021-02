Sconti del PlayStation Store: le migliori offerte A Tutto Giappone

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno Lunare tornano sul PlayStation Store gli sconti della serie A Tutto Giappone, dedicati ai migliori giochi sviluppati nel paese del Sol Levante. Una selezione vastissima che include per la maggior parte opere tratte da serie anime e manga (Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece, solamente per citarne alcune) e dalle più famose saghe di origine nipponica, da Metal Gear Solid a Kingdom Hearts, passando per Devil May Cry e Dark Souls. Noi abbiamo scelto cinque giochi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, senza darci un tetto massimo di spesa: di seguito la nostra selezione, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Naruto Shippuen Ultimate Ninja Storm Legacy - 13.99 euro

La serie Naruto Shippuden sviluppata da CyberConnect 2 (ora al lavoro sul videogioco di Demon Slayer in uscita quest'anno) ha riscosso un enorme successo e questo pacchetto racchiude ben quattro produzioni con le relative espansioni.

Al prezzo di 13.99 euro potete portarvi a casa un bundle che include Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, con l'aggiunta dei rispettivi DLC. Quattro giochi completi e tutti i contenuti extra a meno di 15 euro, impossibile chiedere di più. Non siete ancora convinti? Ecco qui la nostra recensione di Naruto Ultimate Ninja Storm Legacy.

Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition - 15.99 euro

Acclamato da pubblico e critica, Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro 2D sviluppato da Arc System Works (studio giapponese autore delle serie Guilty Gear e BlazBlue) e pubblicato da Bandai Namco (qui la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ).

Questa edizione propone, oltre al gioco, il FighterZ Pass 1 con otto personaggi aggiuntivi (ognuno dotato di adesivi, colorazioni alternative e avatar per la lobby) tra cui Androide 17, Broly e Zamasu, senza contare Goku e Vegeta in versione base. Il prezzo del bundle è certamente competitivo se pensate che solamente il FighterZ Pass viene venduto a 34.99 euro. L'unica pecca è l'assenza dei FighterZ Pass successivi al primo, ma a questo prezzo sarebbe assurdo pretenderli.

Kingdom Hearts All in One - 27.49 euro

In attesa di capire come si evolverà la saga di Kingdom Hearts dopo le uscite di Kingdom Hearts 3 Re:Mind e Kingdom Hearts Melody of Memories, potrebbe essere una buona idea quella di acquistare l'esperienza (quasi) completa della serie Square Enix.

Kingdom Hearts All in One include Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 in versione standard, senza il DLC Re:Mind. Degna di nota la raccolta ReMIX che contiene Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, i filmati di Kingdom Hearts 358/2 Days, Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e le cinematiche rimasterizzate di Kingdom Hearts Re:Coded. Nel frattempo, qui potrete recuperare la nostra recensione di Kingdom Hearts 3.

Dark Souls Saga - da 9.99 euro

La serie FromSoftware ha riscosso negli ultimi dieci anni un enorme successo fino a diventare un vero e proprio fenomeno di culto, rendendo popolare un genere che ha visto nel tempo la nascita di validissimi esponenti. Mai dimenticare però le proprie origini ed è per questo che vi segnaliamo le offerte su Dark Souls Remastered (11.99 euro), Dark Souls II Scholar of the First Sin (9.99 euro) e Dark Souls III (12.49 euro).

Impossibile consigliarvi uno solo tra questi titoli, e quindi lasciamo a voi l'onore e l'onere di decidere quale/i acquistare. Ci limitiamo a ricordarvi che i primi due episodi sono affiancati anche da tutti i DLC mentre Dark Souls 3 viene proposto in versione standard senza DLC: se siete interessati a questi ultimi potete acquistare la Deluxe Edition a 17.99 euro che include il gioco completo e le due espansioni The Ringed City e Ashes of Ariandel, il solo Season Pass costa invece 12,49 euro. Ecco qui la nostra recensione di Dark Souls 3.

Fist of the North Star Lost Paradise 9.99 euro

Mai, mai scorderai, l'attimo, la terrà che tremò... non dobbiamo scrivere altro per farvi commuovere, vero? Lost Paradise è l'ultimo videogioco (in ordine di tempo) di Hokuto No Ken, celebre saga manga/anime creata da Buronson e Tetsuo Hara negli anni '80 e presto entrata nell'immaginario collettivo di una intera generazione (e oltre).

Sviluppato da Studio Yakuza, Fist of the North Star è un action game con elementi RPG che riprende l'impianto ludico della saga di Yakuza trasportando il tutto nell'universo post apocalittico di Ken Il Guerriero. Il prezzo? Solamente 10 euro con il resto di un centesimo. Qui troverete la recensione di Fist of the North Star Lost Paradise.