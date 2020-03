Sconti PS4: giochi a meno di 20 euro, consigli per gli acquisti

Dopo avervi segnalato i migliori giochi PS4 a meno di 10 euro adesso è il momento di andare alla scoperta dei giochi in promozione a meno di 20 euro, fascia di prezzo magari non troppo economica ma sicuramente interessante, nella quale trovano spazio produzioni più o meno recenti proposte a prezzi particolarmente appetibili. Da The Last Guardian a Far Cry 3 Classic Edition, ecco la nostra selezione, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

The Last Guardian - 12.99 euro

Ultimo gioco dell'ideale trilogia nata dalla mente di Fumito Ueda, The Last Guardian è un'avventura che vi permetterà di vivere in prima persona l'inteso rapporto di amicizia tra un bambino ed il suo amico Trico, un rapporto che verrà messo a dura prova nel corso del gioco.

Se siete stati conquistati da ICO e Shadow of the Colossus, perdersi The Last Guardian sarebbe un vero peccato, da segnalare inoltre uno sconto ulteriore del 5% per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.



Recensione The Last Guardian

Bundle per la famiglia EA - 12.99 euro

Tre giochi al prezzo di uno! Questo bundle targato Electronic Arts include Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Need for Speed (reboot 2015) e il primo Unravel, un pacchetto completo pensato per accontentare tutta la famiglia, in vendita ad un prezzo davero contenuto.

Non si tratta di produzioni recentissime ma a questo prezzo potete tranquillamente chiudere un'occhio.

Prey - 11.99 euro

Uno dei più acclamati giochi di Arkane Studios, Prey è ora in vendita a soli 11.99 euro con uno sconto dl 70% sul prezzo di listino. Riuscirai a sopravvivere a bordo della Talos I, stazione spaziale invasa dagli alieni a seguito di un'esperimento fallito?

Un gioco da (ri)scoprire e che riuscirà a conquistare gli appassionati del genere, la versione in vendita non include DLC o espansioni di alcun tipo, come l'espansione Mooncrash acquistabile separatamente.



Recensione Prey

Far Cry 3 Classic Edition - 14.99 euro

Uscito nel 2012, Far Cry 3 è tornato su console di attuale generazione (e PC) con una riedizione denominata Classic Edition.

Questa versione non include alcun contenuto aggiuntivo rispetto al gioco originale, proponendo però un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo ottimizzato per il DualShock 4. Svela i segreti di Rook Island e affronta uno dei villain più popolari della serie, il perfido Vaas Montenegro.



Recensione di Far Cry 3

Yooka-Laylee - 12.99 euro

Un platform 3D vecchia scuola ispirato ai classici del genere degli anni '90 come Banjo & Kazooie, non a caso il gioco è sviluppato da un team composto in larga parte da ex membri di Rare che hanno lavorato al glorioso gioco di piattaforme per N64.

Tanti mondi da esplorare, oggetti da raccogliere e collezionare in un'avventura che vi vedrà impegnati nel fermare le losche imprese di Capital B. Un gioco non perfetto, sopratutto a livello tecnico, ma che potrebbe conquistare tutti coloro alla ricerca di un titolo dalle atmosfere colorate e vivaci, animato da una coppia di protagonisti carismatici e irriverenti.



Yooka-Laylee Recensione