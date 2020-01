Sconti PS4: 5 giochi a 10 euro sul PlayStation Store

Tornano gli sconti sul PlayStation Store con una nuova ondata di giochi PlayStation 4 in offerta a prezzo ridotto fino al 5 febbraio. Per l'occasione abbiamo selezionato cinque prodotti in vendita a 9.99 euro, fascia che permette di acquistare prodotti tripla A di buona fattura, anche se non recentissimi. Da Dragon Ball Xenoverse a Bloodborne, ecco i nostri consigli per gli acquisti: non mancate di farci sapere nello spazio dedicato ai commenti quali altri sconti reputate meritevoli di attenzione.

Dragon Ball Xenoverse Time Travel Edition - 9.99 euro

Con Dragon Ball Z Kakarot appena arrivato nei negozi, non potevamo non consigliarvi anche Dragon Ball Xenoverse, primo episodio di quella che è ormai una vera e propria sotto saga di cui attendiamo con ansia il terzo capitolo (non ancora annunciato).

La Time Travel Edition include il gioco completo e il Season Pass con personaggi extra, episodi e missioni aggiuntive, livelli, abilità, costumi e accessori disponibili normalmente come DLC a pagamento. Indubbiamente una buona occasione per vivere l'esperienza completa di DB Xenoverse ad un prezzo interessante.

Resident Evil Deluxe Origins Bundle - 9.99 euro

Un viaggio alle origini del male con questo pacchetto che contiene le riedizioni HD di Resident Evil e Resident Evil Zero.

Oltre ai due giochi completi il bundle propone anche tutti i costumi alternativi per RE0, per un totale di otto diversi outfit extra per i personaggi, senza dimenticare l'aggiunta della modalità Wesker e possibilità di scegliere tra il sistema di controllo classico e quello moderno. Acquisto sicuramente consigliato ai fan della serie Capcom e a tutti coloro che si sono avvicinati alla saga solo in tempi recenti.

Dragon Age Inquisition Edizione Deluxe - 9.99 euro

La Digital Deluxe Edition di Dragon Age Inquisition offre numerosi contenuti aggiuntivi per il gioco BioWare, tra cui i DLC Trono di Skyhold, Halla Rosso e Unicorno della Palude, bauli per la modalità multiplayer, il set Fiamme dell'Inquisizione (con armatura, cavalcatura corazzata e armi) e la colonna sonora in formato digitale.

Per quanto non recentissimo, Inquisition potrebbe risultare un gustoso antipasto in attesa di Dragon Age IV, annunciato ai Game Awards 2019 e probabilmente atteso su console Next-Gen tra il 2021 e 2022.

Fallout 4 - 9.99 euro

Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, Fallout 4 è uno dei titoli più venduti degli ultimi anni con oltre tredici milioni di copie distribuite e una accoglienza abbastanza calorosa da parte della critica.

A questo prezzo si tratta di un gioco irrinunciabile: l'unico difetto è la mancanza di bonus e contenuti extra, dal momento che l'edizione in vendita sul PlayStation Store appartiene alla collana PlayStation Hits e include solamente il gioco completo. Ma ad una simile cifra è difficile chiedere di più.

Bloodborne - 9.99 euro

Il gioco FromSoftware è diventato ormai un classico del catalogo PlayStation 4 e, se ancora non vi siete fatti conquistare dal fascino di Bloodborne, il prezzo a cui viene venduto lo rende semplicemente irresistibile.

Così come Fallout 4, anche in questo caso l'unico appunto è relativo alla mancanza di extra: infatti, l'edizione PlayStation Hits presenta soltanto il gioco senza la straordinaria espansioneThe Old Hunters, comunque in vendita separatamente ad un costo estremamente contenuto.