Sconti PlayStation Vintage: cinque giochi retrò in offerta da non perdere

A tutti noi videogiocatori piace, di tanto in tanto, farci cullare dalla nostalgia. Ci bastano pochi stralci di gameplay, o anche solo qualche nota del tema musicale del nostro gioco preferito, per farci viaggiare a ruota libera sul viale dei ricordi. Sony lo sa molto bene, ed ha lanciato la nuova promozione PlayStation Vintage sul PS Store dedicata a tutti quei titoli usciti a cavallo tra gli anni '90 e 2000 che in tempi recenti sono stati rimessi a nuovo e ri-pubblicati sulle piattaforme dell'attuale generazione. Ce n'è davvero per tutti, dalle eccellenti Trilogy dedicate a Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, ai titoli della serie Grand Theft Auto, passando per Max Payne, Red Dead Revolver, Shenmue I & 2, Castlevania Symphony of the Night & Rondo of Blood, Psychonauts, Ape Escape e molti altri, tutti proposti a prezzi scontati e, in alcuni casi, davvero stracciati.



Un'ottima occasione non solo per i giocatori più attempati, che possono fare un viaggio indietro nel tempo spendendo relativamente poco, ma anche per i più giovani, che hanno così l'occasione di scoprire per la prima volta delle perle del passato, senza le quali il medium videoludico non sarebbe stato affatto come lo conosciamo. Gli sconti, come al solito, sono numerosi, pertanto abbiamo deciso di venire in vostro soccorso selezionando cinque prodotti che, grazie al loro valore storico e all'ottimo lavoro di rimasterizzazione, non possono assolutamente mancare nella vostra collezione. Prima di procedere alla rassegna, segnaliamo che gli sconti PlayStation Vintage saranno attivi fino alle ore 01:59 del 4 aprile. Se nella lista manca un gioco che ritenete valido, non esitate utilizzare la sezione dei commenti per segnalarlo al resto della nostra community!

Spyro Reignited Trilogy

La nostra carrellata non può che cominciare con uno dei migliori remake di sempre, ovvero la collection dedicata al draghetto viola di Insomniac Games (maggiori dettagli nella recensione di Spyro Reignited Trilogy), che è riuscito nell'impresa di riportare in auge uno dei personaggi simbolo della generazione cresciuta negli anni '90 a pane e PlayStation. I ragazzi di Toys for Bob si sono rivelati incredibilmente abili nel preservare l'anima dei tre capitoli della trilogia originale sviluppati da Insomniac Games, e al tempo stesso ammodernarli dal punto di vista artistico, spesso distaccandosi con coraggio dalla visione originale.

Le tre avventure hanno superato indenni la prova del tempo, e i giocatori di lunga data potrebbero persino ritrovarsi a vivere un viaggio più bello di quello che conservavano nei loro ricordi. Ritroveranno vecchi amici, Elora e Hunter su tutti, e potranno approfondire la conoscenza dei numerosi draghi che popolano le favolose ambientazioni. Quelli del primo capitolo, infatti, hanno dei nuovi tratti estetici e personalità uniche tutte da scoprire.



L'aggiunta di un'opzione per il viaggio rapido nel menu ha velocizzato enormemente gli spostamenti, mentre il nuovo doppiaggio italiano ha corretto la pronuncia del nome del protagonista, sostituendo l'iconico "Spiro" con il più consono "Spairo" (i più nostalgici, probabilmente, saranno dispiaciuti). Grazie agli sconti PlayStation Vintage, potete staccare il biglietto al prezzo promozionale di 29,99 euro.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Le lodi riservate a Spyro Reignited Trilogy possono essere tessute senza alcuna remora anche per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. D'altronde, il successo di quest'ultimo si è rivelato determinante per spingere Activision ad effettuare la medesima operazione con i giochi del draghetto viola. Crash, probabilmente, è un personaggio ancora più celebre di Spyro, e il lavoro svolto da Vicarious Visions sui tre capitoli originali partoriti da Naughty Dog si è rivelato senza dubbio all'altezza della fama del personaggio.

Il restauro tecnico rasenta la perfezione: ad una prima occhiata non sembra affatto di trovarsi dinanzi ai remake di giochi usciti oltre vent'anni fa. I modelli dei personaggi, dei nemici e dei comprimari non sono mai stati così belli, mentre lo stupendo lavoro svolto sui mondi manderà in visibilio i fan di lunga data e non. I più giovani dovranno tuttavia scendere a patti con una giocabilità figlia d'altri tempi, che richiede tanta pazienza e pianificazione. Se le sfide non vi fanno paura, potete acquistare Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a soli 21,99 euro.

