Sconti PlayStation Store: saldi Mega Marzo sui migliori giochi PS4

Il PlayStation Store festeggia l'arrivo della primavera con gli sconti della serie Mega Marzo oltre 200 giochi PS4 in offerta tra grandi titoli AAA, produzioni AA, giochi indipendenti, esperienze VR, season pass, espansioni e DLC. Una vasta scelta per tutte le tasche con prezzi ridotti fino al 65%: una buona occasione dunque per fare acquisti in questo periodo di quarantena forzata a causa dell'epidemia di Coronavirus. Come di consueto abbiamo selezionato cinque giochi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, ve li segnaliamo di seguito e aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti.

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 24.99 euro

In attesa di Resident Evil 3 Remake potrebbe essere una buona idea quella di acquistare il secondo episodio della serie horror di Capcom, se ancora dovesse mancare nella vostra collezione. La versione deluxe include in aggiunta un pacchetto DLC con le skin Sceriffo di Arklay e Noir per Leon, i costumi Militare, Noir e Elza Walker per Claire, l'arma Samurai Edge e la colonna sonora in versione originale.

Sul PlayStation Store sono inoltre disponibili gratis per tutti le skin classiche 1998 per fare un tuffo nel passato fino all'epoca (ormai lontana) della prima PlayStation.



Assassin's Creed Origins -14.99 euro

Bastano appena quindici euro per comprare Assassin's Creed Origins, il primo episodio del nuovo corso della serie Ubisoft che va presumibilmente a comporre una trilogia insieme ad Assassin Creed Odyssey e al prossimo capitolo della serie (non ancora annunciato).

Ambientato nell'Antico Egitto, Origins introduce nuove meccaniche di gameplay in stile RPG come la progressione del personaggio ed un combat system profondamente modificato rispetto ai precedenti giochi di AC. A questo prezzo, difficile non consigliarne l'acquisto.



The Witcher 3 Wild Hunt - 8.99 euro

Impossibile sperare di spendere meno di questo prezzo per acquistare The Witcher 3: se stavate aspettando uno sconto per tuffarvi nel mondo di Wild Hunt, adesso non avete più scuse.

L'edizione proposta in offerta è quella standard priva delle due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, in ogni caso non preoccupatevi perché anche in versione "base" The Witcher 3 Wild Hunt saprà intrattenervi per decine (se non centinaia) di ore grazia una storia avvincente, personaggi carismatici e tantissime attività secondarie da portare a termine.



Street Fighter 30th Anniversary Collection - 14.99 euro

La raccolta definitiva per i fan di Street Fighter!

Questa ricchissima collection propone le versioni arcade di Street Fighter, Street Fighter II The World Warrior, Street Fighter II Champion Edition, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting , Super Street Fighter II The New Challengers, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams , Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III New Generation , Street Fighter III 2nd Impact Giant Attack e Street Fighter III 3rd Strike Fight for the Future. Gli amanti dei picchiaduro 1v1 avranno di che divertirsi per mesi.



Bloodstained Ritual of the Night - 25.99 euro

Bloodstained Ritual of the Night è l'erede spirituale di Castlevania, diretto da Koji Igarashi, papà della celebre serie Konami. Un action platform a scorrimento laterale a tinte gotiche ambientato nell'Inghilterra del 19esimo secolo: l'obiettivo del giocatore è quello di salvare l'umanità e sconfiggere l'evocatore Gebel vestendo i panni dell'affascinante Miriam.

La versione in offerta è quella standard priva di contenuti extra: sul PlayStation Store è in vendita a 6.49 euro il DLC Iga's Back Pack che include l'arma Swordwhip e un potentissimo boss da affrontare... Koji Igarashi!



