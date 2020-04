Sconti Giochi PS4: cinque esclusive da non perdere

Proseguono i ricchissimi saldi di Primavera sul PlayStation Store, che ci terranno compagnia per tutto il mese di aprile. I giochi in offerta per PS4 sono centinaia e scegliere cosa acquistare non è affatto semplice. Per questo motivo, abbiamo pensato di venire in vostro soccorso consigliandovi una serie di prodotti che, secondo il nostro parere, non dovrebbero assolutamente mancare nella vostra collezione digitale. In queste sede ci concentriamo sulle esclusive a marchio PlayStation: Sony può contare su un parco titoli proprietario incredibilmente solido, e grazie ai Saldi di Primavera è possibile mettere le mani su alcuni dei migliori esponenti della casa giapponese spendendo davvero poco.

Days Gone (29,99 euro)

Cominciamo con quella che rappresenta l'esclusiva più recente del lotto, che a meno di un anno di distanza dall'uscita può essere acquistata a 29,99 euro con un ulteriore 10% di sconto riservato agli abbonati PlayStation Plus. Days Gone è tranquillamente annoverabile tra i migliori esempi di "open world narrativi", grazie a meccaniche di gioco solide e a una trama sorprendentemente sfaccettata.

Il protagonista, Deacon St. John, è chiamato a sopravvivere in un Oregon post-apocalittico invaso dai Furiosi, esseri umani e animali mutati a causa di un'infezione virale. Sfuggire ad un'orda composta da centinaia di infetti assetati di sangue è una delle esperienze più incredibili che possiate vivere su PlayStation 4. Scoprite cosa ne pensa Giuseppe Arace nella sua recensione di Days Gone.

Horizon Zero Dawn Complete Editon (12,99 euro)

Una delle migliori esclusive di casa PlayStation nell'edizione più completa possibile ad un prezzo davvero basso. C'è davvero bisogno di aggiungere altro? A soli 12,99 euro, oltre ad Horizon Zero Dawn, potete fare vostra anche l'ottima espansione The Frozen Wilds, che offre diverse ore aggiuntive - e di qualità - ad un'esperienza di gioco già monumentale.

Horizon Zero Dawn è ambientato in un futuro lontano molto diverso da quello che siamo abituati ad immaginare. L'umanità, sull'orlo dell'estinzione, è regredita in primitive società tribali, mentre il mondo è caduto nelle mani di bestie meccaniche, alcune piccole e pacifiche, altre possenti e brutali. Aloy è una ragazza speciale, e mentre la guiderete alla ricerca di risposte sulla sua vera natura, avrete modo di esplorare un open world mozzafiato e mastodontico, valorizzato da meccaniche action RPG solide e stimolanti. Maggiori dettagli nella recensione di Horizon Zero Dawn.

Bloodborne GOTY (14,99 euro)

Cinque anni e non sentirli minimamente. Bloodborne può senz'altro essere annoverato tra i migliori lavori di sempre di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, forte di meccaniche di gioco che rasentano la perfezione e una direzione artistica oscura, deviata e magnetica.

Bloodborne imbastisce una mitologia affascinante e sfuggente allo stesso tempo, che ancora una volta viene sussurrata piuttosto che raccontata. In ogni caso, si distingue dagli altri souls per un sistema di combattimento più rapido, che fa a meno degli scudi e punta tutto sulla velocità d'esecuzione di attacchi e schivate, senza lesinare sulla difficoltà, sempre ai massimi livelli. Ne saprete di più leggendo la recensione di Bloodborne. Specifichiamo inoltre che nell'edizione GOTY proposta in sconto è inclusa anche l'eccellente espansione The Old Hunters, imperdibile quanto l'esperienza base.

Ratchet & Clank (9,99 euro)

Concepito e sviluppato in pochissimo tempo da Insomniac Games per accompagnare l'esordio cinematografico del dinamico duo, Ratchet & Clank è un platform di pregevole fattura, che ispirandosi al primo indimenticabile capitolo della saga racconta le origini dei due personaggi aggiungendo nuovi elementi narrativi e qualche sezione mai vista prima.

Ratchet & Clank ci ha permesso di riscoprire i platform 3D vecchia maniera, come non se ne facevano più da molto tempo. È un titolo pregno di segreti, armi e trovate brillanti, e sorretto da un comparto tecnico estremamente curato che riesce a rivitalizzare l'immaginario di un'intera saga. Ne ha parlato in maniera estensiva Francesco Fossetti nella sua recensione di Ratchet & Clank.

The Last of Us Remastered (9,99 euro)

The Last of Us Parte 2, purtroppo, è stato rinviato nuovamente, stavolta a causa delle difficoltà distributive provocate dalla pandemia di Coronavirus. Difficile consolare i fan che attendono da anni il ritorno di Ellie e Joel, ma in questo modo coloro che, per un motivo o per l'altro, non hanno mai vissuto la loro prima Odissea, hanno più tempo per recuperare. Adesso che The Last of Us Remastered è in sconto a soli 9,99 euro non hanno più scuse.

Il capolavoro di Naughty Dog narra di una pandemia che ha gettato l'umanità sull'orlo del collasso. Vent'anni dopo l'Outbreak Day, Joel, un uomo straziato da una perdita insanabile, è chiamato a scortare Ellie, una ragazzina estremamente speciale, dall'altro lato degli Stati Uniti d'America. Quello che ne scaturisce è un viaggio indimenticabile che si conclude con un finale che, per la sua potenza emotiva, è entrato di diritto nella storia dei videogiochi. Leggete la recensione di The Last of Us Remastered per scoprire perché non dovreste assolutamente lasciarvelo scappare.