Sconti PlayStation VR: 5 giochi in Realtà Virtuale da non perdere

Gli sconti invernali del PlayStation Store non si limitano ovviamente ai soli giochi PS4 ma coinvolgono anche le esperienza in Realtà Virtuale per PlayStation VR. I giochi PSVR in offerta non sono effettivamente tantissimi ma tra questi ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per il buon rapporto qualità/prezzo. Da Resident Evil 7 Biohazard a Wolfenstein Cyberpilot, passando per L.A. Noire The VR Case Files, ecco la nostra selezione. Come di consueto aspettiamo i vostri suggerimenti ed i consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Arizona Sunshine - 13.59 euro

Quando la VR incontra gli zombie nasce Arizona Sunshine, uno sparatutto che vi vedrà impegnati a respingere ondate di non morti in uno scenario post apocalittico nei territori desolati del Sud Ovest degli Stati Uniti.

Il gioco propone una campagna divisa in brevi atti pensati per essere affrontati anche in sessioni di gioco veloci, inoltre è disponibile anche una modalità Esplorazione Libera per avventurarsi nelle lande di Arizona Sunshine senza nemici ad attendervi. L'edizione in offerta è quella standard priva dei due DLC The Damned e Dead Man, in vendita rispettivamente a 4,99 e 2,49 euro.

Resident Evil 7 Biohazard - 14.99 euro

Impossibile non pensare alle migliori esperienze per PlayStation VR senza citare Resident Evil 7 Biohazard, uno degli horror più acclamati degli ultimi anni, sia in versione "liscia" che in edizione VR.

Resident Evil 7 porta la serie Capcom verso nuovi orizzonti proponendo un'avventura in prima persona altamente coinvolgente grazie ad una trama ricca di colpi di scena ed ambientazioni da brividi. Come nel caso di Arizona Sunshine, anche in questa edizione non sono inclusi DLC e contenuti extra, i possessori del gioco possono comunque scaricare gratis Nessun Eroe, mini espansione con protagonista Chris Redfield.

Wolfenstein Cyberpilot - 9.99 euro

Bethesda e MachineGames hanno espanso la scorsa estate l'universo di Wolfenstein con due nuovi giochi: Wolfenstein Youngblood incentrato sulla Co-Op e Wolfenstein Cyberpilot, curioso esperimento VR che mette il giocatore al comando di macchine da guerra armate di tutto punto.

Obiettivo: distruggere tutto quello che si para sulla tua strada, dando vita ad una spirale di morte e distruzione in perfetto stile Wolfenstein. Diventa un cyberpilota con questa originale esperienza in Realtà Virtuale, ora disponibile su PlayStation Store a prezzo scontato.

Déraciné - 9.99 euro

Dagli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro arriva Dèracinè, il primo gioco VR targato FromSoftware, disponibile in esclusiva sul visore Sony.

Una storia oscura e malinconica, ambienti da esplorare, puzzle ed enigmi da risolvere, sono questi gli ingredienti alla base del gioco, un titolo non perfetto ma che certamente conquisterà tutti gli appassionati del genere.

L.A. Noire The VR Case Files - 19.99 euro

L.A. Noire è tornato nel 2017 sui nostri schermi in edizione rimasterizzata con l'aggiunta della versione in Realtà Virtuale che include una selezione dei migliori casi del gioco da risolvere puntando tutto sull'immersività del supporto VR.

L.A. Noire The VR Case Files viene ora proposto al prezzo scontato di 19.99 euro, se state cercando un gioco diverso dal classico sparatutto su binari (genere piuttosto popolare su questo tipo di dispositivi) sicuramente è un acquisto consigliato. Per molti ma non per tutti.