Shenmue I & 2

Lo diciamo fin da subito: Shenmue I & IInon hanno resistito molto bene al passare degli anni. Molte delle sue trovate sono state superate, altre potrebbero risultare ostiche, eppure i due titoli di Yu Suzuki conservano un valore inestimabile. Shenmue ha segnato indelebilmente la generazione dei videogiocatori di fine millennio, gettando le basi e stabilendo i dettami fondamentali di una filosofia, quella degli open world, che ricopre un ruolo predominante nell'attuale panorama videoludico.

Le ambientazioni nelle quali si muove il protagonista Ryo Hazuki sono incredibilmente vive e ricche di dettagli, pregne di una magia sopravvissuta all'inesorabile avanzare del tempo, nonostante la conta poligonale oggi risibile. Shenmue fa dell'immersione la sua carta vincente, e rappresenta un vero e proprio sogno per ogni turista virtuale che si rispetti.



Le due riedizioni sono di buona qualità e perfettamente funzionali allo scopo, ovvero quello di riproporre due pezzi della storia videoludica alle generazioni attuali. Chiunque non abbia avuto modo di giocarli dovrebbe assolutamente rimediare, specialmente ora che il pacchetto viene proposto al prezzo scontato di 19,99 euro. Avete ben cinque mesi di tempo per goderveli: l'atteso Shenmue 3, curato in prima persona da Yu Suzuki, vedrà la luce il 27 agosto.

Psychonauts

Tanto sottovalutato quanto brillante, il platform creato da Tim Schafer e dai ragazzi di Double Fine Productions è un concentrato di idee folli e al tempo stesso brillanti. Le vicende di Psychonauts si svolgono nel Whispering Rock Psychic Summer Camp, un centro d'addestramento segreto per Psiconauti camuffato da campo estivo per ragazzi. Gli Psiconauti sono degli agenti sensitivi altamente addestrati, capaci di penetrare nella mente altrui. Il protagonista, il giovane Razputin, vuole diventare uno di loro e ben presto trova l'occasione giusta per dimostrare tutto il suo valore. C'è una cospirazione in atto al campo: un losco figuro ha rapito i suoi compagni e si sta appropriando dei loro cervelli!

Raz ha a disposizione numerosi poteri psichici, tra i quali la Telecinesi e la Levitazione, ed è in grado di entrare nella mente delle altre persone, frugare nel loro inconscio e rivivere i loro ricordi. Di fatto, ogni cervello rappresenta un livello unico, trovata che consente a Psychonauts di reinventarsi continuamente, mettendo il giocatore dinanzi a situazioni sempre differenti e mai banali.



Ingiustamente bistrattato all'epoca della sua uscita, negli anni è stato ri-pubblicato più volte su numerose piattaforme, PS4 inclusa. Grazie alla promozione PlayStation Vintage potete prepararvi al meglio all'uscita del secondo capitolo della serie, previsto entro quest'anno, facendolo vostro ad appena 4,49 euro. Attenzione però, non sono presenti i sottotitoli in italiano!

Sonic Mania

Durante la sua storia quasi trentennale, Sonic ha provato a reinventarsi più e più volte, senza tuttavia mai raggiungere i fasti dei primi capitoli della serie. Alla fine, SEGA ha capito che l'unico modo per rilanciare la saga era quello di tornare alle sue radici, affidandola alle sapienti mani di coloro che hanno dimostrato amore incondizionato per il personaggio.

Il team capitanato da Christian "Taxman" Whitehead, sviluppatore che ha concentrato gran parte dei suoi sforzi per riportare in auge i vecchi titoli del porcospino blu, ha tirato fuori dal cilindro Sonic Mania, un vero e proprio atto d'amore nei confronti di una delle colonne portanti dell'intero panorama videoludico. Sonic Mania non è un remake, bensì un capitolo 2D completamente nuovo, che va ad inserirsi cronologicamente dopo gli eventi narrati in Sonic & Knuckles del 1994. I ragazzi di Headcannon sono stati abili nell'arricchire la formula originale con alcuni accorgimenti atti a renderla il più attuale possibile, senza stravolgerla minimamente.



Il risultato è un titolo dalla giocabilità pressoché perfetta e dal level design sopraffino, il Sonic che tutti i fan attendevano da oltre vent'anni. Se amate i platform old-style e siete cresciuti in compagnia del porcospino, non fatevi sfuggire Sonic Mania ora che è in sconto a 14,99 euro.