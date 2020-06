Sconti PlayStation Store: le migliori offerte dell'estate sui giochi PS4

Non si può certo dire che il PlayStation Store non coccoli i giocatori, negli ultimi tempi il negozio digitale di Sony ha organizzato campagne di sconti su base settimanale, ognuna con un tema ben preciso: dai giochi giapponesi ai grandi classici in versione remake/remaster, adesso è il turno dei saldi di metà anno, per festeggiare l'arrivo della stagione estiva. Avete tempo fino al 9 luglio per approfittarne... non sapete come orientarvi tra le centinaia di giochi in offerta? Non disperate, ecco i nostri consigli per giocare al meglio, spendendo poco.

The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition - 14.99 euro

Probabilmente vi starete quasi stufando (o forse no?) di leggere il nome The Witcher 3 Wild Hunt nei nostri articoli dedicati ai giochi a prezzo scontato, ma è davvero difficile non consigliare nuovamente il capolavoro targato CD Projekt RED, sopratutto a questo prezzo.

Per appena 15 euro avrete accesso alla ricchissima Game of the Year Edition che include il gioco completo e tutti i contenuti scaricabili tra cui le maxi espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, normalmente vendute singolarmente a 9.99 euro e 19.99 euro... davvero un bel risparmio, non trovate?



The Witcher 3 Recensione

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition - 24.99 euro

In attesa di capire se ci sarà spazio per un terzo gioco ambientato nella Terra di Mezzo, vi consigliamo di recuperare L'Ombra della Guerra, ora in vendita con il 50% di sconto sul prezzo di listino.

Questa edizione include anche numerosi contenuti extra tra cui le espansioni storia La Desolazione di Mordor e La Lama di Galadriel e le espansioni nemesi Tribù del Massacro e Tribù dei Fuorilegge, con nuove armi, missioni, abilità, nemici e luoghi da esplorare.



Recensione La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

Red Dead Redemption 2 Special Edition - 29.74 euro

Blockbuster che non ha certo bisogno di presentazioni, il gioco Rockstar Games viene ora proposto a meno di 30 euro, prezzo valido non per l'edizione Standard bensì per la più ricca Special Edition che include tanti contenuti extra per la modalità storia.

Tra questi citiamo le missioni aggiuntive Nascondiglio e Rapina in Banca, il Purosangue Inglese Nero Pomellato, talismano e amuleto bonus, potenziamenti, denaro aggiuntivo e sconti esclusivi oltre agli abiti da Pistolero del Nuevo Paraiso e armi esclusive.



Red Dead Redemption 2 Recensione

Dishonored La Collezione Completa - 23.99 euro

In occasione del ventesimo anniversario di Arkane Studios non potevamo non proporvi questo pacchetto che include tutti i giochi della serie Dishonored con relativi DLC.

Nello specifico La Collezione Completa vi permetterà di accedere a Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2 e Dishonored La Morte dell'Esterno, tre giochi al prezzo di (quasi) uno con in più le espansioni e i contenuti scaricabili per vivere al meglio l'esperienza di una delle saghe Bethesda più acclamate dal pubblico.

Skyrim Special Edition + Fallout 4 GOTY - 31.99 euro

Restando in casa Bethesda, ecco un bundle che contiene due dei videogiochi più venduti del publisher del Maryland: The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition e Fallout 4 Game of the Year Edition.

Skyrim viene riproposto in versione tecnicamente aggiornata con tutti i DLC, così come Fallout 4 che include il gioco completo e tutte le espansioni: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World.