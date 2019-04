Sconti di Primavera: 5 esclusive PS4 in offerta sul PlayStation Store

Sono iniziati da qualche giorno i Saldi di Primavera sul PlayStation Store, con centinaia di giochi in offerta a prezzo ridotto, solamente fino al primo maggio. Tra i tanti titoli in promozione, abbiamo selezionato cinque esclusive PS4 assolutamente imperdibili. Qualche nome? Bloodborne Game of the Year Edition e The Last of Us Remastered. Di seguito trovate la nostra selezione, ricordatevi che lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento e consiglio per gli acquisti.

The Last of Us Remastered a 14.99 euro

In attesa di The Last of Us 2 (che alcuni rumor vorrebbero in arrivo il prossimo autunno) perchè non approfittare degli Sconti di Primavera per recuperare il primo episodio della serie Naughty Dog?

The Last of Us Remastered è ora in vendita a 14.99 euro, questa (ri)edizione per PlayStation 4 include l'espansione Left Behind incentrato sul passato di Ellie, una serie di nuove mappe multiplayer e un livello di difficoltà extra per la campagna, oltre al commento ed al making con il cast e il direttore artistico.

Bloodborne Game of the Year Edition a 19.99 euro

FromSoftware è tornata recentemente sui nostri schermi con Sekiro Shadows Die Twice e si mormora che lo studio capitanato da Hidetaka Miyazaki sia al lavoro su un nuovo gioco realizzato insieme allo scrittore George R.R. Martin (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco), inoltre molti rumor vorrebbero la presentazione di Bloodborne 2 in programma nel corso del 2019.

Per il momento si tratta solamente di voci, l'unica certezza è che la ricca Game of the Year Edition di Bloodborne è in vendita al prezzo scontato di 19,99 euro. Oltre al gioco completo, questa edizione include anche il DLC The Old Hunters, unica espansione pubblicata per Bloodborne, permettendo così di vivere l'esperienza completa ad un costo decisamente contenuto.

Uncharted The Nathan Drake Collection a 14.99 euro

Le avventure di Nathan Drake sono davvero giunte al termine con Uncharted 4 Fine di un Ladro? Per il momento l'avventuriero di Naughty Dog sembra essersi preso una pausa ma fortunatamente possiamo rivivere l'epopea di Nathan in qualsiasi momento grazie alla Uncharted Collection.

Questa raccolta che include ben tre giochi: Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake, tutti proposti in versione esclusivamente single player, senza quindi le modalità multigiocatore presenti in Uncharted 2 e 3.

Horizon Zero Dawn Complete Edition a 29.99 euro

L'avventura di Aloy è uno dei giochi più venduti degli ultimi anni con oltre dieci milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal marzo 2017 ad oggi.

Un sequel è certamente possibile (magari come gioco di lancio di PlayStation 5?) ma Guerrilla Games non si è mai sbottonata a riguardo... aspettando che queste voci trovino conferma possiamo ingannare il tempo recuperando Horizon Zero Dawn Complete Edition, pacchetto che include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds, che presenta una nuova mini campagna ambientata tra i ghiacci. Nota: gli abbonati PlayStation Plus avranno diritto ad un ulteriore sconto del 5% in fase di acquisto.

Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 29.99 euro

Ultimo titolo della "Trilogia PlayStation" di Quantic Dream (che include anche Heavy Rain e Beyond Due Anime) Detroit Become Human è un'avventura scritta da David Cage che porta il giocatore nel 2038, in una Detroit futuristica dove androidi dalle sembianze umane hanno sostituito totalmente l'uomo come forza lavoro. Tutto bene dunque? Non proprio, perchè ad un certo punto alcuni androidi inizieranno a ribellarsi...

La Digital Deluxe Edition include il gioco, la colonna sonora in formato digitale, artbook digitale, avatar e due temi per il PSN, oltre ad una copia di Heavy Rain Remastered per PlayStation 4. Anche in questo caso, gli abbonati PlayStation Plus avranno diritto ad uno sconto aggiuntivo del 5%, che abbassa ulteriormente il prezzo finale di questa affascinante produzione targata Quantic Dream.