Sconti PlayStation Store: le migliori offerte sui giochi PS4

Continuano ancora per pochi giorni i saldi sul PlayStation Store, con tantissimi giochi per PS4 in vendita a prezzi incredibilmente contenuti. Tra i tanti (i giochi in offerta sono, letteralmente, centinaia) abbiamo selezionato cinque titoli che proposti a costi particolarmente convenienti, dando risalto come spesso accade a edizioni Limited, Complete e Deluxe, che in genere godono del miglior rapporto qualità/prezzo. Da God of War a Days Gone, di seguito trovate le nostre proposte, lo spazio commenti qui sotto resta aperto per i consigli e le segnalazioni della community.

Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition a 39.99 euro

Spider-Man non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei giochi più venduti dello scorso anno, con oltre dieci milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

L'edizione standard è in offerta a 29.99 euro ma ben più conveniente risulta la Digital Deluxe Edition che include il gioco completo e il DLC La città che non dorme mai, diviso in tre atti: La Rapina, Silver Lining e Territori Contesi, così da potersi godere l'esperienza completa di Marvel's Spider-Man.



Recensione di Marvel's Spider-Man

Days Gone Digital Deluxe Edition a 59.99 euro

Venti di euro di sconto per la Digital Deluxe Edition di Days Gone, la più recente esclusiva Sony per PlayStation 4, uscita lo scorso 26 aprile nei negozi.

Questa versione include, oltre ovviamente al gioco completo, artbook e colonna sonora in formato digitale, tre skin Moto Randagio, accesso anticipato all'abilità Chiave Inglese e un tema dinamico. Per gli appassionati del genere, un titolo da acquistare senza troppi timori...



Recensione di Days Gone per PS4

Need for Speed Ultimate Bundle a 24.99 euro

Electronic Arts ha annunciato l'arrivo di un nuovo Need for Speed entro fine anno ma se non volete aspettare potete acquistare questo Ultimate Bundle che include Need for Speed Rivals Complete Edition, Need for Speed Deluxe Edition e Need for Speed Payback Deluxe Edition, con relativi DLC ed espansioni.

Il pacchetto ha un prezzo di 24.99 euro anzichè 99.99 euro, con un risparmio pari al 75% sul prezzo di listino.

Dark Souls III Deluxe Edition a 17.99 euro

Bastano poco meno di 20 euro (anzichè 69.99 euro) per acquistare l'edizione completa di Dark Souls III, ultimo episodio della serie targata FromSoftware.

Questa Deluxe Edition include anche il Season Pass che offre l'accesso ai due DLC Ashes of Ariandel e The Ringed City, così da poter avere l'esperienza completa secondo la visione di Hidetaka Miyazaki. Sicuramente un buon passatempo in attesa di mettere le mani sull'appena annunciato The Elden Ring, nuovo progetto dello studio giapponese.



Recensione di Dark Souls III

Fallout 4 Game of the Year Edition a 19.99 euro

Per Fallout 5 dovremo probabilmente attendere ancora a lungo, nell'attesa però potete recuperare Fallout 4 in versione completa.

La G.O.T.Y. Edition del gioco Bethesda include infatti anche ben sei DLC: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World. Il prezzo? 19.99 euro, una cifra davvero contenuta considerando la grande quantità di contenuti presenti nel pacchetto.



La recensione di Fallout 4