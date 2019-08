Sconti PS4: cinque giochi a meno di 10 euro da comprare con i Saldi Estivi

Continuano i Saldi Estivi sul PlayStation Store, con tantissimi giochi per PlayStation 4 in offerta a prezzo speciale. Sono centinaia i titoli in promozione: per aiutarvi nella selezione, ne abbiamo scelti cinque in vendita a meno di dieci euro l'uno, ossia un prezzo alla portata di tutte le tasche. Difficile, a queste cifre, aspettarsi edizioni complete e Game of the Year Edition, ma non mancano comunque veri e propri affari che vi permetteranno di portarvi a casa giochi PS4 a sconto per pochi euro. Da Far Cry 4 a Battlefield 1 Revolution, di seguito vi proponiamo i nostri suggerimenti, ed ovviamente aspettiamo i vostri consigli nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - 9.99 euro

Il quarto capitolo della serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm è scontato del 50% e può essere acquistato a soli 9,99 euro.

Sebbene non sia un titolo recentissimo (il lancio risale a inizio 2016) Naruto Ultimate Ninja Storm 4 resta uno dei picchiaduro più acclamati tra quelli dedicati alla celebre serie manga/anime, altamente consigliato quindi soprattutto per gli appassionati della saga. L'unica pecca consiste nella mancanza dell'espansione Road to Boruto dedicata al figlio di Naruto: questa edizione difatti non include DLC o altri contenuti extra oltre al gioco base.



Recensione Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Mirror's Edge Catalyst - 7.99 euro

Acclamato dalla critica ma commercialmente poco fortunato, Mirror's Edge Catalyst può essere acquistato ora a soli 7,99 euro. Vestendo i panni di Faith saremo chiamati a combattere per liberare Glass, metropoli apparentemente elegante e supportata dalla tecnologia più avanzata, eppure minacciata da un oscuro segreto.

Mirror's Edge Catalyst migliora tutti gli aspetti del predecessore, proponendo un gameplay ancora più ricco ed un comparto estetico di primissimo piano, capace di catturare l'attenzione fin dalle prime partite.



Recensione Mirror's Edge Catalyst

Battlefield 1 Revolution - 9.99 euro

Anche in questo caso parliamo di un titolo non troppo recente ma che può contare su una community ancora particolarmente attiva: Battlefield 1 è in vendita nell'edizione Revolution con tutti i DLC e tre contenuti extra ad un prezzo stracciato.

Non vi sembra forse un buon motivo per procedere con l'acquisto? Battlefield 1 Revolution include il gioco completo, le espansioni They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides, Apocalypse ed i pacchetti Barone Rosso, Lawrence d'Arabia e Hellfighter. Impossibile chiedere di più, a questo prezzo.



Recensione Battlefield 1

Far Cry 4 - 9.99 euro

Far Cry 5 è stato uno dei più grandi successi del 2018, l'ultimo episodio della serie Ubisoft però non è ancora in vendita a prezzo budget, a differenza del più datato Far Cry 4, il cui lancio risale alla fine del 2014.

Ambientato nella regione del Kyrat (tra le vette dell'Himalaya) il gioco ci mette nei panni di Ajay Ghale, che si ritroverà suo malgrado costretto a mettere fine al regime di Pagan Min, uno dei "villain" più cattivi e pieni di stile della storia dei videogiochi.



Recensione Far Cry 4

Ultimate Marvel vs Capcom 3 - 7.99 euro

Versione espansa di Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds, la terza incarnazione della serie presenta un roster che include 36 lottatori del gioco originale e 11 inediti.

Tra i personaggi a disposizione troviamo Captain America, Deadpool, Hulk, Akuma, Iron Man, Magneto, Felicia, She-Hulk, Jill Valentine di Resident Evil, Chun-Li, Tron Bonne, Wolverine, Taskmaster, Thor, Ryu, Dottor Strange, Strider Hiryu, Vergil, Frank West, Phoenix Wright, Occhio di Falco e Rocket Raccoon, solamente per citarne alcuni. Pur non essendo un picchiaduro perfetto, a questo prezzo MvC3 Ultimate farà sicuramente la felicità dei fan dei mondi Marvel e Capcom.



Recensione Ultimate Marvel vs Capcom 3